Les résidents et les militants demandent aux régulateurs de l’État de rejeter Ameren Illinois et les augmentations des tarifs de Peoples Gas – Shaw Local

Les membres du public se sont insurgés contre les augmentations potentielles du prix du gaz naturel et de l’électricité lors de deux récentes audiences publiques devant un organisme de réglementation de l’État qui a le pouvoir de limiter ces hausses de tarifs.

La Commission du commerce de l’Illinois envisage plusieurs hausses de tarifs, dont deux demandées par les services publics Peoples Gas et Ameren Illinois, qui affirment qu’elles sont nécessaires pour financer l’amélioration des infrastructures.

Les militants et les habitants des territoires desservis par les services publics ont cependant accusé les entreprises de cupidité des entreprises et de ne pas tenir compte des besoins des pauvres. Les défenseurs de l’environnement ont également partagé leurs préoccupations concernant les effets du gaz naturel sur la santé publique et le climat.

Les représentants de Peoples Gas ont présenté leur demande lors d’une audience de la CPI tenue dans un auditorium de l’Université de l’Illinois à Chicago le 1er août. Leur demande, si elle était acceptée, entraînerait une augmentation mensuelle approximative de 11,83 $ pour les prix du gaz résidentiel. Ils ont également noté qu’ils s’attendent à ce que le taux du marché du gaz diminue, ce qui pourrait entraîner une stabilité des factures des clients l’année prochaine.

L’ICC a le pouvoir d’accepter, de rejeter ou de modifier le montant de l’augmentation et les autres détails inclus dans la demande, comme la façon dont le service public prévoit de dépenser son argent et le taux de profit du service public.

« Le principal moteur de notre demande de tarifs … ce sont les investissements que nous réalisons dans notre système », a déclaré mardi le président de Peoples Gas, Torrence Hinton.

L’audience, qui a attiré environ 100 personnes, a eu lieu environ deux semaines après que la CPI a organisé une audience similaire à Decatur sur une proposition d’augmentation des tarifs d’électricité d’Ameren. Les deux audiences ont été demandées par l’AARP Illinois, une organisation de défense des consommateurs qui représente les personnes de plus de 50 ans.

Dorian Williams, l’une des dizaines de personnes qui se sont prononcées mardi contre l’augmentation demandée par Peoples Gas, a déclaré que la question n’était pas de savoir s’il fallait investir dans l’infrastructure, mais qui paierait pour cela.

« Je crois comprendre que lorsqu’une entreprise entretient un produit – dans ce cas, pas le gaz lui-même, mais l’infrastructure fournissant ce produit – il lui incombe de l’entretenir », a déclaré Williams. « Donc, si l’infrastructure s’est dégradée et n’a pas été entretenue, si des personnes n’ont pas été employées à des niveaux suffisants pour l’entretenir, cela ne serait-il pas considéré comme une négligence de la part de l’entreprise? »

D’autres personnes présentes à l’audience ont demandé à la commission d’examiner les répercussions sur l’abordabilité de l’octroi de l’augmentation des tarifs. Scott Onqué est le pasteur de l’église baptiste missionnaire St. Luke dans le quartier sud de Chicago et le directeur des politiques de Faith in Place, une organisation de défense de l’environnement.

« Pourquoi dépenser de l’argent sur le dos du moindre pour construire une infrastructure datée et réaliste en fin de vie », a déclaré Onqué aux régulateurs. «Je suis également alarmé que vous ayez annoncé avec désinvolture qu’il ne s’agit que d’une augmentation de 12 $. Ce n’est pas abordable pour des gens comme moi. Cela pourrait faire la différence entre manger ou se rendre au travail ce mois-là.

« J’ai travaillé sur des canalisations où cela s’est en fait effondré dans ma main – a causé une énorme fuite de gaz à laquelle j’ai dû répondre, moi et mon équipe. » — Donato Iocco, employé de Peoples Gas et vice-président de Utility Workers Union of America Local 18007

Gaz des peuples a reçu critique pour son nombre supérieur à la moyenne de clients endettés envers l’entreprise. Au cours des derniers mois, pas moins d’un client de Peoples Gas sur cinq a accusé un retard de plus d’un mois sur ses factures.

Peoples Gas a défendu son bilan en matière d’abordabilité en soulignant son soutien aux programmes d’aide financés par le gouvernement et les entreprises.

