Les résidents du Texas bravent le froid pour sauver plus de 4000 tortues de mer en voie de disparition

Des dizaines d’habitants de la ville balnéaire de South Padre Island, au Texas, ont bravé la tempête hivernale meurtrière pour sauver des tortues de mer en voie de disparition.

Des volontaires travaillant avec le groupe de sauvetage local Sea Turtle, Inc. ont emmené plus de 4 000 tortues congelées pour les réhabiliter au centre des congrès de la ville, a rapporté le Washington Post.

Les écologistes espèrent augmenter progressivement leur chaleur corporelle en se couchant sur des bâches et des piscines pour enfants à l’intérieur.

Wendy Knight, la directrice exécutive du groupe de sauvetage, a déclaré au média que la situation était « sans précédent » et qu’elle craignait que des centaines d’entre eux aient déjà succombé à un « étourdissement à froid ».

« Un étourdissement froid comme celui-ci pourrait avoir le potentiel d’effacer des décennies de travail acharné, et nous le traversons sans électricité et avec un défi unique et plus catastrophique pour nos efforts », a-t-elle déclaré au média.

Des volontaires ont placé les tortues paralysées sur des bâches et dans des bacs en plastique alors qu’ils essayaient de réchauffer leur corps.

L’organisation a déclaré qu’un homme nommé Captain Henry avait sauvé plus de 100 tortues

Des tortues marines étiquetées gisent dans une baignoire alors que des volontaires travaillent pour réchauffer leur corps après la tempête hivernale

Des tortues ont été amenées au centre des congrès de South Padre Island après le remplissage des installations de Sea Turtle, Inc.

Les travailleurs déchargent les tortues de mer de l’arrière d’une camionnette à South Padre Island, Texas

Les volontaires sauvent normalement de quelques dizaines à quelques centaines de tortues étourdies par le froid, les réchauffant à l’intérieur du centre de sauvetage du groupe.

L’étourdissement à froid est une condition vécue par les tortues de mer à des températures extrêmement basses qui les paralyse et les empêche de manger ou de garder la tête hors de l’eau, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Le froid arctique dangereux a fait plus d’une douzaine d’humains morts alors que des millions de personnes dans le sud, en particulier au Texas, sont confrontées à des pannes d’électricité généralisées.

Knight a déclaré à CBS News que la société SpaceX d’Elon Musk, qui possède une installation sur l’île, a fourni à l’organisation un générateur suffisamment grand pour rétablir l’alimentation de son installation principale, permettant au groupe de chauffer l’eau pour les tortues.

« Nous ne savons pas encore si c’était à temps pour sauver nos patients à l’hôpital, mais c’est un énorme pas en avant », a déclaré Knight au média.

«C’est ce que signifie mettre la passion en action et le service qu’ils nous ont fourni ce matin sauvera d’innombrables tortues et nous en serons vraiment reconnaissants.

L’emplacement du centre de convention est resté sans chauffage ni eau mercredi, a déclaré Knight.

Le Texas a connu une tempête de neige hivernale sans précédent qui a laissé des millions de personnes dans l’État sans électricité

Jose ‘Nives tente de se frayer un chemin après s’être retrouvé coincé au milieu de la rue mercredi à Austin, au Texas

Les écologistes ont déclaré au Washington Post qu’il faudrait peut-être des jours pour déterminer combien de tortues ont pu survivre au froid choquant.

Selon le groupe, les tortues de mer vertes vivent toute l’année dans la Laguna Madre salée et mangent une végétation sous-marine épaisse pour aider à maintenir l’équilibre de l’écosystème.

Des volontaires sont sortis sur des bateaux pour ramasser des tortues étourdies par le froid de l’eau pendant que d’autres scrutaient la plage à pied et les chargeaient dans leurs voitures.

Le personnel de réadaptation effectuant une thérapie au laser sur un jeune patient de tortue de mer Ridley de Kemp

La température de la mer de South Padre Island chute rarement en dessous de 50 degrés, la température qui peut provoquer l’étourdissement par le froid

Un utilisateur de Twitter a publié une photo montrant les tortues remplissant le dos d’une Subaru au Texas

Une femme sur Twitter a publié une photo montrant des dizaines de tortues chargées dans la Subaru de sa mère.

« Ils ont sauvé hier une tortue qui a plus de 100 ans et environ 350 livres !!! » @lara_hand a tweeté.

Gina McLellan, professeur à la retraite de 71 ans et bénévole de longue date, a déclaré au Washington Post qu’il s’agissait d’un «énorme effort communautaire».

« Très souvent, nous ne pensons même pas à la [cold’s] impact sur les animaux, parce que nous sommes tellement inquiets pour notre propre électricité et eau. Avec ce genre d’événement, c’est une démonstration classique de l’humanité envers les animaux », a-t-elle déclaré.

Knight a déclaré que les efforts des volontaires n’auront finalement aucune importance à moins qu’ils ne reçoivent plus d’aide du réseau électrique pour aider à réchauffer les tortues.

« Si nous n’obtenons pas de soulagement du point de vue du pouvoir, nous ne pourrons pas le maintenir », a-t-elle déclaré.