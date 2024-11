Les résidents peuvent se faire vacciner contre le COVID et la grippe fin novembre

Vous pourrez faire vacciner votre famille contre le COVID et la grippe sur l’île Lasqueti plus tard ce mois-ci.

Le district régional de Qathet et Island Health ont annoncé que vous pouvez réserver pour les vaccins contre le COVID-19 et la grippe au centre Judith Fisher sur l’île Lasqueti.

Ils disent que pour les personnes âgées de six mois et plus, les vaccins sont gratuits, mais ils doivent être enregistrés.

Si vous avez déjà reçu un vaccin contre la COVID, vous êtes déjà inscrit. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Ils ajoutent qu’une fois que vous recevez une invitation par e-mail, SMS ou téléphone, vous pouvez prendre rendez-vous pour le vaccin en cliquant soit sur ici ou en appelant le 1-833-838-2323.

Les dates pour se faire vacciner sont les 29 et 30 novembre.