Les résidents font un retour émotionnel dans les propriétés de Lahaina | Actualités, Sports, Emplois

LAHAINA — Même s’il était retourné chez lui à deux reprises après qu’il ait été ravagé par un incendie, Joey Tihada a déclaré que c’était toujours le cas. « vraiment émouvant » de retourner lundi dans sa maison de Kaniau Road, où sa femme a grandi et où ils ont élevé leurs trois fils.

Le quartier, l’une des premières zones de brûlage à rouvrir afin que les habitants de Lahaina puissent vérifier leurs propriétés, a été « juste une dévastation. »

« Je ne savais pas par où commencer pour chercher des trucs, si nous pouvions trouver quelque chose, » dit Tihada. « Nous sommes juste revenus pour voir ce que nous pouvions récupérer, mais tout était en quelque sorte au sol. »

Bien qu’ils n’aient pas pu trouver les objets que sa femme, Sheri, avait reçus de sa grand-mère, ils ont pu trouver deux des quatre bagues de titre de football d’État de la Division II de la Hawaii High School Athletic Association de Joey Tihada qu’il a reçues en tant qu’entraîneur de l’équipe de football de Lahainaluna.

« C’était dans mon esprit depuis le moment où il a brûlé » a déclaré Tihada, qui est actuellement entraîneur adjoint.

Tihada faisait partie des propriétaires et des résidents de la zone 1C autorisés à rentrer lundi matin en utilisant un laissez-passer pour véhicule, alors que le comté de Maui s’efforce de ramener tous les résidents voir leurs propriétés après que l’Agence de protection de l’environnement ait éliminé les matériaux ménagers dangereux.

Sur les 25 parcelles de la zone 1C, 23 laissez-passer ont été délivrés, a déclaré Darryl Oliveira, administrateur par intérim de l’agence de gestion des urgences de Maui. Il a ajouté que certaines parcelles comptent plus d’une maison.

« Jusqu’à présent, après avoir rencontré les différentes familles et détenteurs de laissez-passer, ils ont beaucoup apprécié d’être ici, ce qu’ils attendaient avec impatience. » » a déclaré Oliveira aux journalistes, dont l’accès était limité au bas de la route Kaniau.

Vers 10 heures du matin lundi, Oliveira a déclaré que 16 détenteurs de laissez-passer, accompagnés d’autres personnes, étaient entrés pour voir leurs maisons. Certains ont prié avant d’entrer dans leurs propriétés. D’autres se sont directement mis à la recherche d’objets personnels. Les résidents étaient « décontenancé » par la destruction et j’ai trouvé choquant de voir leurs propriétés pour la première fois.

« Je pense qu’au début, vous savez, les gens qui ne sont pas venus ici depuis l’incendie sont surpris par la quantité et l’ampleur des destructions », dit Oliveira. « En parlant à un propriétaire, il a dit : ‘Daryl, il n’y a pas de mots, il n’y a rien ici de chez moi.’ «

« Mais je pense que dans l’ensemble, ils sont venus ici préparés », il ajouta. « Nous savons que pour d’autres, en particulier ceux dont les proches sont portés disparus ou qui ont perdu des membres de leur famille, ce sera différent. »

Aucun des résidents qui sont venus tôt lundi matin n’a perdu un membre de sa famille dans l’incendie, a déclaré Oliveira, même s’il pense qu’il pourrait y avoir eu un décès dans le quartier.

« Ce sont donc simplement des expériences différentes pour la famille, mais je tiens à dire que dans l’ensemble, il semble qu’ils parviennent enfin à tourner la page, ce qui est la prochaine étape vers une certaine guérison globale. » dit Oliveira.

Des gardes nationaux étaient postés à un point de contrôle de la rue Kaniau pour vérifier les laissez-passer et les identités à mesure que les véhicules entraient au fur et à mesure, certains résidents portant déjà des combinaisons de protection blanches alors qu’ils entraient dans la zone.

Chuck Hogan, un résident de la rue Kaniau, a déclaré qu’il « Heureusement, il ne s’est rien passé » à son domicile. Il vit actuellement dans sa maison, qui n’a pas d’électricité mais qui a pu se raccorder à l’eau à proximité.

« Je ne serais même pas ici en ce moment, sauf que c’est bien d’avoir du monde dans le quartier. Il est complètement vide depuis que cela s’est produit. Hogan a déclaré aux journalistes alors que le perroquet de son ami était assis sur son épaule.

La maison de son ami a été incendiée, mais il n’a pas pu emmener le perroquet avec lui jusqu’à l’hôtel où il séjourne.

« Je n’ai pas vu beaucoup de mes voisins, vraiment personne n’est vraiment revenu ici », Hogan a parlé du quartier à prédominance philippine.

Hogan, un entrepreneur, s’est également étouffé en se souvenant des habitants qui pleuraient à leur retour peu après les incendies.

«C’est tellement dur. Le fait que j’ai réussi, c’est juste la chance, la façon dont le vent allait, il a juste tourné, est allé dans l’autre sens, « il a dit.

Les résidents qui reviennent dans la zone 1C lundi et aujourd’hui recevront une assistance pour entrer dans leur propriété. Des organisations à but non lucratif ainsi que des agences gouvernementales étaient sur place pour fournir un soutien en matière de santé mentale et spirituel, ainsi que de l’eau potable, de l’eau pour se laver les mains et une aide pour trier les cendres en toute sécurité.

