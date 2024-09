Les résidents et les dirigeants de l’État cherchent des réponses sur les immigrants haïtiens dans le comté de Talladega

Les habitants du comté de Talladega ont des questions et des inquiétudes concernant un afflux signalé d’immigrants haïtiens dans la communauté.

La semaine dernière, la séance de commentaires publics du conseil municipal de Sylacauga a été écourtée après que ces inquiétudes ont été soulevées. Les conseillers se sont alors adressés à la communauté en disant qu’ils n’avaient pas beaucoup d’informations à ce sujet. Le président du conseil a déclaré que les Haïtiens étaient ici légalement.

Lundi, le conseil a ensuite tenu une séance de questions-réponses.

Jeudi, une réunion était prévue à 17h30 à l’église baptiste de Fayetteville. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’église a déclaré que tout le monde était invité, mais ABC 33/40 a été informée que nous n’étions pas autorisés à entrer sur leur propriété et que la réunion était réservée uniquement à leur congrégation et aux amis des membres.

Le représentant de l’Alabama, Ben Robbins (R-District 33), sera présent à la réunion pour écouter les préoccupations et fournir des informations.

« Des immigrants haïtiens ont emménagé dans notre communauté et nous en apprenons davantage en essayant de rassembler les éléments, car nous ne parvenons pas à obtenir des réponses certaines du gouvernement fédéral en raison des inconnues concernant la sécurité intérieure sur l’endroit où se trouvent certaines personnes et où elles ont déménagé », a déclaré Robbins. « C’est injuste pour notre communauté qui n’a pas les ressources nécessaires et, par conséquent, c’est également injuste pour les immigrants. C’est un échec total et c’est ce que je veux savoir, comment cela s’est produit, et je pense que ce que nous apprenons en discutant avec la délégation fédérale de l’Alabama, c’est que la sécurité intérieure n’en a aucune idée. »

Robbins a envoyé une lettre au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, exigeant des réponses :

En tant que secrétaire à la Sécurité intérieure, vous êtes chargé de superviser l’application des lois sur l’immigration et la réinstallation des réfugiés. Récemment, mon district (Alabama State House District 33) a connu un afflux d’immigrants haïtiens. Vous et votre agence n’avez pas rempli votre responsabilité d’informer notre communauté de la réinstallation des réfugiés, de fournir des informations aux dirigeants locaux ou de répondre aux questions.

Votre incapacité à informer notre communauté rurale avant de déposer les immigrants a créé la panique et la confusion. Les résidents cherchent des réponses à des questions fondamentales, comme pourquoi les immigrants sont-ils arrivés à Sylacauga, en Alabama, combien d’immigrants sont ici, où travaillent-ils et où vivent-ils au sein de la communauté. En raison de l’incapacité de votre agence à transmettre des informations, les dirigeants locaux sont impuissants. Ces politiques inefficaces ont suscité la peur, ce qui menace la paix et la tranquillité de notre petite ville.

De plus, l’Alabama rural ne dispose pas des services de soutien ni des ressources nécessaires pour héberger une vague d’immigrants. Nous avons une pénurie de logements. De plus, il n’existe aucun système de soutien dans notre communauté pour les personnes parlant le créole haïtien, y compris l’aide dans nos écoles pour les non-anglophones. Votre organisation a donc failli à sa mission envers la communauté locale et les réfugiés.

J’exige des réponses et des directives de votre agence quant aux politiques et procédures de relocalisation des réfugiés haïtiens en Alabama. Si vous continuez à ne pas répondre aux questions, nous, citoyens de l’Alabama, exigerons une enquête du Congrès sur vous et votre agence. Mes voisins et l’État de l’Alabama tout entier méritent d’être informés.

Robbins a déclaré à ABC 33/40 qu’il estime que les gens de la communauté méritent des réponses, comme indiqué dans la lettre.

