Les résidents patriotes couvrent TOUT leur domaine avec 400 drapeaux anglais pour encourager les Trois Lions pendant l’Euro

UN lotissement entier est décoré de plus de 400 drapeaux anglais alors que ses résidents patriotes se préparent à encourager l’Angleterre pendant l’Euro.

Les croix de Saint-Georges sont fixées à des balustrades et enfilées sur des banderoles entre les bâtiments du domaine Kirby à Bermondsey, au sud-est de Londres.

Les résidents ont décoré leur domaine du sud-est de Londres avec plus de 300 drapeaux anglais Crédit : AFP

Des drapeaux sont suspendus aux balcons et le long des allées du domaine Kirby à Bermondsey Crédit : AFP

Le grand nombre de drapeaux fait presque certainement de ce lotissement le plus patriotique d’Angleterre Crédit : AFP

Cela survient alors que les Trois Lions se préparent à affronter la Croatie ce samedi.

La décoration, qui a duré plus de quatre jours, est dirigée par le résident Chris Dowse.

Et il s’est assuré que la tradition, qui a vu les drapeaux flotter haut pour chaque tournoi international de football depuis 2012, soit toujours aussi forte.

L’organisateur Chris Dowse a déclaré: « Nous sommes anglais, pourquoi ne le ferions-nous pas? » Crédit : AFP

Les drapeaux resteront en place jusqu’à ce que l’Angleterre soit éliminée du tournoi Crédit : AFP

L’homme de 42 ans a déclaré à News Shopper : « Dès que les drapeaux sont sortis, les gens sortent par la porte d’entrée et se parlent.

«C’est une communauté de style à l’ancienne et quelque chose comme ça fait vraiment ressortir la positivité.

« Il existe entre 350 et 400 drapeaux de différents types et tailles. C’est notre plus grand écran à ce jour.

«Nous avons commencé à nous préparer jeudi, jusqu’au vendredi soir, toute la journée du samedi et quelques derniers bricolages le dimanche.

Les habitants espèrent ériger un grand écran pour regarder les matchs Crédit : AFP

Il y a 350 à 400 drapeaux de différents types Crédit : AFP

« Il nous reste encore beaucoup de drapeaux. Nous continuons à surveiller les espaces.

« Nous avons même des bruants qui vont bientôt monter. »

Chris prévoit également d’ériger un grand écran dans la cour si le verrouillage est assoupli le 21 juin.

Cette année, les résidents d’autres pays ont été invités à arborer leurs propres drapeaux.

De superbes images montrent des drapeaux du Portugal, d’Italie, d’Allemagne et d’Écosse tachetés parmi les centaines de croix de Saint-Georges.