Les résidents du Northamptonshire vivent dans la peur après que de mystérieuses marques de craie aient été laissées sur les maisons de la région.

Les habitants inquiets ont déclaré qu’ils étaient « pétrifiés » car les marques sont généralement associées à des cambriolages et ont également été liées à des vols de chiens au cours des six derniers mois.

Les marques mystérieuses sont apparues sur les maisons après la visite d’un faux vendeur d’énergie Crédit: Northants live news

Un certain nombre de maisons à Desborough, Northants, avaient les marques inquiétantes laissées sur leurs murs.

Des habitants paniqués ont déclaré au Mirror qu’ils craignaient que cela puisse être lié à un faux vendeur d’énergie que certains ont vu dans la région.

La résidente Gemma Smallbones dit qu’elle a découvert le marquage à la craie après avoir ouvert la porte à un homme, qui prétendait être du fournisseur d’énergie Utilita.

Plus tard, trouvant de la craie à l’extérieur de sa maison, elle est restée «pétrifiée».

Un porte-parole d’Utilita a confirmé qu’ils n’avaient pas envoyé de représentant de porte à porte.

Gemma a déclaré à propos de l’incident: «Il me disait que je payais trop d’électricité sur ma paie au fur et à mesure que vous montiez au compteur.

«Je lui ai dit que je n’avais pas de salaire au fur et à mesure et que je payais mensuellement, puis il semblait pressé de partir.

«Il agissait étrangement, il se tenait très près de la vitre de ma porte d’entrée comme s’il regardait à travers, il n’a pas reculé quand j’ai ouvert la porte.

‘JE SUIS PÉTRIFIÉ’

Elle a ajouté: « Il m’a mis mal à l’aise alors je voulais juste me débarrasser de lui.

«Quand il était parti, j’ai vérifié à l’extérieur et j’ai trouvé le marquage à la craie et cela m’a fait me sentir pétrifié pour ma famille et mes chiens – de toute évidence, nous avions été ciblés pour quelque chose, mais nous ne savons pas quoi.

«Il y a beaucoup d’autres personnes qui ont fait venir la même personne chez eux dans la région, mais seulement trois d’entre nous avaient des marques que je connais.

« L’un d’eux a dit que son voisin avait la vidéosurveillance de deux hommes et que ce n’était pas l’homme qui est venu à mon adresse. Mais ils pourraient travailler dans des gangs. »

Kristy Clayforth-Lee, de Desborough, a également remarqué les marques blanches sur sa porte et sa clôture à son retour de l’école.

«Je n’ai aucune idée de la date à laquelle les marques ont été placées, mais c’était hier à 14h30, j’ai vu un type douteux traîner à l’arrière des maisons», a-t-elle déclaré.

«J’ai vu un homme agissant de manière suspecte portant un pantalon noir et un sweat-shirt noir portant une lanière et tenant quelque chose. Il n’avait rien à faire à l’arrière des propriétés, s’il était sincère, il frapperait à la porte d’entrée!

«De plus, il a évité de me regarder et s’est tourné sur le côté quand j’ai essayé de bien le regarder à la fin du trajet, mais j’ai pris note qu’il n’était pas un jeune homme.

Pas du genre à faire les choses à moitié, le vendeur a également frappé à la porte de Sarah Sharpe, une résidente de Desborough.

Trois maisons de la région ont été marquées de cette manière Crédit: Northants live news

Sarah a dit: « Il dit qu’il est d’Utilita. Il était très persévérant et ne voulait pas partir quand je lui ai dit que je devais partir pour emmener mon fils à la crèche. Il est ensuite revenu deux fois même si je disais que je n’étais pas intéressé. »

L’origine des marquages ​​reste inexpliquée car aucun habitant ne les a vus.

Bien qu’il puisse y avoir un certain nombre d’explications pour les marques blanches, les résidents pensent que les faux vendeurs d’Utilita et les marques sont potentiellement liés.

La police du Northamptonshire a déclaré: «Nous avons donné des conseils en matière de prévention du crime et avons demandé à l’appelant de nous rappeler s’il revoyait les mêmes personnes dans la région.

« Nous conseillerions la même chose à toute personne qui remarque une activité suspecte dans leur région et de veiller à ce que leurs maisons soient laissées sûres et sécurisées à tout moment. »

Un porte-parole d’Utilita a déclaré: «Nous n’avons connaissance d’aucune personne prétendant être des vendeurs d’Utilita dans ce domaine. Nous avons cependant reçu des rapports de quelqu’un disant qu’ils étaient de Utility Point.

«Ce que nous dirions, c’est que les clients doivent rester vigilants. Il y a des commerçants voyous qui se font passer pour des vendeurs d’énergie, malheureusement, cela arrive souvent dans ce secteur.

« Tous les vendeurs et ingénieurs d’Utilita ont des cartes d’identité, donc s’ils n’en ont pas, vous savez qu’elles ne sont pas légitimes. Si vous vous méfiez de quelqu’un qui vient à votre porte, ne leur donnez aucune information personnelle, dites simplement non. merci, fermez la porte et signalez-les. «