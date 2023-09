Les résidents opposés au stade de cricket de 25 000 places à Oswego lancent une pétition contre le projet – Shaw Local

Les résidents s’inquiètent du bruit, de la circulation et d’autres problèmes liés au projet de stade de cricket extérieur de 25 000 places. Oswego aurait pu générer une pétition contre le projet.

« L’afflux de visiteurs lors des matchs de cricket et des événements nationaux et internationaux entraînerait sans aucun doute une augmentation du trafic sur des routes déjà très fréquentées, entraînant des retards pour les résidents qui tentent de se déplacer ou de faire leurs courses », déclare le ministère. pétition, qui a recueilli plus de 1 000 signatures. « Cela mettrait à rude épreuve nos premiers intervenants déjà taxés et poserait le risque d’entraver les délais de réponse des services EMS, tout en présentant des risques pour la sécurité des piétons et des cyclistes. »

Paresh Patel, résident d’Oswego, de Chakra360 LLC, a soumis des plans pour construire un stade de cricket professionnel avec un club-house et un restaurant sur 33,48 acres à l’angle nord-ouest d’Orchard Road et de Tuscany Trail à Oswego. Le terrain est actuellement zoné pour la fabrication et le stade proposé serait considéré comme ayant un usage spécial.

Patel a invité les voisins vivant à proximité du projet à une réunion d’information le 24 août sur le campus d’Oswego de la bibliothèque publique d’Oswego. Le stade Breybourne proposé serait construit par étapes.

Les résidents d’Oswego ont assisté à une réunion d’information le 24 août à la bibliothèque publique d’Oswego pour en savoir plus sur une proposition visant à construire un stade de cricket extérieur de 25 000 places à l’angle nord-ouest d’Orchard Road et de Tuscany Trail à Oswego. (Éric Schelkopf)

Comme proposé, le stade serait ouvert à la fin de l’été ou au début de l’automne 2024, avec une capacité de 2 000 places. La phase 3 du projet porterait la capacité d’accueil à 6 000 personnes et la phase 4 la porterait à environ 14 000 personnes.

Avec une capacité portée à 14 000 places, le stade pourrait accueillir des événements nationaux de cricket d’ici l’automne 2026, selon les plans. Les projets futurs consistent à aménager des sièges de stade aux deuxième et troisième niveaux, ce qui porterait la capacité entre 24 000 et 25 000 personnes.

Ces projets dépendent de la sanction des futurs événements internationaux de cricket.

Au cours de la réunion, Patel a déclaré aux habitants que les autorités du village devraient approuver chaque étape du plan.

« À chaque étape que nous construisons, tous ces documents et bien d’autres seront soumis au village pour examen », a-t-il déclaré.

La Commission de planification et de zonage d’Oswego devrait examiner les plans lors de sa réunion du 7 septembre à 19 heures à la salle des fêtes d’Oswego, 100 Parkers Mill, Oswego. Lorie Witzel, résidente d’Oswego, s’inquiète de l’impact que le projet aurait sur son quartier.

Witzel vit du côté ouest d’Orchard Road dans une maison de ville du lotissement Blackberry Knolls. Le stade serait dans son jardin.

« Ma limite de propriété est directement reliée à la propriété proposée », a déclaré Witzel. « Ce lieu sera juste derrière moi. »

Le projet comprend également un club-house de 14 000 pieds carrés avec un restaurant et un hôtel-restaurant de 120 chambres. La pétition aborde également les problèmes potentiels de bruit que le stade pourrait créer.

« Le rugissement constant des foules en liesse et les projecteurs illuminant le ciel nocturne perturberaient la paix et la tranquillité des résidents », selon la pétition.

Les résidents s’inquiètent également du fait que le projet augmente la criminalité dans leur quartier et cause des problèmes environnementaux.

Witzel estime que le projet serait mieux adapté ailleurs.

« Que cette communauté le veuille ou non, ce n’est pas le bon terrain pour elle », a-t-elle déclaré. «C’est tout simplement trop. Je ne pense tout simplement pas qu’un quartier résidentiel soit approprié. Il y a plein d’autres endroits si la communauté le souhaite.

Selon les plans, la circulation associée au stade se fera en dehors des heures de pointe, car les matchs se dérouleront le soir et le week-end. Patel prévoit de travailler avec les autorités du village pour élaborer des plans de gestion du contrôle de la circulation qui décourageraient et empêcheraient la circulation du stade d’utiliser le Tuscany Trail à l’ouest de l’installation.

Tout le trafic du stade serait dirigé vers les points d’accès d’Orchard Road.

Les plans peuvent être consultés sur oswegoil.org/planningzoning.