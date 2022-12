Les résidents du Royaume-Uni reçoivent des enveloppes anonymes remplies d’argent pendant Noël

La question de savoir si la figure légendaire de Noël du Père Noël est réelle ou fausse sera toujours ouverte à la discussion, mais c’est devenu un véritable conte pour les habitants de Nottingham, au Royaume-Uni. Un samaritain anonyme a répandu la bonne volonté dans la région par le biais de la charité. Selon un rapport de Metro UK, un étranger généreux a posté des enveloppes remplies d’argent dans les boîtes aux lettres des gens. Alors que l’identité de la personne reste floue, une habitante qui a remarqué une étrange voiture garée à proximité affirme que c’est une jeune fille qui a déposé l’enveloppe chez elle.

C’était le 23 décembre, lorsque les enveloppes remplies d’argent ont été reçues par des ménages aléatoires dans le quartier de Clifton. Apparemment, les enveloppes reçues par la famille comportaient la phrase « acte de gentillesse au hasard » écrite dessus. Pendant ce temps, l’enveloppe consistait en un énorme 100 £ (près de Rs 10 000). Une résidente, Sarah Lynne, qui a été l’une des résidentes chanceuses à avoir reçu l’argent, a déclaré au portail que c’était son fils qui avait découvert l’enveloppe en premier. Apparemment, l’enfant a couru vers sa mère pour lui demander si l’enveloppe venait du Père Noël. Lynne a été bouleversée en voyant le doux geste et a déclaré que l’argent deviendrait utile cette année. “Qui que ce soit qui le fait est un héros caché et a le cœur le plus gentil”, a déclaré Lynne. La mère a révélé qu’elle était allée faire des courses avec l’argent et avait apporté des friandises pour son fils ainsi que de la nourriture à donner aux banques alimentaires.

Peter Dennis, un autre résident, a déclaré au portail que sa femme avait trouvé l’enveloppe dans leur boîte aux lettres et avait été extrêmement touchée par ce geste aimable. Le résident de Clifton a révélé comment sa femme traverse une période difficile après le décès de son père et l’acte aléatoire l’a laissée complètement émotive. La femme de Peter aurait remarqué une étrange voiture garée sur leurs images de vidéosurveillance.

Apparemment, c’est une fille qui en est sortie et a posté l’enveloppe, mais au moment où la femme de Peter a pu atteindre la boîte aux lettres, la voiture était déjà partie. La famille a utilisé l’argent pour remplir son compteur de gaz et acheté un repas avec son fils qui vient d’avoir 11 ans. Selon certaines informations, ce n’est pas la première fois que des enveloppes anonymes remplies d’argent circulent dans le quartier. Selon Peter, cela s’est également produit en 2020 et 2021, le couple l’a appris via Facebook mais n’a jamais pensé qu’il deviendrait l’un des chanceux à recevoir l’enveloppe.

