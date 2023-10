Les résidents juifs israéliens apprécient les milliers de chrétiens qui ont défilé lors de la marche à Jérusalem

Les Israéliens sont venus par milliers pour encourager les groupes chrétiens internationaux qui se sont présentés par milliers pour participer à la Marche de Jérusalem. C’était l’une des nombreuses façons par lesquelles ces chrétiens montraient leur soutien à Israël et à son peuple pendant les jours saints de la Fête des Tabernacles.

Udi Dvorkin, rabbin d’une école de Jérusalem, et plusieurs jeunes enfants qui l’entouraient ont crié aux groupes qui défilaient.

« C’est réconfortant. Incroyable. Vraiment réconfortant », a déclaré Dvorkin à CBN News. Désignant les enfants, il a ajouté : « Et les enfants sont heureux de voir tous ces gens du monde entier. Ils ne sont pas juifs et viennent quand même dire « Nous aimons Israël ». C’est incroyable. »

Le rabbin Yehuda Glick, l’un des rabbins orthodoxes les plus bruyants de Jérusalem, s’est jeté au milieu de nombreux manifestants internationaux, prenant des photos avec eux et leur tendant des drapeaux israéliens.

En demandant à parler à travers la caméra aux téléspectateurs du Christian Broadcasting Network, il a déclaré : « Nous vous aimons. Nous aimons l’amour avec lequel vous aimez le peuple juif. Et je tiens à remercier tous nos amis chrétiens du monde entier. »

Il encouragea les chrétiens en disant : Venez en Israël, venez à Jérusalem, venez à Sion. Et si vous lisez dans la presse qu’il y a des gens qui attaquent les chrétiens en Israël… eh bien, tout le monde en Israël condamne cela. Nos meilleurs amis dans le monde sont le monde chrétien. »

Katherine Snyder, une résidente de Jérusalem, a déclaré en regardant les groupes défiler et chanter des louanges au Seigneur : « C’est tout simplement édifiant de voir cet accomplissement prophétique de Zacharie 14 lorsque toutes les nations se rassemblent à Jérusalem pendant la Fête des Tabernacles. Les voici! »

Snyder a poursuivi : « Je pense que cela touche de nombreux Israéliens qui viennent voir cela et voient qu’il y a un soutien là-bas et que nous ne sommes pas seuls. Je pense que c’est un beau témoignage chrétien envers Israël. Et nous en avons besoin davantage. »