« Pour nos clients à faible revenu, plusieurs formes d’aide financière sont disponibles, y compris un fonds auquel nous avons récemment fait don de 5 millions de dollars », a déclaré le porte-parole de Peoples Gas, David Schwartz, dans un communiqué. « Les membres de notre équipe étaient présents à la réunion publique pour fournir une aide en personne à toute personne cherchant à accéder aux fonds d’aide au chauffage. »

Peoples Gas a proposé un tarif réduit pour les ménages à faible revenu, ce qui, selon Schwartz, « apporterait une aide à beaucoup plus de personnes ». Le nouveau programme est le résultat de la loi sur le climat et l’emploi équitable, qui obligeait l’ICC à étudier la meilleure façon de mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts pour les clients des services publics à faible revenu. Dans son rapport sur les tarifs des services publics à faible revenu, l’ICC a demandé aux grands services publics de proposer un système permettant de facturer moins cher les clients à faible revenu que les clients plus riches.

Peoples Gas a inclus sa proposition à cet effet dans son dossier tarifaire actuel, mais les défenseurs des consommateurs du National Consumer Law Center ont déclaré que la proposition de la société n’allait pas assez loin et ont plaidé pour un système de conception tarifaire différent dans le cadre de leurs arguments dans le cas. .

Les écologistes ont également demandé à la CPI de rejeter certaines parties de la demande de Peoples Gas, soulignant les impacts environnementaux de la poursuite des investissements dans le gaz naturel. L’avocat du Conseil de défense des ressources naturelles, JC Kibbey, a déclaré que les effets du changement climatique ont été particulièrement visibles ces dernières semaines, Chicago connaissant une qualité de l’air dangereuse en raison de la fumée des incendies de forêt s’échappant du Canada. Kibbey a également souligné que le mois dernier était parmi les plus chauds de l’histoire enregistrée.

L’avocat du Conseil de défense des ressources naturelles, JC Kibbey, appelle la Commission du commerce de l’Illinois à limiter les dépenses de Peoples Gas lors d’une audience le mardi 1er août 2023. (Andrew Adams)

«Je sais que la commission ne peut pas résoudre tous ces problèmes aujourd’hui, mais ces dommages incroyables devraient nous rendre encore plus sceptiques quant aux dépenses record que Peoples Gas veut que nous payions et cela peut nous aider à nous protéger des dépenses imprudentes et de la hausse du gaz. factures », a déclaré Kibbey mardi.

Des représentants du Sierra Club et de People for Community Recovery ont également pris la parole lors de l’audience.

Schwartz a noté dans un e-mail que les investissements et les recherches de Peoples Gas dans des domaines tels que le «gaz naturel renouvelable» et la technologie de l’hydrogène ont réduit les fuites dans les anciens pipelines et que depuis 2017, la société a réduit les émissions de méthane de plus de 1 300 tonnes métriques.

Alors qu’ils étaient minoritaires, certains ont offert des commentaires à l’appui de l’augmentation demandée par Peoples Gas. Donato Iocco, un employé de Peoples Gas et vice-président de l’Utility Workers Union of America Local 18007, a noté que l’augmentation aiderait à poursuivre le programme de remplacement des pipelines de l’entreprise.

Ce programme de remplacement avait auparavant, pendant environ une décennie, été financé par le programme Qualified Infrastructure Plant de l’État. Grâce à ce programme, les services publics de gaz ont récupéré leurs coûts sur ces projets grâce à un processus basé sur une formule qui leur a permis de percevoir – et d’augmenter régulièrement – une redevance client sans avoir à passer par une affaire tarifaire de 11 mois.

Maintenant que le programme QIP est sur le point d’expirer, Peoples Gas demande un financement pour poursuivre ce programme par le biais du processus de dossier tarifaire standard.

« J’ai travaillé sur des canalisations où cela s’est en fait effondré dans ma main – a causé une énorme fuite de gaz à laquelle j’ai dû répondre, moi et mon équipe », a déclaré Iocco.

Les habitants de Decatur s’expriment

Ameren Illinois – un service public d’électricité et de gaz desservant des clients du sud de l’État – a deux affaires tarifaires en cours devant la CPI. Elle cherche à augmenter les tarifs d’électricité, ce qui pourrait entraîner une augmentation des factures des consommateurs pouvant atteindre 25 $ par mois d’ici 2027. La société cherche également à augmenter les tarifs de ses services publics de gaz, ce qui augmenterait les factures des clients d’environ 5 $ ou 6 $ par mois commençant en janvier.

Une audience tenue le 19 juillet par la CPI pour discuter de l’affaire électrique a attiré environ 50 personnes au centre civique de Decatur, dont le représentant Dan Caulkins, R-Decatur, plusieurs membres du conseil municipal de Decatur et des personnes comme Richard Peterson, qui a appris l’existence du entendre aux nouvelles.

« Je n’ai pas les statistiques. Je n’ai pas les chiffres, mais j’ai l’expérience et les choses que je vis à cause de ces factures élevées et de l’inflation », a déclaré Peterson aux régulateurs.