John et Gay Williams, codirecteurs de Hawaii Pacific Baptist Disaster Relief, faisaient partie de ceux qui aidaient les résidents.

«Certains de ces propriétaires et résidents, c’est le premier jour où ils visitent leur maison, leur propriété, et cela va être une journée stressante et émouvante», » a déclaré Gay Williams. «Nous sommes là pour aider de toutes les manières possibles.»

Hawaii Pacific Baptist Disaster Relief fait partie du Southern Baptist Disaster Relief, qui est présent dans les 50 États.

John Williams a déclaré qu’ils n’étaient pas là pour dire aux résidents quoi faire, mais pour fournir des services et des ressources aux gens.

« Nous avons ici des spécialistes en soins émotionnels et spirituels prêts à les aider. » » a déclaré Gay Williams. « Nous avons des gens qui peuvent les aider à parcourir la propriété en toute sécurité pour récupérer tous les objets. Il y a aussi une aide mentale et il y a aussi une aide physique ici.

Todd Taylor, responsable du programme de secours en cas de catastrophe aux États-Unis chez Samaritan’s Purse, a déclaré que ce que vivent actuellement les propriétaires est « debout devant un être cher et il lui dit au revoir. »

Une fois que les résidents auront l’occasion de faire leur deuil et seront prêts, Samaritan’s Purse, ainsi que les équipes bénévoles de Southern Baptist Disaster Relief, les aideront à traverser les cendres. « pour essayer de retrouver tout ce qui a survécu. » Le tamisage est effectué avec des tamis proches du sol pour limiter les cendres en suspension dans l’air, a déclaré Taylor.

Dans les cendres de l’incendie de Kula, Taylor a déclaré qu’ils avaient pu trouver des alliances et des bagues de fiançailles, des médailles militaires ainsi qu’un mortier et un pilon pour broyer les herbes qui étaient dans la famille depuis 80 ans. Ils ont également pu aider un chef des pompiers à la retraite à retrouver son insigne.

« Il est donc très important que ces propriétaires aient ce temps et examinent les cendres pour voir ce qu’il y a là-bas », dit Taylor.

Samaritan’s Purse est une organisation chrétienne évangélique non confessionnelle qui fournit une aide spirituelle et physique aux personnes blessées dans le monde entier, selon son site Internet.

Les Maui Medic Healers Hui offraient également leur aide aux résidents de Kaniau Road. L’une des fondatrices, Noelani Ahia, une agente de santé originaire de Lahaina, portait son équipement de protection individuelle blanc pour pouvoir intervenir rapidement en cas d’urgence médicale.

« Je suis reconnaissant que nous puissions être ici et ne pas être seulement des gens de l’extérieur, car si ce n’était pas nous, nous ne savons pas qui cela aurait été, et cela aurait pu être des organisations qui n’ont aucun lien avec notre la culture et notre peuple. Il était donc important pour nous d’être ici, de soutenir nos ohanas. » dit Ahia.

Elle voulait que les résidents sachent « Nous sommes ici et nous ne partons pas. »

L’équipe dirigée par des autochtones hawaïens s’est mobilisée après les incendies du 8 août et comptait plus de 400 bénévoles, dont des médecins, des infirmières, des prestataires de santé mentale et des praticiens de la culture, du lomi lomi et de l’acupuncture, selon le site Internet de l’organisation.

Deux heures après le début de la rentrée, Ahia a déclaré qu’elle n’avait eu à répondre à aucun incident médical mais qu’elle aidait les résidents à enfiler leur équipement de protection individuelle.

Oliveira a déclaré que les responsables examineraient le déroulement de la réentrée initiale et utiliseraient les commentaires des résidents pour améliorer le processus dans les autres zones. Il a suggéré que les visites commencent plus tôt que 8 heures du matin en raison de la chaleur.

Les résidents munis d’un laissez-passer bénéficieront de deux visites assistées. Ils pourront ensuite revenir seuls dans les propriétés.

« Nous allons essayer d’accélérer non seulement le nombre de zones, mais également la taille des zones et des zones pour inclure les subdivisions ou les zones qui ont des structures permanentes et que les gens aimeraient revenir », dit Oliveira.

Il prévoit que les annonces de la prochaine réouverture des zones interviendront d’ici la fin de cette semaine ou plus tôt, et que la réentrée se poursuivra la semaine prochaine. Oliveira a déclaré qu’il espère que tous les résidents pourront visiter leurs propriétés dans un mois ou deux.

Tihada est retourné dans sa propriété pour la première fois peu de temps après les incendies, alors que l’accès n’était pas encore restreint et que la propriété fumait encore à cause de l’incendie. Plus tard, il est retourné se promener.

Lundi, avec l’aide de Samaritan’s Purse, lui et sa famille ont pu trier ce qui restait sur la propriété.

Il a recommandé que d’autres bénéficient de la même assistance.

«Ils vous aident et ils ont un groupe de personnes qui vous aident à trouver ce que vous cherchez. Ils ont des machines et des trucs juste pour aider à couper des choses si vous devez entrer. dit Tihada.

« Je pourrais revenir (aujourd’hui) pour passer au crible certaines choses. Cela dépend juste de ce que je ressens.

La recherche des biens restants n’est que le début.

« Plus tard, nous y retournerons et nous prévoyons de reconstruire et, espérons-le, de retourner dans notre maison. » dit Tihada.

* Le rédacteur Robert Collias peut être contacté à [email protected] et la rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].









