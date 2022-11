Les résidents et les entreprises touchés par l’explosion de Wheatley, en Ontario, demandent 100 millions de dollars en recours collectif proposé

Les résidents et les entreprises touchés par l’explosion de 2021 qui a secoué la petite communauté de Wheatley, en Ontario, demandent un total de 100 millions de dollars en dommages-intérêts dans le cadre d’un recours collectif proposé contre Chatham-Kent et une entreprise engagée par la municipalité pour trouver une fuite de gaz liée à l’explosion.

Vendredi, le cabinet d’avocats de Windsor Strosberg Sasso Sutts LLP a déposé une déclaration devant la Cour supérieure de justice de Chatham, demandant le recours collectif contre la Corporation de la municipalité de Chatham-Kent et HSE Integrated Ltd.

Les réclamations et les allégations dans le procès proposé n’ont pas été débattues ou prouvées devant les tribunaux. Afin de procéder, la poursuite proposée doit être certifiée par un juge.

CBC a contacté la municipalité et l’entreprise pour obtenir des commentaires et mettra à jour l’histoire une fois les commentaires reçus.

Strosberg Sasso Sutts représente six résidents et propriétaires d’entreprises, ainsi que toute autre personne touchée par l’explosion du 26 août 2021, affirmant qu’elle “a été causée par la négligence” des accusés. L’explosion a rasé deux bâtiments et blessé de nombreuses personnes dans la ville d’environ 3 000 habitants à l’est de Leamington.

Voici une ventilation des dommages et intérêts demandés :

60 000 000 $ en dommages-intérêts généraux.

20 000 000 $ en dommages spéciaux.

10 000 000 $ de dommages et intérêts majorés.

10 000 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

“Les gens veulent juste récupérer notre ville”

Stephen Ingram, l’un des résidents nommés dans le recours collectif proposé, a déclaré qu’il “avait perdu huit mois de sa vie” après que lui et sa femme Barbara aient été évacués de leur domicile près du site de l’explosion.

Il a déclaré qu’ils étaient restés hors de leur domicile jusqu’en avril de cette année et qu’ils avaient dû faire face à des réparations allant jusqu’à 30 000 $ sur leur propriété, bien que leur compagnie d’assurance soit impliquée.

“Je pense que plus que le procès, je pense que les gens veulent juste récupérer notre ville. C’est l’essentiel”, a déclaré Ingram. “Je veux dire, ce n’est pas une sorte d’argent ou d’argent. … nous voulons que les choses redeviennent comme elles étaient.”

Stephen Ingram, résident de Wheatley, fait partie des accusés dans le recours collectif proposé lancé vendredi. (Radio-Canada)

Ingram critique la gestion de l’explosion et les efforts de récupération.

“Je ressens très fortement à ce sujet. … il y a eu de la douleur et de l’angoisse, et nous sommes quoi? Quinze mois plus tard, et la ville a l’air d’une honte. Rien n’a été fait à peine au cours des trois derniers mois à part ouvrir quelques routes ,” il a dit.

“Tout le monde n’est pas de retour à la maison de loin.”

Il fallait faire plus pour empêcher l’explosion: avocat

Selon la déclaration de la poursuite proposée, les défendeurs allèguent que la municipalité et la société ont été « autoritaires, intentionnelles, scandaleuses, imprudentes, aveugles, sans aucun soin et grossièrement négligentes » dans leur gestion de l’explosion et des événements qui l’entourent, et qu’ils “n’ont pas tenu compte de la sécurité et des droits” des plaignants.

Ils allèguent que les fonctionnaires étaient “motivés par des considérations économiques” et ont déclaré que les personnes concernées méritaient d’être indemnisées.

Harvey Strosberg, un associé principal du cabinet d’avocats, a déclaré qu’ils allèguent qu’avant l’explosion, la municipalité ou l’entreprise aurait dû faire plus pour l’empêcher sur la propriété du 15 Erie St. N., où une fuite de gaz a été détectée.

“On m’a dit qu’ils ne ventilaient pas le sous-sol, qu’ils n’avaient pas coupé le courant et que si vous avez du gaz, vous devez avoir une source d’allumage. S’il n’y a pas d’étincelle, il n’y a pas d’explosion”, a-t-il déclaré à CBC News. . “Pourquoi n’ont-ils pas coupé l’électricité et le gaz, et ventilé le sous-sol ? C’est une question que nous posons ; nous ne connaissons pas encore la réponse.”

Strosberg a déclaré que la municipalité aurait également dû s’occuper “correctement” des propriétés qui étaient sous son contrôle, après l’explosion et l’évacuation.

“Ils auraient dû avoir un système pour inspecter chaque propriété et s’occuper du réfrigérateur. Ils n’ont pas vidé les réfrigérateurs pendant des mois, par exemple. Nous suggérons qu’ils étaient également responsables sur cette base.”

Plus tôt ce mois-ci, la municipalité a réduit la taille de la zone d’évacuation dans le centre-ville de Wheatley, affirmant que le forage dans la région était terminé et qu’elle avait pu rouvrir la chaussée.

REGARDER | La puissance de l’explosion de 2021 qui a secoué Wheatley :