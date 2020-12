Noël approche à grands pas et tandis que le Covid-19 La pandémie a fait des ravages dans le monde entier, les gens trouvent des moyens de résister aux épreuves et de se montrer forts face au défi. Dans l’esprit des fêtes, des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni ont rejoint une campagne qui appelle à se soutenir mutuellement en ces temps difficiles où beaucoup ont été contraints de vivre dans l’isolement.

Dans le cadre de la campagne, les gens se tenaient à leur porte et sonnaient des cloches ou frappaient des casseroles pendant deux minutes la veille de Noël. Ils appelleront ensuite leurs voisins, amis et parents isolés. L’événement intitulé «Christmas Eve Jingle 2020» est prévu à 18 heures, heure locale, et vise à répandre l’espoir et la solidarité entre les gens.

La campagne a été initiée par une Mary Beggs-Reid de Harrogate, dans le Yorkshire du Nord, dans sa ville natale, pour terminer l’année avec un peu de magie, d’espoir et de convivialité. Mme Beggs-Reid a partagé un message sur Facebook, après quoi une campagne en ligne a commencé à laquelle plus de 445 000 personnes se sont jusqu’à présent inscrites pour participer.

La campagne en ligne a même été soutenue par le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds.

Mme Beggs-Reid devait se rendre à Londres depuis sa ville natale afin de rencontrer Johnson. Ils étaient censés attirer davantage de soutien pour la campagne. Mais en raison du pic du nombre de Covid-19 cas suivant l’émergence de la nouvelle variante du virus, de nouvelles restrictions de niveau quatre sont entrées en vigueur à partir de cette semaine. En conséquence, les projets de voyage de Mme Beggs-Reid ont subi un revers. Au lieu de cela, elle participera maintenant à une réunion vidéo avec le premier ministre et Mme Symonds.

Parlant des nouvelles restrictions imposées, Mme Beggs-Reid a déclaré que même si cela ne changera pas beaucoup pour certaines personnes, pour d’autres, ce serait déchirant. Elle a déclaré que l’événement du réveillon de Noël 2020 serait notre moment heureux, que Covid ne peut pas emporter et elle a donc appelé les gens à sonner plus fort.

« Cette année, l’esprit de Noël est si nécessaire et pendant deux minutes, nous pouvons nous assurer que personne ne se sent seul », a déclaré Mme Beggs-Reid. Après ce week-end, il est plus que jamais nécessaire, a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette année, au cours des premiers mois de verrouillage, les applaudissements hebdomadaires en faveur des travailleurs de la santé, qui mettent leur vie en danger pour aider les gens, sont devenus très populaires. C’est encore une autre initiative pour rassembler les gens autour d’une cause commune.