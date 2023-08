Les résidents du foyer pour personnes âgées de Kelowna évacués vers le Lower Mainland en raison de la menace d’un incendie de forêt

Les résidents de la résidence-services et de soins de longue durée Vineyards Residence à Kelowna sont relogés dans le Lower Mainland en raison de l’incendie de Walroy Lake.

Ils séjourneront au George Pearson Centre et à la Villa Cathay à Vancouver, selon un communiqué de presse de Interior Health (IH).

«Être évacué si loin de chez soi peut être pénible. Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique s’engagent à fournir la meilleure continuité de soins aux résidents qui arrivent ainsi qu’à maintenir des niveaux de soins élevés pour les résidents actuels.

Du personnel supplémentaire est amené au George Pearson Centre et à la Villa Cathay pour aider.

« L’urgence liée aux incendies de forêt a des répercussions sur les collectivités de toute la province. Vancouver Coastal Health (VCH) et Fraser Health (FH) continueront de travailler avec Health Emergency Management BC, IH et les partenaires des services d’urgence au cours des prochaines semaines pour évaluer la menace d’incendie de forêt et déterminer quand les résidents peuvent retourner en toute sécurité à Vineyards Residence », le communiqué États.

Pour trouver des informations sur un membre de la famille ou un être cher évacué à la suite d’incendies de forêt dans la région intérieure de la santé, un numéro sans frais est disponible au 1-833-469-9800.

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7 h à 19 h et le samedi et le dimanche de 8 h à 20 h

Les messages peuvent être laissés après les heures d’ouverture pour un rappel.

