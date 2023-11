Les résidents sont invités à se faire vacciner contre la grippe et le COVID à jour

Le ministère de la Santé de l’État recommande aux résidents de se faire vacciner à jour contre le COVID-19 et la grippe avant la prochaine période des fêtes.

“Nous assistons souvent à des poussées de COVID-19 et de grippe pendant la période des fêtes en raison de l’augmentation des voyages et des rassemblements sociaux”, a déclaré l’épidémiologiste d’État, le Dr Sarah Kemble, dans un communiqué. “Le DOH recommande à toute personne âgée de 6 mois et plus de recevoir les vaccins mis à jour contre le COVID-19 et la grippe pour se protéger ainsi que les autres, en particulier nos kupuna et ceux qui sont immunodéprimés.”

L’adoption du dernier vaccin contre le COVID-19, recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention le 12 septembre, a été faible aux États-Unis.

Lors du dernier contrôle, seuls 7 % des adultes et 2 % des enfants aux États-Unis avaient reçu le vaccin COVID-19 ciblant les variantes les plus récentes.

À Hawaï, on estime que 98 738 doses du vaccin mis à jour ont été administrées, selon les données du DOH provenant de rapports volontaires jusqu’à mercredi, ce qui représente près de 7 % de la population de l’État.

Il semble y avoir peu de sentiment d’urgence six mois après que les États-Unis ont déclaré la fin de l’urgence liée à la pandémie de COVID-19.

En janvier, une étude de l’Organisation de recherche économique de l’Université d’Hawaï a révélé que la lassitude face au COVID-19 s’était déjà installée et que plus d’un tiers des personnes interrogées percevaient la pandémie comme terminée pour leur vie personnelle.

Ainsi, la plupart des résidents ne se sont pas précipités pour se faire vacciner contre le COVID-19, même parmi ceux qui y sont réceptifs.

Kaiser Permanente Hawaii a confirmé une baisse de 6 % des taux de vaccination cette année par rapport à l’année dernière. Les vaccins COVID-19 sont disponibles pour tous les membres âgés de 6 mois et plus dans les cliniques Kaiser, sans rendez-vous.

Le Dr Scott Miscovich de Premier Medical Group propose les vaccins COVID-19 mis à jour dans ses cliniques pour enfants et adultes.

Il les recommande à tous ses patients, mais les mettra également à disposition des non-patients.

L’intérêt parmi ses patients âgés de 65 ans et plus qui ont déjà été vaccinés est élevé, mais faible parmi ses patients plus jeunes.

“Je dirais que l’intérêt pour les personnes de moins de 50 ans est quasiment inexistant”, a-t-il déclaré. « Certains ont peut-être une série de deux injections au tout début et disent : « Vous savez, j’ai eu le COVID deux fois et j’ai déjà été vacciné » et ils ne veulent tout simplement pas le faire. Ils pensent qu’ils sont protégés.

Il y a d’autres patients qui disent qu’ils ne sont pas inquiets parce qu’ils ne sentent pas que le COVID-19 constitue une menace pour leur santé.

Miscovich a déclaré qu’il expliquait ensuite pourquoi ce vaccin mis à jour est différent de ceux déployés en 2020.

Il rappelle également aux patients que des maladies telles que le diabète ou le surpoids les exposent à un plus grand risque de contracter le COVID-19, affirmant que beaucoup ne s’en rendent pas compte.

Les vaccins COVID-19 2023-24 récemment mis à jour ciblent les lignées XBB de la variante omicron, qui, selon le DOH en septembre, représentaient la majorité des cas de COVID-19 à Hawaï.

Le CDC recommande à toute personne âgée de 6 mois et plus de recevoir les vaccins mis à jour pour se protéger contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort.

Les responsables fédéraux de la santé ont également abandonné le terme « rappel » et appellent les vaccins contre le COVID-19 « vaccins » dans le but d’aider les gens à comprendre qu’ils sont mis à jour, tout comme le vaccin contre la grippe est mis à jour chaque année.

Selon Miscovich, ceux qui ont été vaccinés pour la dernière fois il y a un an bénéficient d’une protection minimale, car l’immunité diminue, et cela encore plus rapidement pour ceux qui sont plus âgés ou immunodéprimés.

Le déploiement cahoteux des nouveaux vaccins sur le marché commercial à l’échelle nationale n’a pas non plus aidé.

En septembre, certains résidents cherchant à se faire vacciner chez CVS Pharmacy’s Longs Drugs se sont fait dire qu’ils n’étaient pas couverts par la Hawaii Medical Service Association, l’un des plus grands assureurs de l’État, et qu’ils devraient payer jusqu’à 200 $ de leur poche.

HMSA a déclaré qu’il y avait un retard dans la couverture en raison de problèmes techniques, qui ont depuis été résolus. Mais les résidents ont ensuite dû faire face à des rendez-vous annulés à la dernière minute dans les pharmacies en raison de problèmes d’approvisionnement. Certains parents ont également du mal à faire vacciner leurs plus jeunes enfants contre la COVID-19.

Pendant ce temps, les taux hebdomadaires d’infection et d’hospitalisation à Hawaï ont diminué par rapport aux taux estivaux.

Mercredi, le DOH a signalé une moyenne de 69 nouveaux cas de COVID-19 par jour et un taux de positivité moyen de 7,3 %, en baisse par rapport aux 8,0 % signalés la semaine précédente.

Les hôpitaux ont signalé en moyenne 50 patients atteints de COVID-19 par jour, avec peu de changement sur cinq semaines.

Mais les décès liés au COVID-19 continuent d’augmenter, et avec 10 autres décès signalés mercredi, le bilan des décès dus au COVID-19 à Hawaï s’élève désormais à 2 075. La plupart des décès sont survenus parmi les résidents âgés de 65 ans et plus.

Le suivi des mesures du COVID-19 est également devenu difficile, car de plus en plus de résidents se tournent vers les tests à domicile au lieu des tests PCR, qui ne sont pas signalés à l’État.

Avec un volume inférieur d’échantillons cliniques à séquencer, le laboratoire d’État du DOH affirme qu’il publie des rapports sur les variantes du COVID-19 une fois toutes les quatre semaines au lieu de toutes les deux semaines afin de fournir des données plus significatives.

La surveillance des eaux usées a également été bloquée en raison d’un différend contractuel entre le CDC et Biobot Analytics, qui suivait et échantillonnait les eaux usées d’Hawaï pour détecter le virus jusqu’en septembre.

Le CDC a choisi de passer à Verily, propriété d’Alphabet Inc. Biobot a protesté contre le prix, et les tests des eaux usées d’Hawaï seront retardés jusqu’à ce qu’ils aient été jugés, a déclaré le DOH.

Tant que le coronavirus continuera de circuler, il continuera d’évoluer, le variant omicron HV.1 étant désormais dominant aux États-Unis. C’est pourquoi il est important d’obtenir le vaccin mis à jour, a déclaré Miscovich.

Il s’attend à une légère augmentation des cas pendant les vacances – sur une base annuelle et saisonnière – en raison d’une augmentation des rassemblements, en particulier avec moins de personnes masquées. Le COVID-19 n’a pas disparu, a-t-il déclaré.

« Si vous allez être avec votre kupuna, vous devez être sensible, penser qu’il court un risque et vous devez être prudent », a-t-il déclaré. « S’il vous plaît, faites-vous vacciner. Considérez cela comme un virus qui est désormais avec nous pour toujours. Les personnes de plus de 65 ans sont à risque.