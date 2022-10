Les résidents et les dirigeants communautaires disent que la pauvreté et l’itinérance sont en hausse en Saskatchewan.

Lorraine Matechuck dit qu’elle et sa famille à Regina sont sur le point de devenir des sans-abri.

“Soit je vais payer le loyer et les factures, soit acheter de la nourriture. C’est une bousculade trop cruelle”, a-t-elle déclaré.

“Ça ne s’améliore pas, ça ne fait qu’empirer. Je suis déprimé.”

Lundi est le Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté . Les résidents et les dirigeants communautaires de la Saskatchewan affirment que la pauvreté s’aggrave dans la province, les programmes de soutien du revenu poussant davantage à l’insécurité alimentaire et à l’itinérance.

La famille de Matechuck participe au programme de soutien du revenu de la Saskatchewan (SIS), qui a été annoncé comme un moyen pour les personnes assistées de devenir « plus autonomes ». Au lieu que le gouvernement paie le loyer et les frais de services publics directement aux propriétaires, le SIS fournit des chèques mensuels aux personnes participant au programme.

Matechuck et son mari reçoivent 1 019 $ dans le cadre du SIS, et son fils reçoit 850 $. Leur loyer est de 1 120 $, laissant la famille dans une situation délicate.

“Nous avons été menacés par les entreprises de services publics et nous avons été coupés pendant un mois sans eau chaude ni chauffage”, a-t-elle déclaré, notant que son mari avait besoin d’eau chaude pour son arthrite.

“L’inflation monte en flèche et je ne peux pas suivre le SIS. Cela affecte les jeunes et les personnes âgées.”

Lorraine Matechuck dit qu’elle ne veut pas que ses petits-enfants la voient devenir sans-abri. (Don Somers/CBC)

Matechuck a déclaré que sa famille avait des besoins alimentaires particuliers et que les factures d’épicerie étaient passées de 200 $ à 600 $ en raison de l’inflation. Elle en connaît beaucoup, dont sa tante, dont les services publics ont été coupés, les forçant à déménager dans des campements.

“Je ne veux pas que mes petits-enfants rendent visite à leur grand-mère dans une tente. J’ai peur de me retrouver sans abri”, a déclaré l’homme de 61 ans.

“Le système est abusif envers les familles, les enfants et les aînés. Il est basé sur la négligence.”

Selon un Étude 2021 de l’Université de Regina , 19 % de la population de la Saskatchewan vit dans la pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants est encore plus élevé à 26 %, le deuxième taux le plus élevé au pays.

Le ministère des Services sociaux a déclaré qu’en août, 35 525 personnes bénéficiaient d’une aide au revenu. Parmi ceux-ci, 18 590 étaient assurés du revenu d’invalidité de la Saskatchewan ( A DIT ) et le reste sur le SIS.

« Les prestations que nous offrons sont parmi les plus généreuses au pays », a déclaré le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky.

Interrogé sur le plan du gouvernement pour réduire la pauvreté, Makowsky a déclaré que les programmes de soutien du revenu et le crédit d’impôt de 500 $ pour l’accessibilité de la Saskatchewan chèques “aidera les gens.”

“Si vous avez une famille avec des enfants, vous recevez beaucoup plus. Nous travaillons dur pour avoir une bonne économie solide pour pouvoir payer ces dépenses. Nous avons d’autres aides pour les enfants à risque”, a-t-il déclaré.

Il a noté que le coût de la vie est relativement bas en Saskatchewan.

Karen Swan, résidente de Saskatoon, a déclaré que la Saskatchewan était à des kilomètres de l’éradication de la pauvreté.

“Gene Makowsky était peut-être un bon joueur de football, mais il n’a aucune idée de la pauvreté”, a déclaré Swan.

L’homme de 60 ans est né avec un rein et est sous SAID. Elle vit avec un TSPT complexe à la suite de mariages abusifs, d’agoraphobie et de trouble panique, et on lui a récemment diagnostiqué une tumeur à la thyroïde.

“J’ai aussi une tumeur au cerveau. J’ai subi deux chirurgies physiques et une radiochirurgie à Winnipeg. Elle est toujours là et peut me faire sortir n’importe quand.”

“C’est cher d’être pauvre”

Swan reçoit 1 200 $, dont 500 $ vont au logement abordable.

“C’est cher d’être pauvre. Je ne peux pas aller au Safeway local. Je vais au Dollarama, au Dollar Store et parfois je vais à Krazy Binz pour leurs journées à 1 $ et 3 $. Je choisis mes vêtements dans les vide-greniers.”

Swan a dit qu’elle devrait manger sainement en raison de ses problèmes de santé, mais que c’était trop cher.

“Je ne peux pas me permettre cette nourriture, mais d’une manière ou d’une autre, je suis le clochard de l’aide sociale qui saigne le système à sec. Mords-moi!”

Karen Swan dit qu’elle n’a pas les moyens d’acheter les aliments nutritifs dont elle a besoin. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

Swan a du mal à payer l’essence pour se rendre à des rendez-vous médicaux, sans parler de rendre visite à son fils à Edmonton. Son autre fils est également sous SAID et doit “prouver chaque année au gouvernement qu’il est aveugle”, a-t-elle déclaré.

