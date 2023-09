Les résidents peuvent se détendre après la capture et la mise en accusation du fugitif Danelo Cavalcante dans la campagne de Pennsylvanie

POTTSTOWN, Pennsylvanie (AP) — Un meurtrier qui s’est effrontément échappé d’une prison de Pennsylvanie a été capturé mercredi dans les bois par une équipe d’officiers tactiques, mettant fin à une recherche intensive qui a terrifié les habitants alors que le fugitif pénétrait par effraction dans les maisons pour se nourrir, changé son apparence, et a volé une camionnette et un fusil pendant deux semaines en cavale.

La grande avancée des forces de l’ordre s’est produite dans la nuit lorsqu’un avion équipé d’une caméra thermique a capté le signal thermique de Danelo Souza Cavalcante, permettant aux équipes au sol de sécuriser la zone, de l’encercler et d’intervenir avec des chiens de recherche.

« Ils ont pu emménager très tranquillement. Ils ont eu l’élément de surprise », a déclaré le lieutenant-colonel George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie lors d’une conférence de presse. « Cavalcante ne s’est pas rendu compte qu’il était encerclé avant que cela ne se produise. »

Cavalcante – toujours armé du fusil qu’il a volé dans le garage d’un propriétaire – a tenté de s’échapper en rampant dans les sous-bois. Mais un chien de recherche l’a maîtrisé, a déclaré Bivens, ajoutant que Cavalcante, qui portait un sweat-shirt des Eagles de Philadelphie, avait continué à résister lorsqu’il a été arrêté après 8 heures du matin.

Cavalcante, 34 ans, a été mordu au cuir chevelu et a subi une blessure mineure, a déclaré Bivens. Des images aériennes montrent un officier essuyant la tête et le visage ensanglantés de Cavalcante avec une serviette.

Aucun coup de feu n’a été tiré.

« Notre cauchemar est enfin terminé et les gentils ont gagné », a déclaré Deb Ryan, procureure du comté de Chester.

La police d’État avait a annoncé la capture de Cavalcante sur les réseaux sociaux plus tôt mercredi, alors que les recherches entraient dans leur 14e jour.

Il a été emmené dans une caserne de la police d’État voisine dans un véhicule blindé entouré d’un convoi d’une douzaine de véhicules dont les gyrophares clignotaient et les sirènes retentissaient alors qu’il roulait sur l’autoroute. Deux hélicoptères de la police ont suivi.

Certains habitants regardaient passer le convoi. Kathleen Brady, qui vit près de l’endroit où Cavalcante a volé l’arme lundi soir, l’a fait alors qu’elle et sa jeune fille rentraient chez elles après avoir séjourné ailleurs mardi soir.

« Les rues sont à nouveau calmes. Il n’y avait pas de points de contrôle. Le soleil fait son apparition. La chaleur est tombée », a déclaré Brady, décrivant l’exaltation de la communauté. « Justice poétique et justice à la fois. »

Cavalcante a été traduit en justice à la caserne d’Avondale pour évasion, selon le bureau du juge Matthew Seavey. Une audience préliminaire était prévue le 27 septembre. Il a été emmené dehors, les mains et les pieds nus enchaînés, portant ce qui semblait être une blouse d’hôpital. Cavalcante devait être conduit dans une prison d’État pour continuer à purger la peine à perpétuité qu’il a reçue le mois dernier pour le meurtre de son ex-petite amie.

La fin de partie pour Cavalcante s’est déroulée juste au-delà de la banlieue ouest densément peuplée de Philadelphie, dans une zone de bois, de terres agricoles vallonnées et d’un parc du comté. La police a fait venir des centaines de membres des forces de l’ordre avec des chiens, des véhicules blindés, des chevaux et des hélicoptères qui ont survolé la zone rurale du sud-est de la Pennsylvanie.

Les longues recherches ont forcé les écoles à fermer leurs portes au début de l’année scolaire, ont donné lieu à des avertissements aux propriétaires de verrouiller leurs portes et ont bloqué les routes pendant le week-end chargé de la fête du Travail. Dans la nuit de mercredi, des agents des forces de l’ordre lourdement armés ont recherché le fugitif, malgré les averses et le tonnerre.

Un avion de la Drug Enforcement Administration a détecté la signature thermique de Cavalcante vers 1 heure du matin, mais les tempêtes ont cloué l’avion au sol pendant un certain temps, retardant sa capture de plusieurs heures, a déclaré Bivens.

Cavalcante s’est échappé de la prison du comté de Chester, dans le sud-est de la Pennsylvanie, le 31 août, en marchant en crabe entre deux murs surmontés de barbelés, puis en sautant du toit. Il attendait son transfert dans une prison d’État après avoir été condamné quelques jours plus tôt pour avoir poignardé mortellement sa petite amie, et il est recherché pour un autre meurtre au Brésil.

