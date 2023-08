Les résidents remplissent les routes et les vols pour fuir les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada

L’incendie se trouvait à moins de 16 kilomètres (10 milles) de la limite nord de Yellowknife jeudi, et les responsables craignaient que de forts vents du nord ne poussent les flammes vers la seule autoroute qui s’éloigne de l’incendie, qui était étouffée par de longues caravanes de voitures.

AMERNHEL PASCUA via Reuters

Jeudi soir, plus de 1 000 incendies de forêt brûlaient à travers le pays, dont plus de la moitié étaient incontrôlables. À des centaines de kilomètres (miles) au sud de Yellowknife, des centaines de propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer en raison de la menace d’un incendie de forêt près de West Kelowna, en Colombie-Britannique.

L’évacuation de Yellowknife a été de loin la plus importante cette année, a déclaré Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers et chef des pompiers de Red Deer, en Alberta.

« C’est l’un de ces événements où il faut faire sortir les gens le plus tôt possible », car le feu pourrait bloquer la seule issue de secours avant même d’atteindre la communauté.

Dix avions ont quitté Yellowknife avec 1 500 passagers jeudi, a déclaré Jennifer Young, directrice des affaires générales du ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, ajoutant que l’agence espère que 22 vols partiront vendredi avec 1 800 passagers supplémentaires.

« Avec l’épaisse fumée qui approche, nous encourageons tous les résidents à évacuer dès que possible », a-t-elle déclaré.

Alors que les gens fuyaient, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré son groupe d’intervention en cas d’incident. Il a demandé aux ministres de veiller à ce que les services de communication restent disponibles et a déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance pour les prix abusifs sur les vols ou les biens essentiels.

La résidente Angela Canning a emballé son camping-car avec des documents importants, des souvenirs familiaux et des produits de première nécessité alors qu’elle se préparait à partir avec ses deux chiens, tandis que son mari restait en tant que travailleur essentiel.

« Je suis vraiment anxieux et j’ai peur. Je suis émotif. … Je suis sous le choc », a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas pourquoi je rentre à la maison ou si je rentre à la maison. Il y a tellement d’inconnues ici.

Agence Anadolu via Getty Images

Une femme dont la famille a évacué la ville de Hay River dimanche a déclaré à CBC que leur véhicule avait commencé à fondre alors qu’ils roulaient à travers les braises, la vitre avant s’est fissurée et le véhicule s’est rempli de fumée qui rendait difficile de voir la route devant.

« J’avais évidemment peur que le pneu se casse, que notre voiture prenne feu et qu’elle passe de braises à pleine fumée », a déclaré Lisa Mundy, qui voyageait avec son mari et leur enfant de 6 ans et Enfants de 18 mois. Elle a dit qu’ils avaient appelé le 911 après avoir conduit dans le fossé à quelques reprises.