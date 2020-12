Cette année alors COVID-19[feminine la pandémie a frappé le monde et l’a mis au point mort, il y a des gens qui nous ont rendu la vie un peu plus facile. Les chauffeurs-livreurs qui ont travaillé sans relâche pour servir la société et fournir l’essentiel à la porte sont devenus des sauveurs en ces temps.

Les habitants de Hallsley, en Virginie, ont exprimé leur gratitude à un chauffeur UPS nommé Anthony Gaskins qui a livré des milliers de colis au milieu de la pandémie. Les résidents voulaient que le livreur sache à quel point ils lui étaient reconnaissants pour son travail acharné.

Selon rapports, une résidente Patty Friedman et ses voisins ont organisé une messe de remerciement le 15 décembre où ils ont fait la queue avant l’arrivée d’Anthony et crié son nom. Alors que certains d’entre eux klaxonnaient des voitures, d’autres sonnaient des cloches et tenaient des affiches sur lesquelles était écrit «Merci». Antony a ensuite reçu un cadeau de ses supérieurs.

Un de ses voisins a déclaré qu’Anthony livrait toujours leurs colis avec un signe de la main et un sourire. Il a ajouté que parfois Anthony était le seul visage qu’ils voyaient à l’extérieur pendant la journée et que tout le monde appréciait son travail acharné et son dévouement pendant la pandémie. Antony a presque tout livré en ces jours de Covid-19 pandémie de la nourriture et fournis aux cadeaux pendant la saison des vacances.

Un autre voisin aurait déclaré: « Anthony sourit toujours, fait un signe de la main et va au-delà pour livrer des colis avec soin. Il illumine notre journée, chaque fois qu’il dépose un colis, qui est souvent chez nous! »

Sur les photos, Anthony peut être vu ému par ce geste des voisins et a remercié tout le monde. Il est bouleversé par l’appréciation de la communauté.

La vidéo de cet « événement de remerciement » est devenue virale sur Reddit et de nombreux utilisateurs ont félicité le livreur pour ses efforts.

Ces derniers temps, un autre livreur UPS a reçu une douce surprise d’un résident du Mississippi, aux États-Unis. Le chauffeur sursauta de joie lorsqu’il reçut un seau de friandises à l’extérieur d’une maison.

La vidéo capturant le bonheur d’un livreur a été partagée par un utilisateur de Facebook nommé Steven James. Il a également partagé quelques photos avec la vidéo et a remercié sa femme d’avoir rendu la journée du livreur heureuse et d’être gentille avec les autres. Dans la vidéo, le conducteur peut être vu en train de danser et de dire merci à la caméra de sécurité.

La vidéo a suscité plusieurs réactions, de nombreuses personnes louant à la fois la femme et le chauffeur pour leurs efforts en ces temps difficiles.