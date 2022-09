Les résidents et les travailleurs disent que les insectes et les infections sévissent à London, en Ontario, un établissement de soins

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des images graphiques.

Les résidents d’un établissement de soins résidentiels privé à London, en Ontario, disent que la maison du 722 Hamilton Rd est envahie par des punaises de lit et des cafards, et ils veulent que les propriétaires fournissent un meilleur nettoyage et plus de soins.

Ricky Williams, 44 ans, a déménagé à Bruce Residence en décembre dernier après avoir subi une opération cardiaque à Londres.

“J’ai été mordu tellement de fois. J’avais des plaies sur tout le corps”, a-t-il déclaré. “Il y avait du sang partout sur mes draps, partout sur mon oreiller. Si vous déplacez votre commode ou quelque chose comme ça, vous verrez genre 30 cafards se disperser.”

Williams a déclaré que le personnel de nettoyage ne se déplaçait pas assez rapidement. Il a partagé une photo avec CBC News de matières fécales étalées sur le sol d’une salle de bain et a déclaré qu’elles étaient restées ainsi pendant trois jours.

Ricky Williams, 44 ans, a emménagé à Bruce Residence en décembre 2021 après avoir subi une chirurgie cardiaque. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Un autre résident, Bob Campbell, 73 ans, a également partagé ses inquiétudes.

“J’ai jeté une tuque noire par terre et je suis allé déjeuner”, a déclaré Campbell, qui vit au foyer de groupe depuis 15 mois. “Quand je suis revenu, la tuque noire était couverte de punaises.

“On ne pouvait même plus dire qu’il était noir. C’était du ton cuivré.”

Bob Campbell, 73 ans, vit à Bruce Residence depuis 15 mois et affirme que les punaises de lit et les cafards sont un problème. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

CBC London a contacté Bruce Residence pour obtenir plus d’informations sur l’installation.

Un porte-parole, le chef de l’exploitation Joe Todd, a déclaré qu’il était réglementé par la City de Londres et compte actuellement 47 résidents dans 49 unités.

Il a déclaré que tous les résidents avaient besoin d’un peu d’aide supplémentaire dans leur vie quotidienne, bien qu’ils vivent en grande partie de manière indépendante. Beaucoup d’entre eux ont déjà été sans abri et presque tous bénéficient du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou reçoivent des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), a déclaré Todd.

Parfois, cet argent va directement à l’établissement, et dans d’autres cas, les résidents le reçoivent d’abord, puis paient leur loyer.

“Pour l’instant, c’est mitigé, mais à l’avenir, nous allons mettre en place un système dans lequel nous recevrons” ces prestations gouvernementales directement, a-t-il déclaré, exprimant des inquiétudes que certains résidents utilisent cet argent pour acheter des médicaments et ne paient pas le loyer. .

Bruce Residence est réglementé par la ville de London et compte actuellement 47 résidents dans 49 unités, a déclaré le directeur de l’exploitation Joe Todd. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Todd a déclaré qu’Ethan Eswaran avait acheté la propriété sur Hamilton Road il y a trois ans et gérait trois autres installations résidentielles similaires à Strathroy, St. Thomas et Mount Brydges.

Todd a déclaré qu’Eswaran ne serait pas disponible pour commenter.

“Nous avons hérité de beaucoup de ces problèmes”, a-t-il déclaré à propos des problèmes d’insectes et de nettoyage dans les installations de Londres. “Ce genre de problèmes dans ces types de maisons prend du temps à être corrigé. Nous sommes en train de le faire.”

Alors, à quel point les punaises de lit sont-elles mauvaises ? Ça dépend de la chambre, dit Todd. “Certaines chambres sont pires que d’autres, mais nous avons des professionnels qui gèrent la situation.”

Todd a pris en charge la gestion des installations de Londres il y a une semaine. Jusqu’à présent, il a embauché une nouvelle entreprise de nettoyage et met en œuvre un nouveau protocole strict de “tampon contre les punaises de lit et les poux”, a-t-il déclaré.

J’ai été mordu tellement de fois. J’avais des plaies sur tout le corps. Il y avait du sang partout sur mes draps, partout sur mon oreiller. – Ricky Williams, résident

“Quand ils arrivent à la maison, ils doivent avoir de nouveaux vêtements”, a déclaré Todd. S’ils n’en ont pas, le personnel leur donnera un nouvel ensemble de vêtements et fera passer les anciens dans une sécheuse pendant 20 minutes.

Williams souffre d’une infection cutanée à la jambe depuis plusieurs semaines. Un travailleur dit que la cellulite s’est propagée dans l’établissement. (Ricky Williams)

Cela tue les punaises de lit, a déclaré Todd.

