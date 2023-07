Les résidents du sud-ouest des États-Unis étouffent sous une vague de chaleur record

Une chaleur record frappe le sud-ouest des États-Unis cette semaine, mettant des millions de personnes sous des avertissements de chaleur extrême alors que des températures supérieures à 100 ° F (38 ° C) frappent l’Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et le sud de la Californie pendant des jours.

Même les habitants du désert habitués aux étés torrides ressentent l’emprise implacable de la chaleur. Phoenix, qui a frappé mardi une 12e journée consécutive de 110F, pourrait connaître sa plus longue vague de chaleur.

Les températures élevées dans la plus grande ville de l’Arizona devraient se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine, le National Weather Service avertissant qu’elles rivaliseront avec « certaines des pires vagues de chaleur que cette région ait jamais connues ». La plus longue période enregistrée de 110F-jours était de 18 jours en 1974.

La région n’a pas encore connu d’activité de mousson, de puissantes tempêtes qui peuvent aider à compenser les températures fulgurantes et qui sont typiques de cette période de l’année.

À Phoenix, Martin Brown et son labrador noir, Sammy, ont échappé à la chaleur lundi dans le hall de Circle the City, une clinique de santé sans rendez-vous climatisée pour les sans-abri qui est également une station d’hydratation désignée. N’importe qui peut entrer, s’asseoir et obtenir de l’eau en bouteille ou des collations comme un burrito ou des ramen.

« Nous sommes sans abri, nous n’avons donc pas le choix. Eh bien, nous avons le choix : nous pouvons nous asseoir au parc et étouffer dans la chaleur, mais non merci. C’est beaucoup mieux », a déclaré Brown, qui y passe cinq jours par semaine.

La chaleur a donné l’impression que certaines parties de la ville du désert ressemblent à des villes fantômes. Une série de concerts au coucher du soleil a été annulée et les terrasses couvertes des restaurants équipées de brumisateurs rafraîchissants sont vides. Les autorités ont également fermé certains sentiers de randonnée locaux, notamment Camelback Mountain et Piestewa Peak, pendant une grande partie de la semaine.

Pendant ce temps, les responsables de la ville ont conseillé aux résidents de rester au frais, de s’hydrater et de surveiller leurs voisins et leurs proches, en particulier s’ils vivent seuls.

Ces actions s’inscrivent dans la stratégie de la Ville visant à limiter les risques de maladies liées à la chaleur. Lorsque le National Weather Service émet un avertissement de chaleur excessive, trois des sentiers de randonnée les plus populaires de la ville ferment de 11h à 17h.

Les autorités ont voté en 2016 pour interdire la randonnée avec des chiens sur les sentiers lorsque la température dépasse 100F (38C). Les gardes du parc supervisent l’application et les citations pour violations, a déclaré Adam Waltz, un porte-parole de la ville.

L’eau est livrée au personnel au sol à l’aéroport international de Sky Harbor le 10 juillet 10 à Phoenix, en Arizona. Photographie : Matt York/AP

La haute pression nécessaire pour générer des tempêtes de mousson n’est pas dans la bonne position, selon la climatologue d’État Dr Erinanne Saffell, laissant le métro Phoenix avec des précipitations inférieures à la normale et des conditions sèches qui facilitent des températures plus élevées. Certains experts pensent également que le manteau neigeux plus lourd de cette année dans l’ouest a pris plus d’énergie pour fondre, prolongeant la progression d’un système anticyclonique estival.

« Cela a en quelque sorte tout retardé », a déclaré Saffell.

Le béton et la chaussée tentaculaires de Phoenix ajoutent encore à la misère, car les trottoirs et les bâtiments cuisent toute la journée et libèrent lentement la chaleur accumulée pendant la nuit. Pendant la vague actuelle, les températures « basses » ne descendent pas en dessous de 90 F (32,2 C).

«Phoenix au début des années 1900 aurait en moyenne environ cinq jours par an où il faisait 110 degrés ou plus. Maintenant, vous comptez les 10 dernières années, c’est environ 27 jours par an. C’est cinq fois plus », a déclaré Saffell.

Las Vegas pourrait également atteindre entre 110 et 115F ce week-end, selon le National Weather Service. Les régions intérieures du sud de la Californie devraient voir les conditions culminer entre 100 et 113F de vendredi à dimanche.

À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les températures devaient se situer entre 100 et 103F mardi avec un avis de chaleur en vigueur toute la journée. Les responsables de la ville ont averti que la région connaissait certaines de ses températures les plus chaudes jamais enregistrées et ont ouvert plusieurs centres de refroidissement.

Comme chaque été, les bibliothèques, églises et autres installations de Phoenix servent de centres de refroidissement ou de stations d’hydratation pour ceux qui ont besoin d’un refuge.

Isaiah Castellanos a passé lundi matin à l’intérieur de la succursale du centre-ville de la bibliothèque municipale et a déclaré qu’il prévoyait de revenir après avoir pris le déjeuner. Greffé du foie, Castellanos a déclaré que ses médicaments lui faisaient facilement des coups de soleil. Il n’a pas les moyens d’aller au cinéma ou dans un musée, alors la bibliothèque publique gratuite est son lieu de prédilection pour échapper à sa maison sous-climatisée.

« C’est tranquille. Je vais mettre ma musique et lire un livre ou regarder YouTube avec mes écouteurs, mais aussi rester cool », a déclaré Castellanos.

Melody Santiago, qui supervise la réception de la clinique Circle the City, a déclaré que certaines personnes sont si reconnaissantes qu’elles reviennent avec des cartes de remerciement ou des cookies. Elle est certaine que d’autres arriveront la semaine prochaine.

« Il fait vraiment chaud et ils n’ont nulle part où aller », a déclaré Santiago.