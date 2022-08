Les résidents évacués d’Apex Mountain Village peuvent rentrer chez eux

Les résidents d’Apex Mountain Village peuvent rentrer chez eux après avoir été évacués pendant 12 jours en raison de l’incendie de Keremeos Creek.

Le centre des opérations d’urgence du district régional d’Okanagan-Similkameen (RDOS EOC) a annulé l’ordre d’évacuation des propriétés du village d’Apex Mountain à compter du mercredi 16 août à 12 h.

Apex Mountain Village restera en alerte d’évacuation en raison d’une menace continue de l’incendie de Keremeos Creek. Apex a reçu l’ordre d’évacuation le 4 août.

Si vous n’êtes pas résident ou propriétaire d’un bien à Apex Mountain Village, veuillez éviter la zone pendant le processus de rentrée, a demandé le COU RDOS.

Un kit de retour de bienvenue sera fourni aux résidents et aux propriétaires. Des exemplaires seront également disponibles à la salle Apex Volunteer Fire Rescue. Une copie numérique est disponible en ligne : emergency.rdos.bc.ca

La station de transfert des déchets d’Apex Mountain sera disponible pour le dépôt des ordures ménagères.

Les équipes de protection structurelle ont mené des activités FireSmart pour toutes les propriétés résidentielles d’Apex Mountain Village. Cela comprend le déplacement des pieux de bois et la couverture des structures pour réduire le potentiel d’incendies de structure et la mise en place de systèmes de gicleurs sur les maisons. Les résidents et les propriétaires doivent inspecter leurs propriétés à leur retour.

“Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau à Apex et à vos maisons intactes”, a écrit la brigade des pompiers d’Apex dans un message Facebook.

“Grâce aux efforts combinés du BC Wildfire Service, d’Apex Volunteer Fire Rescue et de nos familles de pompiers de toute la Colombie-Britannique, nous avons réussi à prévenir tout impact négatif des incendies de forêt sur la communauté d’Apex Mountain et la région environnante.”

Slackwater Brewing a organisé une collecte de fonds pour Apex Fire Rescue le samedi 14 août, récoltant 15 000 $ pour la brigade.

Un ordre d’évacuation reste en vigueur pour 25 propriétés sur Green Mountain Road, Sheep Creek Road et l’autoroute 3A dans la zone électorale I.

Il y a maintenant 647 propriétés en alerte (zones électorales G et I) Apex Mountain Village, Sheep Creek Road sud et autoroute 3A, Farleigh Lake et Maron Lake, au nord d’Olalla et Olalla. Les habitants d’Olalla ont été retirés de l’ordre d’évacuation la semaine dernière.

Le feu de forêt de Keremeos Creek a commencé le 29 juillet au large de Green Mountain Road, se propageant rapidement et provoquant de nombreux ordres d’évacuation et alertes.