« Je pense qu’en tant que communauté, nous avons le droit d’obtenir des réponses à ces questions fondamentales : où travaillent-ils, pourquoi sont-ils arrivés ici, comment sont-ils soutenus ? Ensuite, il y a des questions que nous devons poser au nom de l’immigrant : pourquoi les amenez-vous dans une communauté qui n’a pas d’emplois disponibles ou de systèmes de soutien créoles, pourquoi ou comment permettez-vous que cela se produise si vous ne le permettez pas directement, vous le permettez indirectement », a déclaré Robbins.

Robbins a déclaré que la plus grande population d’Haïtiens du comté se trouve à Sylacauga, mais que certains se trouvent à Talladega. Il a ajouté que l’on ne sait pas combien ils sont.

« Comme nous ne savons pas combien de personnes sont ici, nous ne pouvons pas dire avec certitude comment elles sont toutes arrivées ici. Certaines sont peut-être venues grâce à un programme fédéral, d’autres sont venues en camionnette pleine avec la promesse d’un emploi, d’autres encore ont conduit leur voiture jusqu’ici parce que leur cousin était ici. C’est probablement un mélange de facteurs, mais comme nous n’avons aucun moyen de surveiller, nous n’avons aucun moyen de répondre à cette question », a expliqué Robbins.

Patsy Davis, une résidente de longue date de Sylacauga, a déclaré qu’elle n’en savait pas grand-chose.

« Je pense que nous devons tous savoir ce qui se passe ici », a déclaré Davis. « Je n’ai rien contre eux, tout est entre les mains de Dieu, mais je sais que notre petite ville compte beaucoup de gens qui ont besoin d’un abri et qui ont faim. »

Michael Dew, qui vit également à Sylacauga, n’est pas favorable à l’arrivée de migrants dans sa communauté.

« Nous n’avons pas d’emplois ici pour eux, nous n’avons pas de logements pour eux », a déclaré Dew. « Arrêtez de donner l’argent de mes contribuables, si quelqu’un le mérite, ce sont nos vétérans et les gens dans la rue. »

Robbins a déclaré avoir entendu plusieurs de ses électeurs à ce sujet. Il pense que leurs inquiétudes proviennent du fait que les gens veulent savoir qui sont leurs voisins et comment ils sont arrivés là. Il a expliqué qu’il n’était pas clair s’ils avaient été amenés ici dans le cadre d’un programme fédéral qui leur a délivré des visas et qu’il n’y avait pas eu beaucoup d’informations à ce sujet.

Robbins a déclaré qu’il y avait ici des ressources limitées pour ces immigrants.

« Beaucoup cherchent du travail, et c’est ce qui est un peu inquiétant, ils sont venus ici pour travailler alors qu’il n’y en avait pas », a déclaré Robbins. « Si le gouvernement fédéral avait un plan d’immigration mieux contrôlé, nous pourrions en tant que pays mieux accueillir les immigrants, mais quand ils arrivent dans des communautés qui manquent totalement de ressources, nous ne pouvons pas les accueillir, et qu’ils arrivent dans d’autres régions sans ressources, c’est le chaos complet du haut vers le bas. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui devait être fait pour aller de l’avant, Robbins a répondu : « Plusieurs choses, c’est la porte par laquelle on veut passer. Je pense que si le gouvernement ou les gens veulent continuer à déplacer des Haïtiens vers cette région, nous devons disposer de certaines ressources pour les aider. Je pense que la solution la plus simple et la meilleure est de ne plus amener d’Haïtiens dans cette communauté parce que nous n’avons pas ces ressources. »

Robbins pense qu’ils seraient mieux adaptés à une région où il y a un travailleur social parlant créole qui peut les aider à faire les progrès qu’ils voulaient faire en venant en Amérique.

