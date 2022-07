Les résidents rendent hommage à la réouverture du centre-ville de Highland Park – Shaw Local

Six jours après qu’un homme armé ait brisé l’esprit festif du défilé du 4 juillet de Highland Park, les entreprises le long de Central Avenue dans le centre-ville de la ville ont accueilli les clients dimanche matin.

Les résidents et les visiteurs ont rempli les trottoirs, certains ajoutant des fleurs et des jetons aux monuments commémoratifs des sept tués et des dizaines d’autres blessés lors de la fusillade de masse. D’autres promenaient leurs chiens ou poussaient des poussettes dans l’avenue, sirotaient un café assis sur des bancs et saluaient les voisins.

Les événements du 4 juillet étaient au centre de leurs préoccupations.

“C’est quelque chose de traumatisant”, a déclaré Mara Karzen Metzner, une résidente de Highland Park âgée de 45 ans qui s’est arrêtée pour faire ses courses au magasin Bluemercury. « Mais je veux soutenir ma communauté. Je veux que cette communauté prospère, guérisse.

Karzen Metzner, qui a assisté vendredi aux funérailles de son ami et victime de la fusillade Jacki Sundheim, a déclaré qu’il avait l’impression qu’une “bulle d’innocence” avait été brisée.

“Mais nous sommes une communauté forte et vitale et nous nous soutiendrons émotionnellement, financièrement et économiquement, et tout ira bien”, a-t-elle déclaré.

Les vitrines des magasins affichaient des panneaux Highland Park Strong et plusieurs autres panneaux que nous avons placés dans des jardinières le long de la rue.

Normalement, le dimanche matin attirait les clients à Walker Bros. Original Pancake House. Mais alors que les clients se sont présentés en prévoyant de prendre le petit-déjeuner, le directeur Sandro Alcantar a déclaré que le restaurant n’ouvrirait pas avant lundi.

Le bâtiment portait encore les marques de l’attaque du 4 juillet, avec un impact de balle à travers un auvent. Les vitres qui ont été brisées par des coups de feu devront être remplacées.

Alcantar et son équipe nettoyaient le restaurant dimanche pour préparer la réouverture.

“Nous allons avoir peur pendant un certain temps”, a-t-il déclaré.

Alcantar a déclaré qu’il se tenait près de l’entrée lorsque la fusillade s’est produite. Il se souvient que les gens se précipitaient dans le restaurant pour se mettre à l’abri. Deux enfants sont venus chercher leurs parents. Ils ont finalement été réunis.

Jeanne Gatto, qui a vu la fusillade depuis son balcon voisin, a apporté des fleurs à ajouter à un cercle gonflé de bouquets à Port Clinton Square

Sur un banc à proximité, accompagnés de leurs chiens, étaient assis Marc et Ulrika Stancin, des habitants de Highland Park, amis et voisins de Sundheim.

“Nous avons pris pour acquis ce que nous avions”, a déclaré Marc Stancin. “Vous entendez tant de fois, ‘Cela ne pouvait pas arriver à notre ville.’ Mais c’est arrivé à notre ville, et c’est triste, parce que si vous n’êtes pas en sécurité ici, vous n’êtes en sécurité nulle part.

Stephanie Diaz, élève de Highland Park High School, a noté que le suspect de la fusillade avait grandi dans la communauté.

“C’est effrayant de penser que l’un de nous a fait quelque chose à notre communauté”, a-t-elle déclaré.

Plus loin dans l’avenue, à l’est des voies de banlieue, un espace couvert a été transformé en sanctuaire pour les victimes, dont les grands portraits faisaient face aux passants. De l’autre côté de la rue, le mémorial des anciens combattants a été transformé en mémorial pour les victimes du 4 juillet, les personnes en deuil laissant des fleurs, des bougies, des messages et des dessins à la craie.

Peter Sagal, qui a récemment déménagé à Highland Park, a poussé son fils de 19 mois, Elliott, dans une poussette à travers le centre-ville dimanche matin, ses deux chiens marchant à leurs côtés.

“L’une des choses étranges à propos de ce qui se passe ici, le dernier endroit auquel vous vous attendez, c’est que cela signifie que cela peut arriver n’importe où”, a déclaré Sagal. un animateur de la radio publique nationale. « À ce stade, le risque est tellement répandu. Ce n’est pas comme si c’était une zone de guerre. Le pays tout entier est maintenant une zone de guerre. N’importe quel endroit est aussi dangereux que n’importe quel autre endroit.

