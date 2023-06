Les résidents regardent avec effroi le plus grand incendie de forêt de la N.-É. continuer de faire rage dans le comté de Shelburne

Les résidents du comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, continuent de faire face à des incendies de forêt croissants dans la région sud-ouest de la province, qui ont déplacé des milliers de personnes.

Le principal incendie près du lac Barrington – le plus important de l’histoire enregistrée de la province – s’est étendu à plus de 20 000 hectares, tandis qu’un incendie plus petit au nord-est près de Lake Road couvre environ 120 hectares.

Dans une mise à jour jeudi, le cap. Chris Marshall a déclaré que jusqu’à présent, environ 3 200 maisons ont été évacuées, déplaçant 6 700 personnes, soit environ 50 % de la population du comté de Shelburne.

Natasha Poirier et sa mère, Jocelyne Poirier, vivent à Roseway, en Nouvelle-Écosse, et ont dû évacuer. Les derniers jours ont été « très émouvants », a déclaré Natasha Poirier.

« Vous avez une toute petite idée de ce que ressentent les réfugiés », a-t-elle ajouté. « Vous êtes déplacé. »

Natasha Poirier et sa mère, Jocelyne Poirier, vivent à Roseway, en Nouvelle-Écosse, et ont dû quitter leur maison en raison d’incendies dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. (Radio-Canada)

Bien qu’elle et sa famille aient pu obtenir de l’aide pour trouver un logement auprès de la Croix-Rouge, elle s’inquiète de l’ampleur de la réponse à l’incendie dans le comté de Shelburne, par rapport à l’incendie dans la banlieue d’Halifax.

« Nous sommes une si petite communauté et tout le monde se dirige vers Halifax », a déclaré Natasha Poirier. « Je comprends que c’est une population plus élevée, mais c’est un énorme incendie et ça ne s’améliore pas.

« Nous avons besoin de plus de ressources, nous avons besoin de plus de personnes », a-t-elle poursuivi. « C’est comme s’ils nous avaient oubliés ici.

«Aucun espoir de reconstruire une moissonneuse», déclare un producteur de myrtilles

Peter Sutherland a déclaré qu’il commençait tout juste à tirer profit d’une myrtille de 28 hectares sur laquelle il avait passé les dix dernières années à travailler lorsque l’incendie a détruit une partie de son équipement agricole, dont une récolteuse de 200 000 $.

« Il faut beaucoup de temps pour développer une ferme de bleuets sauvages », a déclaré Sutherland. « J’espère que j’ai encore une récolte, mais je n’ai aucun espoir de reconstruire une moissonneuse cette année. Je vais devoir essayer d’en louer une. J’espère que dans l’année, si j’obtiens suffisamment d’argent d’assurance, je pourrai le récupérer encore. »

Il a entendu parler pour la première fois de l’incendie dimanche alors qu’il était concentré près du lac Barrington. C’est plus tard lorsqu’il a remarqué un incendie plus près de sa bleuetière qu’il a décidé de déplacer une partie de son équipement, y compris une excavatrice et une débusqueuse, vers des carrières de gravier sur sa propriété.

Alors qu’il déplaçait de l’équipement vers des zones plus sûres de la ferme, il a dit avoir été approché par des agents de la GRC qui lui ont dit qu’un avis d’évacuation obligatoire avait été émis et qu’il devait partir, sinon il serait arrêté.

« C’est la dernière fois que j’ai vu ma bleuetière », a-t-il déclaré. « J’ai reçu des rapports selon lesquels, oui, une grande partie de mon équipement avait brûlé. Et j’ai dit, ‘oui, probablement les trucs que je n’ai pas pu déplacer.' »

Peter Sutherland a déclaré qu’il commençait tout juste à tirer profit d’une myrtille de 28 hectares sur laquelle il travaillait depuis dix ans lorsque l’incendie a détruit une partie de son équipement agricole. (Radio-Canada)

Heureusement, dit-il, sa maison n’a pas été endommagée par l’incendie, mais il attend toujours des informations sur sa ferme, ainsi que sur les 16 ruches qu’il possède sur sa propriété.

Sutherland a déclaré: « J’aimerais revenir en arrière et utiliser une partie de mon équipement pour aider et éteindre les incendies ponctuels, afin que les camions de pompiers puissent les arroser.

« Je sais que ça va prendre beaucoup de temps pour y arriver, mais je ne peux aller nulle part et c’est frustrant. »

Aide possible aux agriculteurs de la part du gouvernement fédéral

Mercredi, le premier ministre Tim Houston a déclaré aux journalistes que dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau, il avait dressé une liste de demandes d’aide concernant l’incendie et ses conséquences, y compris une aide financière aux agriculteurs.

Greg Morrow, ministre provincial de l’Agriculture, a déclaré jeudi qu’une partie de cette aide aiderait à couvrir les coûts de redémarrage des fermes dans les zones évacuées, la perte de revenus, la relocalisation et la perte de bétail, entre autres coûts.

« Ce ne sont pas nécessairement de grandes zones agricoles, mais chaque ferme de la province est importante », a déclaré Morrow aux journalistes. « Ils mettent de la nourriture sur nos tables et contribuent à l’économie, alors nous voulons nous assurer que nous sommes là pour aider chaque ferme. »

Il n’y a pas de calendrier pour le lancement d’un éventuel programme d’aide agricole, mais Morrow a déclaré que la province cherchait à offrir un soutien aux agriculteurs touchés « dès que possible ».