Les résidents nés à l’étranger au Japon poursuivent le gouvernement pour profilage racial présumé

Trois résidents japonais nés à l’étranger poursuivent le gouvernement du pays pour profilage racial présumé, mettant en lumière un débat en cours sur l’identité et la nationalité japonaises.

Les trois plaignants, tous résidents de Tokyo, ont déposé plainte auprès du tribunal national de Tokyo et ont tenu une conférence de presse avec leurs avocats lundi, selon radiodiffuseur public NHK.

La plainte allègue qu’ils ont été interrogés par la police sur la base de leur race, couleur de peau, nationalité et d’autres facteurs, ce qui constitue une discrimination en violation de la constitution japonaise, a rapporté la NHK.

Ils réclament trois millions de yens (environ 20 355 dollars) d’indemnisation par personne auprès du gouvernement national, du gouvernement métropolitain de Tokyo et du gouvernement préfectoral d’Aichi.

Un plaignant est venu d’Inde au Japon après avoir épousé sa femme et y vit depuis plus de 20 ans, a rapporté la NHK. Depuis, il a été arrêté et interrogé à plusieurs reprises par des policiers dans la rue, parfois deux fois par jour. La situation était si grave qu’il avait parfois peur de quitter la maison, a-t-il déclaré, selon la NHK.

Un autre plaignant, un citoyen japonais né au Pakistan, a déclaré lors de la conférence de presse : « Je pense que les gens au Japon ont l’image que les étrangers qui ressemblent à des étrangers commettent des crimes. »

“J’ai coopéré avec (la police) parce que je pensais que c’était important pour maintenir la sécurité publique, mais lorsque cela s’est produit non pas une mais plus de dix fois, j’ai effectivement commencé à avoir des doutes”, a-t-il ajouté, selon la NHK.

Le troisième plaignant est un homme né aux États-Unis qui a déclaré espérer sensibiliser la population japonaise à ce problème. selon Reuters.

Contacté par CNN, le gouvernement d’Aichi a refusé de commenter ce cas spécifique, mais a déclaré que ses policiers recevaient une formation sur le « respect des droits de l’homme » et s’engageaient à exercer leurs fonctions conformément à l’ordonnance de la préfecture sur les droits de l’homme.

Le Japon est un pays ethniquement homogène avec des niveaux d’immigration relativement faibles, ce qui a incité les autorités, ces dernières années, à faire pression en faveur d’un plus grand nombre de migrants. résidents et travailleurs étrangers combler les lacunes laissées par une population vieillissante.

Le Japon a eu du mal à trouver un équilibre entre ses vues conservatrices sur l’immigration et le besoin de travailleurs nouveaux et plus jeunes, bien qu’un rapport de 2018 Enquête sur les bancs a montré que 59 % des Japonais pensaient que les immigrants rendraient le pays plus fort.

La grande homogénéité ethnique du pays signifie que les personnes qui semblent différentes peuvent attirer une attention indésirable et se sentir altérées même si elles s’identifient comme Japonais – en particulier celles qui ont la peau plus foncée.

Par exemple, les gens qui sont « hafu » – le mot japonais signifiant « moitié », désignant ceux qui sont ethniquement à moitié japonais – ont décrit le fait d’être traités comme des étrangers même s’ils sont des ressortissants japonais.

Un nombre de controverses au fil des années ont mis en lumière ces préjugés et soulevé des questions sur les normes de beauté et sur ce que signifie être japonais. En 2019, la société de nouilles Nissin s’est excusée après avoir été accusée de La star du tennis « blanchir à la chaux » Naomi Osaka – qui est d’origine japonaise et haïtienne – dans une publicité animée la représentant avec une peau pâle, des cheveux bruns et des traits caucasiens.

Et juste ce mois-ci, un concours de beauté national a fait des vagues en couronnant le mannequin d’origine ukrainienne Karolina Shiino comme « la plus grande beauté de toutes les femmes japonaises ». Certains critiques se demandent si une personne sans ascendance japonaise pourrait représenter les idéaux de beauté du pays.

Mais Shiino, une citoyenne naturalisée qui vit à Nagoya depuis l’âge de 5 ans et parle couramment japonais, a déclaré qu’elle se considérait comme « absolument japonaise » et qu’elle souhaitait être reconnue comme telle.

« Après tout, nous vivons à une époque de diversité – où la diversité est nécessaire », a-t-elle déclaré.