Un ordre d’évacuation a été émis pour les résidents d’une petite ville du nord-est de la Colombie-Britannique après qu’un incendie de forêt qui a brûlé à proximité au cours des 11 derniers jours a atteint 174 kilomètres carrés.

Les résidents de tout le district de Hudson’s Hope, à plus de 1 000 kilomètres au nord-est de Vancouver, sont priés de quitter immédiatement leur domicile et la région et de se rendre à Fort St. John via l’autoroute 29, à environ une heure de route.

L’ordre d’évacuation a été émis par le district et le district régional de Peace River. Toutes les propriétés concernées par l’ordre d’évacuation sont répertoriées ici.

Hudson’s Hope compte environ 1 000 habitants.

📍ÉVACUÉS DE HUDSON’S HOPE/BATTLESHIP MOUNTAIN WILDFIRE : Enregistrez-vous à la North Peace Arena située au 9805 – 96 Ave FSJ pour ESS. Résidents qui ont déjà trouvé leur propre logement : appelez le 250-794-3310 pour vérifier avec ESS.#PRRDWILDFIRES #BATTLESHIPMOUNTAIN —@prrdistrict

Le feu de forêt de Battleship Mountain a été découvert le 30 août et a depuis atteint 174 kilomètres carrés. Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie est actuellement classé comme brûlant hors de contrôle.

“Les températures devraient augmenter au cours du week-end et aucune quantité mesurable de précipitations n’est prévue”, a déclaré le service sur son site Internet à propos de l’incendie. “On peut s’attendre à un comportement accru du feu à mesure que les températures augmentent.”

Vendredi, le service a déclaré que près de 200 incendies brûlaient actuellement en Colombie-Britannique, dont 77 signalés la semaine dernière, et le service des incendies de forêt a déclaré que la majorité avait été causée par la foudre.