Swan a déclaré que les décideurs politiques devraient essayer de vivre sur ce que les bénéficiaires du SAID reçoivent.

“Le gouvernement devrait avoir une compassion effrayante.”

À Qu’Appelle, à quelque 50 kilomètres à l’est de Regina, Arlo Yuzicapi est dans le même bateau.

La femme de 63 ans est sous SAID en raison de sa maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Yuzicapi reçoit 743 $ de ladite, en raison de sa résidence rurale en Saskatchewan et du Régime de pensions du Canada. Avec une allocation logement de 173 $, elle « gère » son logement.

“J’ai besoin d’un soutien physique à la maison et j’ai mon plus jeune fils qui vit avec moi, qui est sous SIS. Les gens supposent que c’est bon marché ici, mais nous devons voyager pour faire l’épicerie et d’autres services. Cela coûte maintenant au moins 30 $ par voyage.”

Arlo Yuzicapi dit qu’il est difficile de joindre les deux bouts avec le programme SAID, même en vivant dans une région rurale de la Saskatchewan. (Soumis par Arlo Yuzicapi)

Yuzicapi a stocké des produits surgelés et en conserve pendant la pandémie, mais ils s’épuisent.

“Je ne reçois pas de nutrition dans mon alimentation, avec l’inflation qui augmente les prix, pour me maintenir en vie et profiter de ma vie”, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais pas comment ils s’attendent à ce que l’un d’entre nous sur SIS ou SAID vive.”

Yuzicapi a déclaré qu’une allocation de 30 $ pour un téléphone ne suffisait pas, même pour les plans de base.

“Si vous vous en plaignez, on vous dit d’être reconnaissant”, a-t-elle déclaré.

« La pauvreté s’aggrave en Saskatchewan »

Les taux sur SAID n’ont pas changé au cours des sept dernières années. Peter Gilmer, un défenseur du ministère anti-pauvreté de Regina, demande au gouvernement de l’augmenter.

Il a déclaré que les bénéficiaires du SAID ont vu des coupes dans les aides au loyer et aux besoins spéciaux depuis 2015.

Gilmer a déclaré que ces programmes aggravaient la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la ville. L’allocation de logement pour le logement et les services publics est de 600 $ par mois à Regina et à Saskatoon, et de 550 $ dans le reste de la Saskatchewan. Gilmer a déclaré que ces avantages ne s’améliorent pas avec la taille de la famille, car une famille de trois enfants ou plus ne reçoit que 1 175 $ pour les frais de logement et de services publics à Regina. Saskatoon et le reste de la province reçoivent 875 $. L’allocation de base pour adultes pour les autres dépenses est de 315 $ par mois.

Il a dit que les programmes précédents avaient plus de catégories pour compenser l’augmentation du nombre d’enfants. Désormais, les familles avec trois enfants ou sept enfants reçoivent le même montant.

« La pauvreté s’aggrave en Saskatchewan. Alors que le coût de la vie augmente, les prestations ne le sont pas », a-t-il déclaré.

Peter Gilmer dit que les programmes SIS et SAID sont inadéquats. (Don Somers/CBC)

Il a déclaré que la prestation du SIS devrait être augmentée de 300 $ par mois et que la province avait besoin d’un plan à long terme pour élever les gens au-dessus du seuil de pauvreté, car beaucoup sont endettés.

“Les deux programmes sont inadéquats, obligeant les gens à faire un choix entre payer leurs factures ou avoir de la nourriture”, a-t-il déclaré.

Gilmer a déclaré qu’un enfant sur quatre en Saskatchewan vit sous le seuil de la pauvreté.

Un Canadien gagnant moins de 22 518 $ après impôt est considéré comme sous le seuil de pauvreté, selon les données citées dans un rapport de 2021 de Campagne 2000, une coalition nationale d’organisations qui œuvrent pour mettre fin à la pauvreté au Canada.

Gilmer a déclaré que les personnes sur le SIS ne se rencontrent pas “à mi-chemin du seuil de pauvreté”, et que celles sur le SAID sont des milliers en dessous.

“L’hiver meurtrier approche”

Len Usiskin, directeur exécutif de Quint Development Corp. – un organisme sans but lucratif qui travaille à fournir des logements abordables et de transition à Saskatoon – a déclaré que l’itinérance prolifère.

“Je travaille dans le quartier central depuis plus de 25 ans maintenant et je ne l’ai jamais vu aussi mal”, a-t-il déclaré.

Usiskin a déclaré que des campements surgissent à travers la ville, et avec le fermeture de certains lits au Phare, d’autres sont sans abri. Il a dit que même le salaire minimum est loin d’être un salaire décent en Saskatchewan.

“C’est un hiver très meurtrier qui approche pour les sans-abri de la ville, avec moins de lits dans les refuges et plus de gens qui cherchent”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avions pas assez de lits l’année dernière.”

Len Usiskin craint que l’hiver ne soit meurtrier pour les personnes sans abri. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

Usiskin a déclaré que les lits de refuge sont à court terme et que le gouvernement doit travailler sur des solutions à long terme.

“Il y a un grand décalage entre le gouvernement qui dit que sa politique sociale est un succès et ce que nous voyons sur le terrain.”