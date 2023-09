Les résidents ruraux de la Colombie-Britannique s’efforcent de protéger l’eau face à une sécheresse croissante

En tant qu’architecte paysagiste spécialisé dans la restauration des zones humides, Bernie Amell sait comment l’eau se déplace dans le paysage.

Cependant, il a suivi un cours intensif sur la sécheresse après que lui et sa femme ont déménagé il y a trois ans sur leur superficie agricole de l’île Quadra, en face de Campbell River, sur ce qu’on appelle la « côte humide » de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes arrivés en 2021, pendant l’été du ‘dôme de chaleur’, et le puits peu profond s’est asséché », a déclaré Amell, membre du Réseau d’action pour le climat (I-CAN) de Quadra Island.

« Nous avons dû acheter de l’eau dans des carafes pendant la construction de la maison. Nous pouvions à peine arroser les plantes du jardin.

La plupart des 2 700 habitants de Quadra dépendent de l’eau souterraine, provenant de puits peu profonds ou profonds forés, pour répondre à leurs besoins en eau,

Il n’est pas rare que certains puits peu profonds de l’île s’assèchent pendant un été chaud, a déclaré Amell. Alors que les étés à venir devraient être plus secs et plus chauds, la vulnérabilité des puits en eau profonde et des ressources en eaux souterraines de Quadra reste une question ouverte, a déclaré Amell.

« C’est définitivement un problème qui se profile à l’horizon », a-t-il déclaré.

En conséquence, l’équipe de sécurité de l’eau d’I-CAN a lancé un projet ambitieux visant à recueillir des données sur la santé des aquifères de l’île et à avoir une idée de la quantité d’eau extraite et de leur récupération ou non.

De cette façon, un système analytique peut être mis en place pour déterminer des seuils d’utilisation durable de l’eau, renforcer la résilience climatique de la communauté et éviter une crise de l’eau, a déclaré l’insulaire Nick Sargent, hydrogéologue à la retraite qui dirige l’étude sur l’aquifère.

L’idée est d’éviter les situations qui se sont produites dans la vallée de l’Okanagan et dans le sud des îles Gulf, où les demandes concurrentes en eau ont dépassé l’offre pendant plus d’une décennie.

L’île Quadra, comme la majeure partie de la province, fait face à une double crise : une sécheresse prolongée et des incendies de forêt sans précédent.

Quatre-vingt-cinq pour cent des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique connaissent une grave sécheresse. Et plus de 55 pour cent, y compris l’île Quadra, se situent au niveau 5 sur l’échelle provinciale de sécheresse – le point où les impacts socioéconomiques ou écosystémiques négatifs sont presque certains.

Les conditions de sécheresse alimentent les incendies de forêt qui ravagent la province, qui ont brûlé plus de 1,73 millions d’hectares de terres, déclenché un état d’urgence à l’échelle de la province et plus de 150 ordres et alertes d’évacuation et l’exode de pas moins de 30 000 personnes de leurs maisons en raison de conditions difficiles. a touché des régions comme Kelowna et les régions centrales de l’Okanagan et de Shuswap.

Sur l’île Quadra, la sécheresse extrême n’est plus un événement exceptionnel. L’île et le bassin hydrographique de l’est de l’île de Vancouver ont subi des sécheresses de niveau 5 au cours des trois derniers étés consécutifs.

La sécheresse ratatine les rivières et les ruisseaux et menace l’habitat de la faune et du poisson, en particulier les stocks de saumon du Pacifique, qui sont déjà menacés. À mesure que les eaux de surface s’assèchent, il existe une pression supplémentaire sur les ressources en eaux souterraines et une concurrence accrue entre les différents utilisateurs de l’eau.

