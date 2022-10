Les résidents sont invités à quitter la région annexée à mesure que l’Ukraine avance

TALLINN, Estonie (AP) – Les autorités installées par Moscou dans la région méridionale occupée de Kherson en Ukraine ont exhorté les résidents locaux à évacuer vers la Russie vendredi, alors que les forces de Kyiv poussaient leur contre-offensive plus profondément dans la région.

Cette décision, annoncée la veille, indiquait que les gains militaires ukrainiens le long du front sud de la guerre inquiètent le Kremlin, qui lutte pour consolider son emprise sur les zones illégalement annexées à l’Ukraine le mois dernier. Les autorités russes ont immédiatement promis un logement gratuit à quiconque suivrait la recommandation de quitter Kherson.

Le chef de la région installé à Moscou, Vladimir Saldo, a déclaré vendredi soir à la télévision d’État russe que des centaines de personnes avaient demandé à être évacuées de la région. “Nous conseillons à ceux qui ont peur des missiles entrants, afin de ne pas gêner l’armée russe, de partir vers la Fédération de Russie”, a-t-il déclaré.

Saldo a déclaré jeudi que les évacuations auraient lieu depuis quatre villes, dont la capitale régionale Kherson et Nova Kakhovka. Ce dernier se trouve presque sur la ligne de contact entre les forces russes et ukrainiennes, les Ukrainiens avançant de plus en plus près.

Les responsables russes installés dans la région ont tenté de minimiser la gravité de la situation, décrivant les évacuations comme des voyages « humanitaires », « de bien-être » et de « vacances » en Russie qui étaient volontaires. Pour ceux qui souhaitaient partir, des bus et des ferries étaient fournis, selon Saldo.

Mais les résidents ont brossé un tableau beaucoup moins agréable.

Konstantin, un habitant de la ville de Kherson qui s’est exprimé à condition d’avoir son dernier retenu pour des raisons de sécurité, a déclaré vendredi à l’Associated Press que des colonnes de camions militaires avaient commencé à se déplacer dans la ville et finalement à partir. Toutes les écoles ont été fermées et la plupart des institutions publiques et des organes administratifs locaux sont passés à des horaires de travail réduits, a-t-il déclaré.

« L’ambiance à Kherson n’est pas gaie. La ville est maintenant en suspens. Ce sont principalement les militaires russes du quartier général et la famille des collaborateurs qui partent », a déclaré Konstantin à l’AP. “Tout le monde discute de l’arrivée imminente de l’armée ukrainienne et s’y prépare.”

La Russie a qualifié de volontaire le mouvement des Ukrainiens vers la Russie ou un territoire contrôlé par la Russie, mais dans de nombreux cas, c’est la seule route que les résidents des zones occupées peuvent ou sont autorisés à emprunter.

Des rapports ont également fait surface selon lesquels certains ont été expulsés de force vers des «camps de filtration» dans des conditions difficiles. En outre, une enquête de l’Associated Press a révélé que les autorités russes avaient expulsé des milliers d’enfants ukrainiens – certains orphelins, d’autres vivant dans des familles d’accueil ou dans des institutions – pour qu’ils soient élevés en tant que Russes.

L’expert militaire ukrainien Oleh Zhdanov a attribué l’évacuation annoncée à “l’incertitude quant à la capacité des Russes à tenir la ville”.

“Les Russes ont peur d’une répétition de la bousculade de la région de Kharkiv à Kherson, lorsque le matériel et les archives militaires ont été abandonnés, et se préparent donc à partir à l’avance”, a déclaré Zhdanov.

Zhdanov a déclaré que les Russes pourraient craindre que l’Ukraine ne double son stock de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS d’ici la fin du mois, ce qui “aurait un impact significatif sur la nature des combats dans le sud”. Il y a actuellement 20 unités HIMARS en Ukraine, et 25 autres unités HIMARS et équivalents entreront en service dans les semaines à venir.

« Les Russes se sont regroupés dans le sud et le rythme de l’avancée ukrainienne dans la région de Kherson s’est un peu ralenti, mais cela ne fait que donner un peu plus de temps aux Russes pour évacuer. Cela n’arrête pas la contre-attaque contre Kherson et la région », a déclaré Zhdanov. “C’est une question de quelques semaines, un mois maximum.”

Des informations faisant état de préparatifs d’évacuation de civils sont également venues de la ville de Melitopol, située dans la partie occupée de la région de Zaporizhzhia, voisine de Kherson à l’est.

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing en ligne vendredi que les agents de sécurité, ceux qui travaillent avec les autorités russes installées et les gestionnaires d’immeubles “ont déjà reçu des informations sur la nécessité d’une évacuation” et même “ont reçu des itinéraires d’évacuation”.

Fedorov a déclaré que les forces russes n’autorisaient pas les Ukrainiens à quitter les zones occupées pour se rendre sur le territoire sous contrôle ukrainien via le point de contrôle clé de Vasylivka, où plus de 1 000 voitures et plus de 4 000 personnes étaient alignées vendredi.

“La situation ne s’améliore certainement pas. Chaque jour, c’est de pire en pire, parce que le nombre de personnes qui veulent partir augmente chaque jour, et les (Russes) ne les laissent tout simplement pas sortir », a déclaré Fedorov.

Melitopol, avec une population d’avant-guerre de 150 000 habitants, est la plus grande ville de la péninsule nord de Tavria. C’était l’une des premières grandes villes à tomber aux mains des forces russes en mars.

Les analystes militaires prédisent que Melitopol et Berdiansk, qui pourraient être attaqués depuis les parties de Zaporizhzhia sous contrôle ukrainien, deviendraient l’une des principales cibles de l’armée ukrainienne dans les prochains jours.

« Les Russes ont très peur que les Ukrainiens puissent constituer une réserve et se déplacer de Zaporizhzhia à Melitopol, et si cela réussit, toute la partie sud détenue par les Russes s’effondrera et toutes les réalisations et victoires de Poutine s’évaporeront – à la fois Enerhodar sera encerclé, et Kakhovka avec le canal de Crimée du Nord et l’eau vers la Crimée, et le corridor terrestre (vers la Crimée) », a déclaré l’analyste ukrainien Zhdanov.

Yuras Karmanau, Associated Press