Les résidents organisent une journée portes ouvertes sur une proposition d’entrepôt à Randall, sur les routes Binnie – Shaw Local

Les responsables de Carpentersville pourraient envisager de développer un entrepôt sur les routes Randall et Binnie d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré jeudi le promoteur du projet.

US Capital Development et les responsables du village, basés dans le Missouri, ont répondu aux questions de plus de 150 habitants lors d’une journée portes ouvertes de deux heures, dont beaucoup s’opposaient au développement proposé à l’angle sud-est de l’intersection dans une zone non constituée en société entre Carpentersville et West Dundee.

“Je ne suis pas contre quelque chose qui entre dans le village pour générer des recettes fiscales”, a déclaré Mark Lauder, qui vit à Carpentersville. “Mais ce n’est pas le type de projet à faire dans ce domaine.”

Bien que US Capital Development n’ait pas encore soumis de plans officiels pour le projet ou l’annexion à Carpentersville, les dessins de jeudi montraient trois entrepôts, totalisant 1,1 million de pieds carrés, et 320 stands pour que les camions déposent et récupèrent les marchandises.

Le promoteur prévoit d’acheter 146 acres, mais les entrepôts s’étendraient sur environ 80 acres.

Si le promoteur devait obtenir l’approbation du village, la construction du projet pourrait commencer dès la fin de 2023 ou le début de 2024 avec un achèvement à la fin de 2024, a déclaré James White, directeur général du développement national pour US Capital Development.

Les représentants du promoteur n’ont pas pu partager d’informations sur le trafic prévu ou le nombre d’emplois que le développement apporterait, notant que les informations seraient partagées une fois les plans officiels soumis à Carpentersville.

Deb Volpe, de gauche à droite, Dave Snyder et Denise Feichter, tous de Carpentersville, discutent du développement proposé de l’entrepôt sur les routes Randall et Binnie lors d’une journée portes ouvertes le jeudi 17 novembre 2022 au Randall Oaks Banquet Facility à West Dundee. Plus de 150 résidents ont assisté à la journée portes ouvertes, où des représentants du village et du promoteur basé au Missouri ont répondu aux questions. (Brian Colline)

White a noté que l’emplacement de la propriété – un peu moins de cinq kilomètres de la I-90 – en fait un emplacement idéal pour le projet.

“C’est un excellent emplacement intercalaire”, a déclaré White, qui a estimé que le projet coûterait 130 millions de dollars à construire.

Les résidents ont fait valoir que le trafic supplémentaire de camions lié au projet obstruerait une route Randall déjà très fréquentée.

Les résidents ont également exprimé des préoccupations environnementales concernant le bruit, la pollution de l’air et de l’eau qui pourraient découler d’une circulation accrue des camions.

D’autres ont fait valoir que le développement ne correspondait pas aux utilisations des terres environnantes: résidentielles et commerciales, ainsi qu’au complexe Dundee Township Park District qui comprend le zoo de Randall Oaks.

“Je pense que c’est juste une très mauvaise utilisation du terrain en question”, a déclaré Sue Harney, une résidente de Sleepy Hollow et ancienne superviseure du canton de Dundee.

US Capital Development a soumis une proposition similaire aux responsables de West Dundee l’année dernière, mais elle a été rejetée par les membres du personnel du village.

White a déclaré jeudi que le village avait demandé une version réduite, mais que son entreprise ne changerait pas les plans.

Les résidents se sont galvanisés contre le projet en septembre, lorsque US Capital Development a présenté des plans conceptuels aux responsables du village.

Plus de 200 résidents ont assisté à cette réunion et, depuis lors, un petit groupe a régulièrement assisté aux réunions du conseil du village.

Le groupe, maintenant connu sous le nom de Community First Alliance, a également organisé deux manifestations et en prévoit une troisième de 17 h à 18 h le mardi 6 décembre, avant la réunion régulière du conseil du village de Carpentersville.

Le directeur du village, Eric Johnson, a déclaré qu’il espérait que les résidents quitteraient la journée portes ouvertes en sachant que tout développement potentiel passerait par un processus d’audience et que le village prévoyait de tenir les résidents informés.

“C’est le début d’un processus”, a déclaré Johnson.