Ensuite, ils vérifieront les cheveux de tout le monde à la recherche d’insectes et leurs affaires seront mises en quarantaine dans un hangar pendant 48 heures, a-t-il déclaré.

Morgan Lobzun, porte-parole du Middlesex-London Health Unit (MLHU), a déclaré que “la loi sur la protection et la promotion de la santé exige la conformité des installations sanitaires, de l’eau potable et de la sécurité alimentaire pour les repas. Le MLHU a été impliqué dans la réponse aux rapports de risques pour la santé [at Bruce Residence] et en tant qu’agence partenaire dans le cadre du Vulnerable Occupancy Protocol.”

CBC London a également contacté la ville pour commenter les plaintes.

« En juin, cette résidence a été portée à l’attention du groupe Vulnerable Occupant Protocol (VOP), qui comprend le personnel du règlement, les services sociaux et d’autres partenaires municipaux et provinciaux – et une inspection de plusieurs organismes a été effectuée », a déclaré Patti McKague. du bureau du directeur municipal a déclaré dans un e-mail. “Le service d’incendie de Londres et le règlement municipal de la ville de Londres ont inspecté la propriété. En août, la ville n’avait plus aucune plainte active concernant cette propriété. Cependant, le service d’incendie a un ordre d’inspection en cours et il assure le suivi de la conformité. .”

L’e-mail indiquait également que les résidents ayant des problèmes persistants “devraient en informer leur propriétaire. Si les problèmes persistent, nous les encourageons à déposer une plainte auprès de la ville, et le personnel assurera le suivi, en fonction de la nature de la plainte”.

L’e-mail de McKague indique que la ville n’offre pas de programme pour fournir un financement aux opérateurs privés.

« Les résidents qui y vivent, selon leur situation, peuvent être admissibles à des soutiens et à des services, y compris une aide au logement, offerts par divers organismes communautaires, y compris ceux financés par la ville. Ces informations seraient cependant confidentielles et la ville n’aurait pas accès à toutes les informations sur chaque résident et les soutiens qu’il reçoit ou ne reçoit pas.”

Longue liste de préoccupations

Mais les bugs ne sont pas le seul problème, a déclaré un travailleur de CBC News qui a accepté de ne pas nommer, car la personne craignait de perdre son emploi pour avoir parlé.

Williams a pris cette photo d’excréments sur le sol d’une salle de bain de l’établissement. Il a fallu trois jours au personnel pour le nettoyer, dit-il. (Ricky Williams)

Les infections bactériennes sévissent également, ont-ils déclaré, et ont souligné les nombreux résidents atteints de cellulite, une infection cutanée bactérienne qui provoque des rougeurs, des gonflements et des douleurs cutanées.

“C’est une infection à la jambe et c’est contagieux. C’est juste dangereux là-dedans.”

Les choses se sont aggravées depuis que les nouveaux propriétaires ont pris le relais, a déclaré le travailleur.

“C’est triste parce qu’il y a des personnes âgées, il y a des malades mentaux, il y a des gens qui se droguent là-dedans. Les gens battent les personnes âgées.

“Il n’y a pas une seule personne fixe qui distribue des médicaments, ils ne les reçoivent pas à temps, puis les résidents sont envoyés à l’hôpital parce qu’ils ne reçoivent pas leurs médicaments”, a déclaré le travailleur.

Williams dit que sa famille ne l’a pas vu depuis son arrivée à la résidence Bruce parce qu’ils craignent qu’il n’apporte les punaises de lit avec lui. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Selon Williams et le travailleur, le programme de repas se compose d’articles comme des spaghettis et des perogies – tout ce qui est bon marché à faire, a déclaré Williams.

“Nous n’avons qu’un souper et deux collations par jour. Et nous sommes censés vivre de cela”, a déclaré Williams. “Nous n’avons droit qu’à 250 millilitres de jus ou de lait et nous ne pouvons pas demander des secondes.”

De plus, les propriétaires réduisent le petit-déjeuner.

“Nous sommes passés à un petit-déjeuner plus continental afin d’éliminer le nombre d’employés présents le matin”, a déclaré Todd. À l’heure actuelle, la plupart des résidents paient 950 $ par mois pour y vivre, mais certains paient 777 $, et ce n’est pas suffisant pour couvrir toutes les factures.

Todd a déclaré que le manque à gagner de l’établissement est d’environ 200 $ par résident. Les propriétaires ont demandé de l’aide à la ville, mais jusqu’à présent, leur demande a été rejetée, a-t-il déclaré.

“Nous avons des gens qui font des dons”, a déclaré Todd, qui a admis que Bruce Residence est une entreprise à but lucratif. “Nous pouvons tous faire notre part pour aider ces personnes car elles sont vulnérables.”