Les autorités ont déclaré ce week-end que Cavalcante s’était échappé de la zone de recherche initiale, s’était rasé et avait changé de vêtements, avait volé un véhicule pour parcourir des kilomètres pour demander de l’aide à d’anciens collègues dans la partie nord du comté, puis avait abandonné le véhicule. au moins en partie parce qu’il manquait de carburant.

Les autorités ont refusé de dire comment elles pensaient que Cavalcante s’était échappé de la première zone de recherche, et les responsables avaient repoussé la question de savoir s’ils avaient raté une occasion de l’attraper à ce moment-là.

Puis, lundi soir, un automobiliste a alerté la police d’un homme correspondant à la description de Cavalcante, accroupi dans l’obscurité le long d’une rangée d’arbres près d’une route dans le nord du comté de Chester. La police a trouvé des empreintes de pas et les a retracées jusqu’aux chaussures de prison identiques à celles que portait Cavalcante. Une paire de bottes de travail aurait été volée sur un porche à proximité.

La police d’État a déclaré qu’elle pensait qu’il cherchait un endroit où se cacher lorsqu’il a vu un garage ouvert. Là, il a volé un fusil de calibre .22 et des munitions, et s’est enfui lorsque le propriétaire, qui se trouvait dans le garage, a sorti un pistolet et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, a indiqué la police d’État.

Cela a conduit des centaines de membres des forces de l’ordre à fouiller une zone d’environ 8 à 10 milles carrés près du canton de South Coventry, à environ 30 milles (50 kilomètres) au nord-ouest de Philadelphie. Cavalcante a été capturé juste à l’intérieur du périmètre de recherche.

« Il était désespéré et ce n’était qu’une question de temps », a déclaré le gouverneur Josh Shapiro lors de la conférence de presse.

Les gens avaient « l’intention et l’intention d’aider » Cavalcante pendant sa fuite, a déclaré Bivens mercredi, mais les autorités ont contrecarré ces tentatives. Il n’a pas donné de détails ni indiqué que quiconque avait été inculpé au criminel.

Le maréchal adjoint des États-Unis, Robert Clark, a déclaré que la sœur de Cavalcante était évasive et avait donné à la police des informations contradictoires pendant sa liberté, ce qui a conduit les autorités à l’arrêter et à prendre des mesures pour commencer son expulsion.

« Nous pensons qu’elle essayait d’induire les forces de l’ordre en erreur. Et elle avait très probablement les ressources nécessaires pour aider son frère s’il parvenait à entrer en contact », a déclaré Clark à l’Associated Press. « Nous pensions qu’elle devait être retirée de l’équation. »

On ne savait pas clairement mercredi où vit sa sœur. Les autorités n’ont aucune preuve que Cavalcante ait obtenu un téléphone portable ou ait eu des conversations directes avec ses amis et sa famille, a-t-il déclaré, et elles ne connaissent personne lui offrant une aide matérielle.

L’évasion et la capture de Cavalcante ont été une grande nouvelle au Brésil, où les procureurs de l’État de Tocantins déclarent qu’il est accusé d’un « homicide doublement qualifié » dans le meurtre de Válter Júnior Moreira dos Reis en 2017. Les autorités affirment que la victime lui devait une dette de réparation de véhicule.

Les autorités de Pennsylvanie ont même diffusé un enregistrement de la mère de Cavalcante parlant en portugais, l’implorant de se rendre pacifiquement.

Cavalcante a été condamné à perpétuité en Pennsylvanie en août pour avoir tué son ex-petite amie, Deborah Brandao, devant ses enfants en 2021. Les procureurs affirment qu’il voulait l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché pour le meurtre au Brésil. Il avait été arrêté en Virginie après le meurtre de Brandao, et les autorités affirment qu’elles pensent qu’il tentait de retourner au Brésil.

Le gardien de la tour de la prison qui était en service au moment de l’évasion de Cavalcante a été renvoyé. L’évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte.

Cavalcante a été capturé dans un sweat-shirt gris des Eagles de Philadelphie qu’il a trouvé ou volé. Des images aériennes ont montré un officier coupant Cavalcante alors qu’il était chargé dans un camion de police.

Le gouverneur en a promis un nouveau au propriétaire.

« Quiconque s’est fait voler son sweat à capuche des Eagles, si vous pouviez nous le faire savoir », a déclaré Shapiro, « je ferai de mon mieux pour vous procurer un de ces nouveaux sweats vert kelly. »

___

Levy a signalé à Harrisburg, en Pennsylvanie, et à Rubinkam, dans le nord-est de la Pennsylvanie.

Maryclaire Dale, Marc Levy et Michael Rubinkam, Associated Press