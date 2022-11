Les résidents sont «horrifiés» par la fermeture d’un autre foyer de la région métropolitaine de Vancouver pour les personnes atteintes de maladie mentale

La fermeture imminente d’un autre établissement d’aide à la vie autonome pour les personnes atteintes de maladie mentale dans la région métropolitaine de Vancouver inquiète les résidents et leurs soignants quant aux répercussions sur leur santé.

Les 12 personnes qui vivent à Buena Vista Lodge à White Rock, à environ 50 kilomètres au sud-est de Vancouver près de la frontière canado-américaine, ont été informées qu’elles devront être placées dans de nouveaux logements d’ici mai 2023 après que les exploitants de la maison privée ont décidé de ne pas renouveler leurs ententes de services avec Fraser Health, blâmant une diminution du financement.

L’autorité sanitaire, à son tour, a refusé d’envisager de faire venir de nouveaux opérateurs pour l’établissement, affirmant qu’elle consacrait des ressources ailleurs.

Ann McLean, 82 ans, vit dans la maison depuis 24 ans.

“Quand je pense à déménager, je me sens très bouleversée et très déprimée et juste, très horrifiée”, a-t-elle déclaré à CBC.

Au cours des quatre dernières années, trois autres établissements similaires ont fermé à Surrey et à White Rock, pour un total de 48 lits perdus, selon les chiffres fournis par le député provincial de la région.

Ce nombre pourrait doubler d’ici le printemps prochain. Hazelmere Lodge à Surrey, une autre résidence-services privée pour la santé mentale pouvant accueillir 33 résidents, devrait fermer aux côtés de Buena Vista.

À Buena Vista, McLean s’est fait une meilleure amie en la personne de Karen Whittall, 72 ans, résidente depuis 16 ans.

Le couple dit qu’ils font tout ensemble, et Whittall aide à guider McLean, qui a une vision limitée.

Whittall dit qu’en emménageant à Buena Vista, elle croyait que ce serait sa maison pour le reste de sa vie.

“Quand j’ai emménagé ici, j’étais très, très, très déprimé, et avec l’aide du personnel et mon psychiatre, j’ai pu [live] sans trop de dépression », a déclaré Whittall.

Problèmes de budget pour les propriétaires

Un porte-parole de Fraser Health a déclaré que la responsabilité de la fermeture de Buena Vista et Hazelmere incombe strictement aux propriétaires-exploitants, qui ont mis fin à leurs accords de service avec l’autorité sanitaire.

“Fraser Health a rencontré chaque propriétaire pour discuter de ses préoccupations et des stratégies d’atténuation potentielles pour empêcher ces fermetures. Cependant, les deux propriétaires ont été fermes dans leurs décisions”, a écrit Dixon Tam dans un e-mail.

L’opérateur de Buena Vista, Meetu Achari, a refusé de commenter cette histoire.

Bridget Coombs, à gauche, dit que Buena Vista Lodge ressemble plus à une maison qu’à une institution pour sa mère, Magdalena, à droite. (Soumis par Bridget Coombs)

Mais le personnel et les membres de la famille disent qu’on leur a dit que Fraser Health avait réduit le budget alloué au foyer en mars.

“Buena Vista ne peut pas fonctionner avec le budget qui leur a été accordé”, a déclaré Bridget Coombs, dont la mère Magdalena vit dans la maison depuis 13 ans.

Elle a dit qu’elle craignait que sa mère ne soit déplacée dans un endroit où elle ne serait pas autorisée à avoir l’intimité de sa propre chambre.

“Buena Vista n’est pas une institution. C’est une maison”, a déclaré Coombs.

Un financement désormais “dédié… à d’autres projets”

La famille et le personnel disent également que les propriétaires-exploitants actuels ont demandé à quelqu’un de nouveau de reprendre le bail, mais cette idée a été rejetée par Iain Nicol, responsable de la santé mentale et de la toxicomanie chez Fraser Health.

“Nous ne cherchons pas à examiner de nouveaux opérateurs pour un programme chez BVL”, a écrit Nicol dans un e-mail du 5 octobre.

“Le processus que nous avons engagé pour le remplacement des lits a consacré nos ressources à d’autres projets.”

Le personnel, les membres de la famille et les résidents se réunissent dans la salle à manger du Buena Vista Lodge, une résidence-services à White Rock, en Colombie-Britannique, le 10 novembre. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Leona Dalton, une aide-soignante à Buena Vista, dit qu’elle comprend qu’il y a d’autres opérateurs qui seraient prêts à reprendre l’établissement.

Elle dit qu’elle a travaillé dans d’autres maisons de la région qui ont été fermées, et c’était très bouleversant pour les résidents, dont beaucoup ne savaient pas où ils vivraient ensuite jusqu’à la dernière minute.

“Nous avons peur non seulement pour leur bien-être mental mais aussi pour leur bien-être physique. Ils ne gèrent pas bien le changement”, a déclaré Dalton à propos des habitants de Buena Vista.

Fraser Health n’a pas encore répondu aux questions sur la réduction du financement ou la décision de ne pas faire appel à un nouvel opérateur.

Le libéral de la Colombie-Britannique Trevor Halford, député provincial de Surrey-White Rock, a récemment soulevé la question pendant la période des questions à l’Assemblée législative.

« Ma question s’adressait au ministre de la Santé mentale et des Dépendances [Sheila Malcolmson]: Pourquoi, à un moment où nous traversons une crise de santé mentale, serait-il acceptable à tout moment de fermer des lits dont on a tant besoin – des lits qui sont utilisés dans cette communauté depuis des décennies?”, A déclaré Halford.

Malcolmson a refusé de commenter cette histoire ou à Halford, renvoyant les questions à Fraser Health dans les deux cas.