Une réunion publique sur les lois relatives à l’immigration et les préoccupations de la communauté doit se tenir à Sylacauga. Le communiqué publié le 10 septembre indique que « au nom du maire, du conseil de Sylacauga et du commissaire du comté, certains de nos représentants de l’État ont accepté de venir à Sylacauga et de parler à la communauté des événements récents ». Les sénateurs Lance Bell et Keith Kelley, ainsi que le représentant Robbins, seront présents.

L’événement devrait offrir aux citoyens l’occasion d’entendre les législateurs locaux, de poser des questions et d’exprimer leurs préoccupations à ce sujet.

Le sénateur américain Tommy Tuberville (R-AL) a envoyé jeudi une lettre au secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. La lettre de Tuberville peut être lue ci-dessous :

Secrétaire Mayorkas,

La mission du Département de la sécurité intérieure (DHS) est de protéger le peuple américain et le pays. Cependant, l’administration Biden-Harris a refusé d’exercer ces fonctions essentielles et a plutôt donné la priorité à la vie et au bien-être des ressortissants étrangers que vous n’avez pas examinés ou contrôlés avant de les admettre en masse aux États-Unis. De plus, tout au long de votre mandat de secrétaire à la sécurité intérieure, vous avez abusé à plusieurs reprises de l’autorité statutaire accordée à votre fonction par le Congrès en manipulant de manière sélective la loi sur l’immigration et la nationalité pour mettre en œuvre une amnistie de masse. Des programmes tels que le programme de libération conditionnelle des Cubains, des Haïtiens, du Nicaragua et du Venezuela (CHNV) ont changé le paysage de ce pays pour toujours, et les communautés rurales de tout le pays porteront le poids de cette politique mal conçue et néfaste pendant des décennies. Sous le couvert du programme de libération conditionnelle CHNV, des milliers d’Haïtiens, entre autres nationalités, sont entrés aux États-Unis par le biais d’un simple processus de demande selon lequel aucune vérification des antécédents n’est effectuée et aucun visa n’est nécessaire pour être admis et travailler légalement. Malheureusement, mais sans surprise, des rapports vérifiés au sein du DHS confirment que le programme de libération conditionnelle des CHNV est entaché de fraudes. Sous votre direction, ce programme, qui n’aurait jamais dû être mis en œuvre, est devenu un programme qui se présente comme une fausse promesse de prospérité et de soutien aux étrangers qui ne sont pas éligibles à l’admission aux États-Unis. En réalité, il s’agit d’un problème de sécurité important pour les Américains qui attendent de leur gouvernement qu’il procède à un contrôle et à une vérification appropriés des personnes souhaitant être admises dans notre pays.

En raison du programme de libération conditionnelle CHNV, l’État de l’Alabama connaît un afflux imprévu de dizaines de milliers d’Haïtiens vers les villes rurales où les ressources sont déjà limitées. Cette soudaine vague de population a créé des problèmes de sécurité, de santé, d’infrastructure et d’économie pour les résidents. Des centaines d’enfants haïtiens sont entrés dans les systèmes scolaires locaux, ne parlant couramment que le créole haïtien, ce qui laisse les enseignants et les administrateurs dans l’incapacité de gérer leurs besoins compte tenu des exigences fédérales onéreuses en matière d’éducation. Les villes de l’Alabama n’ont reçu aucune orientation ni aucune ressource pour faire face à cet afflux. La situation que vous avez créée est tout simplement intenable.

Les politiques d’ouverture des frontières mises en œuvre par Biden et Harris par le DHS ont conduit ce pays sur une voie dont il ne se remettra peut-être jamais. Ces politiques, que vous qualifiez d’« humaines », n’ont fait qu’importer dans notre pays des dizaines de personnes qui n’ont pas été correctement contrôlées. En conséquence, des vies et des biens américains sont en danger, en contradiction directe avec la mission du DHS et vos responsabilités constitutionnelles.

Comme je l’ai dit dans mes correspondances précédentes, j’attends avec impatience le jour où un secrétaire du DHS accordera la priorité à la sécurité du peuple américain.