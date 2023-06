Les résidents non permanents, une population en croissance au Canada

Les résidents non permanents (RNP) représentent une part croissante de la population canadienne, selon une nouvelle étude de Statistique Canada basée sur le recensement de 2021.

Lorsque les RNP ont été dénombrés pour la première fois lors du recensement de 1991, ils représentaient 0,8 % de la population. Maintenant, le recensement de 2021 montre que 924 850 résidents, soit 2,5 % de la population canadienne, qui a dépassé les 40 millions de personnes vendredi, sont des NPR.

Ce sont des personnes qui n’ont pas le droit de vote, mais qui peuvent participer à des secteurs clés du pays comme le système d’éducation postsecondaire et contribuer à l’économie en tant que consommateurs et travailleurs – si elles obtiennent un permis de travail.

Le Canada, comme de nombreux autres pays, accorde aux travailleurs étrangers temporaires, aux étudiants internationaux et aux demandeurs d’asile le droit de vivre temporairement dans le pays.

Le recensement a noté que ceux qui avaient un permis de travail ne représentaient que 40,1 % des RNP, tandis que 14,2 % avaient un permis de travail et d’études. Les seuls titulaires d’un permis d’études (principalement des étudiants internationaux) représentaient 21,9 %, tandis que les demandeurs d’asile (personnes demandant l’asile) représentaient 15,1 %.

Les 8,7 % restants ont une combinaison de types de RNP comme des titulaires de permis de séjour temporaire ou des membres de la famille de résidents canadiens.

« TAUX ÉLEVÉ DE SURQUALIFICATION »

Compte tenu de la population vieillissante du Canada, de la baisse des taux de fécondité et des pénuries de main-d’œuvre, le pays dépend des RNP pour l’économie.

Selon l’étude publiée mardi, la participation au marché du travail des RNP s’élevait à 74,2 %, avec plus du tiers, ou 36,4 %, travaillant dans les professions de la vente et des services, comparativement à 25 % du reste de la population canadienne. .

L’étude montre que les RNP ont un niveau de scolarité supérieur en moyenne à celui du reste de la population canadienne.

Cependant, la plupart d’entre eux occupaient souvent des emplois ne nécessitant aucune éducation formelle, ce qui signifie que la plupart des NPR sont surqualifiés pour leurs emplois actuels.

L’étude a révélé que l’obtention d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur au Canada faisait peu de différence, principalement pour les RNP avec un permis de travail uniquement.

« Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les raisons du taux élevé de surqualification parmi les NPR », a déclaré l’étude.

Environ la moitié des demandeurs d’asile sont considérés comme surqualifiés pour leur emploi, le taux le plus élevé, contre 43% des NPR avec un permis d’études uniquement et 44,6% de ceux avec une combinaison de permis de travail et d’études.

LES RNP SONT PLUS JEUNES

Dans l’ensemble, les RNP sont beaucoup plus jeunes que le reste de la population canadienne.

Avec six sur 10, soit 60,1%, des RNP tombant dans le profil d’âge des jeunes adultes entre 25 et 34 ans.

En comparaison, le reste de la population canadienne est composé à 18,4 % de jeunes adultes. Ce chiffre est de 37,3 % pour les immigrants récents ayant la résidence permanente.

Selon l’étude, la plupart des RNP du groupe d’âge des jeunes adultes ont un permis de travail ou un permis d’études – soit une combinaison des deux, soit un seul.

Cependant, les demandeurs d’asile présentaient un plus grand écart d’âge, près du quart ou 22,7 % des personnes demandant l’asile au Canada étant des enfants de moins de 15 ans. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui du segment des jeunes adultes demandeurs d’asile à 26,4 %.

INDE ET CHINE PRINCIPAUX LIEUX DE NAISSANCE POUR LES NPR

Bien que les NPR viennent du monde entier, l’étude montre que l’Inde est représentée dans 28,5 % de la population et la Chine dans 10,5 %. Ce sont les deux lieux de naissance les plus courants pour les titulaires de permis de travail ou d’études dans toutes les provinces, à l’exception du Québec où la France était le lieu de naissance le plus courant.

Pendant ce temps, les demandeurs d’asile venaient principalement du Nigéria avec 10,7 %, suivi de l’Inde avec 8,3 % et du Mexique avec 8,1 %.

Les statistiques sur les demandeurs d’asile variaient également considérablement selon les provinces. En Ontario, le Nigeria dominait les palmarès, tandis qu’au Québec, la plupart provenaient d’Haïti, et en Colombie-Britannique, c’était l’Iran.