L’ensemble de l’île de Vancouver, où le changement climatique a entraîné une diminution des accumulations de neige et de la fonte des eaux, souffre d’une sécheresse de niveau 5 depuis la mi-juillet. La province a imposé des restrictions temporaires sur l’eau dans les bassins hydrographiques de la rivière Tsolum et des rivières Koksilah et Cowichan dans le centre de l’île de Vancouver, interdisant aux industries et aux agriculteurs cultivant des cultures fourragères pour les animaux d’utiliser l’eau de surface ou de puits afin de préserver l’eau pour les poissons, le bétail et la culture alimentaire. .

Contrairement à l’île de Vancouver, Quadra n’a pas de montagnes avec des manteaux de neige ni de réservoirs d’eau municipaux sur lesquels puiser, a déclaré Sargent.

Elle dépend largement des précipitations ou des eaux de surface comme les ruisseaux, les ruisseaux et les lacs pour recharger les aquifères souterrains.

Mais comme pour la plupart des petites populations rurales de Colombie-Britannique, le niveau des ressources en eaux souterraines de Quadra et les effets de la sécheresse et d’autres changements climatiques sur les aquifères et la sécurité hydrique de la communauté restent en grande partie un mystère.

La plupart des efforts de la province pour déterminer la disponibilité des eaux souterraines se limitent aux zones densément peuplées. L’île ne possède qu’un seul puits d’observation provincial, a déclaré Sargent. Il ne fournit pas suffisamment de données pour une compréhension complète des aquifères de l’île, de leur composition et de leurs niveaux d’eau ou taux de recharge, en particulier en cas de stress dû à la sécheresse et à la demande des utilisateurs.

La province a signalé que le puits souffrait d’un déclin important, le niveau de l’eau baissant de 12 centimètres par an. Les niveaux des puits d’observation dans d’autres points chauds de l’île de Vancouver, notamment Qualicum, Parksville et Lantzville, suivent une tendance similaire à la baisse, de plus de 10 centimètres par an.

« Cela ne veut pas dire que le ciel nous tombe sur la tête », a déclaré Sargent à propos de la tendance à la baisse du puits, soulignant que des aquifères gravement sollicités dans des endroits comme l’Arizona aux États-Unis ont subi des chutes d’eau de plusieurs centaines de mètres.

« Mais c’est environ 10 centimètres par an, ce qui à première vue n’est pas beaucoup, mais tous les 10 ans, cela fait un mètre – c’est donc quelque chose à observer et à prendre en compte. »

La province a cartographié l’empreinte générale des aquifères de Quadra, mais l’équipe bénévole de sécurité de l’eau collabore avec la Première nation We Wai Kai et la Quadra Island Salmon Enhancement Society pour une étude plus détaillée des eaux souterraines de l’île, a déclaré Sargent.

I-CAN s’est associé à l’Université de l’île de Vancouver, qui a étudié les couches géographiques de la partie sud densément peuplée de l’île afin de mieux comprendre comment l’eau ou les polluants pourraient s’infiltrer dans les aquifères. Il a également organisé une campagne locale demandant aux insulaires d’enregistrer leurs puits auprès de la province pour mieux comprendre l’utilisation de l’eau.

Plus important encore, l’équipe de sécurité de l’eau a reçu une excellente réponse de la part des résidents locaux prêts à laisser I-CAN surveiller les puits de leur maison pour obtenir de meilleures données sur les niveaux d’eau et la demande. Ces informations alimenteront un modèle informatique mathématique pour déterminer les niveaux d’utilisation durable de l’eau, a déclaré Sargent.

La surveillance des puits domestiques n’est pas idéale, a déclaré Sargent. « Mais c’est certainement bien mieux que rien, et ils coûtent bien, bien moins cher que d’essayer de développer un réseau de puits de surveillance. »

Le projet de sécurité de l’eau est en cours depuis quelques années et prendra probablement encore cinq à six ans.

« L’objectif de haut niveau est d’avoir un plan de durabilité pour l’île, qui tienne compte à la fois du changement climatique et de la croissance démographique », a déclaré Sargent.

Sécheresse en Colombie-Britannique