Richard Peterson, un membre du public, s’adresse aux régulateurs de la Commission du commerce de l’Illinois lors d’une audience le 19 juillet sur le plan pluriannuel d’Ameren Illinois pour ses services publics d’électricité et ses tarifs d’électricité. (Andrew Adams)

Peterson a déclaré que lui et sa femme avaient du mal depuis qu’il avait cessé de recevoir des chèques d’invalidité.

« C’est très difficile. Donc, si vous pouviez tous prendre en considération, lorsque vous faites vos mémoires et faites vos arguments, que la vie des gens est en jeu », a déclaré Peterson.

D’autres intervenants à l’événement ont noté que Decatur a un taux de pauvreté plus élevé que d’autres villes de taille similaire. Le membre du conseil municipal de Decatur, David Horn, a déclaré que les augmentations proposées pourraient forcer certains membres de sa communauté à prendre des décisions difficiles.

« Cela a le potentiel de faire des dégâts importants car les gens doivent décider s’ils vont payer pour la nourriture, s’ils vont payer pour l’énergie et s’ils vont payer pour les médicaments », a déclaré Horn.

D’autres ont accusé des entreprises comme Ameren de faire passer les bénéfices des entreprises avant le bien-être de leurs clients.

« Je me demande vraiment si Ameren et les autres fournisseurs d’électricité de cet État essaient vraiment de s’enrichir grâce à nous », a déclaré Debra Sansom, une résidente de Decatur. « S’ils le sont, eh bien, rappelez-vous, aucun de nous n’est dupe de tout cela. »

La société, dans un communiqué de presse distribué avant l’événement, a déclaré que l’augmentation des tarifs soutiendrait les objectifs à long terme. La sécurité, la résilience, l’expérience client et le soutien à la transition énergétique propre de l’État ont été répertoriés comme les « priorités stratégiques » du plan.

Dans une déclaration après l’audience, Matthew Tomc, un responsable d’Ameren qui supervise la politique de réglementation, a déclaré que les récentes augmentations des prix de l’énergie étaient en grande partie dues aux prix de l’alimentation électrique, qui échappent au contrôle d’Ameren.

« C’est pourquoi notre proposition de service de livraison consiste à renforcer le réseau énergétique pour améliorer la fiabilité et faire des investissements intelligents pour devenir aussi propre que possible aussi vite que possible sans compromettre l’abordabilité », a déclaré Tomc. « En fin de compte, un réseau plus fiable avec moins de pannes permet à tout le monde d’économiser de l’argent. »

Questions sur l’électrification

Ameren Illinois cherche également une augmentation du tarif de l’essence qui a fait l’objet de critiques de la part des défenseurs des consommateurs et a été interrogée par des membres de l’ICC.

Dans un dossier déposé en mai dans le cadre de l’affaire tarifaire d’un mois, les cinq commissaires de la CPI, dans un geste inhabituel, ont directement interrogé Ameren sur l’effet imminent de «l’électrification» – la tendance à une utilisation accrue du chauffage, de la cuisine et des transports électriques.

La société a déclaré, entre autres, qu’elle en était au « premier stade d’un examen plus approfondi du rôle que le système de gaz naturel jouera dans un monde en voie de décarbonisation ».

Une coalition d’organisations d’intérêt public, dont l’Illinois PIRG et le NRDC, entre autres, a contesté cette caractérisation, affirmant que les propres études de l’entreprise mettent en doute la nécessité d’augmenter les dépenses d’infrastructure.

« Dans tous les cas de tarification du gaz, il y a un défi fondamental parce que les entreprises opèrent sur des hypothèses de statu quo. Ils essaient de dépenser le plus d’argent possible », a déclaré le directeur du PIRG de l’Illinois, Abe Scarr, à Capitol News Illinois.

Scarr a noté plus tard que les études d’Ameren montrent que « quoi qu’il arrive, nous allons utiliser moins de gaz ».

Dans un dossier de juillet répondant aux organisations d’intérêt public, Tomc a déclaré que même dans une industrie électrifiante, des dépenses d’infrastructure sont toujours nécessaires.

« Personne chez (Ameren Illinois) ne plaide pour le maintien du statu quo – nous convenons que l’entreprise change et doit changer à mesure que nous passons à une économie d’énergie propre », a écrit Tomc. « Je ne suis pas d’accord pour que nous réduisions simplement les investissements. »

Tomc a déclaré dans un communiqué à Capitol News Illinois qu’Ameren soutient l’électrification bénéfique et que l’entreprise « a la responsabilité de répondre aux besoins énergétiques de nos clients, ainsi qu’à nos obligations de sécurité et de conformité ».

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.