Les résidents noirs du sud de la Floride font exploser l’État à cause des efforts de secours aux ouragans

Ce genre de chose se produit littéralement à chaque fois qu’une catastrophe naturelle ravage un État. Les Noirs sont constamment laissés à eux-mêmes.

Selon Latronia Latson, les conséquences de l’ouragan Ian ne sont pas différentes. Latson a parlé à CNN sur le manque d’assistance qu’elle et d’autres dans son quartier de Dunbar à Fort Myers, en Floride, en particulier ceux qui, comme elle, sont handicapés.

“Ils doivent le rendre pratique pour ceux qui n’ont pas de transport”, a déclaré Latson, qui est handicapé. “Nous n’obtenons tout simplement pas le même service (que les habitants d’autres parties de la ville).”

Des résidents indignés et d’autres dirigeants communautaires clament à juste titre que les quartiers noirs pauvres ont été les derniers à retrouver leur électricité et expriment leur colère face au fait que les centres de secours sont installés à des distances presque impossibles de leurs maisons. Pour rendre les choses encore plus diaboliques, le comté de Lee n’a émis des ordres d’évacuation que moins de 24 heures avant l’atterrissage d’Ian, tandis que d’autres comtés ont reçu l’ordre la veille. Un temps précieux qui aurait pu sauver des vies ou à tout le moins donner aux gens le temps de mettre de l’ordre dans leurs affaires. Il ne faut pas s’étonner que le gouverneur républicain Ron DeSantis ait déclaré que les responsables de l’État avaient agi « de manière appropriée ».

La vice-présidente Kamala Harris s’est récemment exprimée directement sur cette question lors du Forum sur le leadership des femmes du Comité national.

“Ce sont nos communautés aux revenus les plus faibles et nos communautés de couleur qui sont les plus touchées par ces conditions extrêmes et touchées par des problèmes qui ne sont pas de leur fait”, a déclaré Harris. “Et nous devons donc aborder cela d’une manière qui consiste à donner des ressources sur la base de l’équité.”