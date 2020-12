Les résidents français des foyers de soins seront autorisés à passer du temps avec leur famille à Noël afin de lutter contre la solitude – même s’ils sont testés positifs pour Covid-19.

Les règles assouplies seront en place entre le 15 décembre et le 3 janvier et ont été jugées «essentielles» pour maintenir les liens familiaux et lutter contre la solitude.

La nouvelle de la politique française intervient au milieu d’une querelle acharnée sur les règles des établissements de soins au Royaume-Uni – avec de nombreuses interdictions de verrouillage des visiteurs pour avoir gravement endommagé la santé mentale des retraités.

Le mois dernier, il a été révélé que la Grande-Bretagne pourrait également voir des règles assouplies dans les foyers de soins autour de Noël – le Cabinet Office suggérant que les résidents peuvent être l’un des trois ménages de la bulle de Noël d’une famille.

Plus d’un tiers des 57 500 décès dus à un virus en France sont survenus dans des maisons de retraite.

Les résidents ont été soumis à des mesures d’isolement strictes – y compris être confinés dans leurs chambres – pour ralentir la propagation de la maladie.

Un nouveau document de six pages du ministère français de la Santé décrivant les règles de visite assouplies pour la période de Noël et du Nouvel An a déclaré qu’elles s’appliquaient même aux maisons qui ont infecté des résidents.

Les résidents qui n’ont pas été testés positifs seront à nouveau autorisés à passer du temps avec leur famille.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Paris serait sous couvre-feu le soir du Nouvel An pour éviter un nouveau pic de cas. Sur la photo: un centre de test de coronavirus français

Les résidents qui ont été testés positifs seront autorisés à recevoir jusqu’à deux visiteurs dans leur chambre.

Les règles stipulent que les résidents des maisons de retraite, «comme le reste de la population, devraient bénéficier de la possibilité de passer les vacances de fin d’année en compagnie de leurs proches».

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Paris serait sous couvre-feu le soir du Nouvel An pour éviter un nouveau pic de cas.

Le Premier ministre français, Jean Castex, a déclaré que la ville lumière serait dans l’obscurité une nuit traditionnellement associée aux fêtes et aux feux d’artifice.

Tout cela fait partie d’un couvre-feu national à travers la France qui commence mardi prochain, le 15 décembre, lorsque tout le monde devra rester à la maison de 20h à 6h.

La seule exception sera la veille de Noël, lorsque les gens pourront sortir, mais seulement en petits groupes.

M. Castex a déclaré: « Noël occupe une place particulière dans nos vies et nos traditions… Nous autorisons donc les voyages pour ce soir du 24 décembre, mais en vous rappelant la règle que je vous ai donnée la semaine dernière – pas plus de six adultes à la fois. »

Expliquant pourquoi cela était nécessaire lors d’un discours télévisé en direct sur la crise du coronavirus jeudi soir, M. Castex a déclaré: « Nous ne sommes pas encore à la fin de cette deuxième vague et nous ne le serons pas le 15 décembre. »

M. Castex a déclaré que c’était la date à laquelle l’objectif était de passer « en dessous de 5000 nouveaux cas de coronavirus par jour », mais cela ne s’était pas produit.

« Le couvre-feu sera strictement contrôlé avec des possibilités d’exemptions limitées », a déclaré M. Castex.

« Les établissements que nous avions prévu de rouvrir le 15 décembre resteront fermés pendant encore trois semaines », a déclaré M. Castex, faisant référence aux théâtres, cinémas, salles de concert, musées, zoos et casinos.

Mercredi de cette semaine, 14595 nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés en France – le chiffre le plus élevé depuis le 25 novembre.

Lorsque le deuxième lock-out a été annoncé fin octobre, il y avait environ 60 000 nouveaux cas par jour, mais les nouveaux chiffres sont toujours jugés trop élevés.

Il a déclaré que cette année, la Ville Lumière serait dans l’obscurité lors d’une nuit traditionnellement associée aux fêtes et aux feux d’artifice. Sur la photo: les célébrations du Nouvel An à l’Arc de Triomphe à Paris l’année dernière

Le président Macron avait fixé le seuil de 5 000 cas par jour comme objectif pour mettre fin au verrouillage.

M. Castex a déclaré: «La situation sanitaire s’est considérablement améliorée ces dernières semaines. En France, l’épidémie est désormais mieux maîtrisée par rapport à nos voisins européens.

«Mais cette amélioration stagne depuis une semaine. Le nombre de nouvelles contaminations ne diminue plus et il a même eu tendance à augmenter légèrement ces derniers jours. Le jeu est donc loin d’être gagné.

Le taux d’incidence du coronavirus en France, qui mesure le niveau de cas de Covid-19 pour 100000 habitants, est passé à 107,5 après être tombé en dessous de 100.

Les magasins en France ont rouvert, mais les rassemblements sociaux ne sont pas autorisés et une attestation (formulaire d’autorisation) est toujours nécessaire pour chaque déplacement à l’extérieur de la maison.

Le haut responsable de la santé Jérôme Salomon a déclaré en début de semaine que la France était «encore loin» de ses objectifs sanitaires et «confrontée à un risque élevé d’épidémie) de rebond».