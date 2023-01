Les résidents du district régional Central Okanagan paieront 6,8 % de plus en moyenne en impôts fonciers

Les propriétaires fonciers du district régional Central Okanagan (RDCO) paieront en moyenne 320 $ de plus en taxes foncières pour 2023.

L’impact sur chaque propriétaire varie selon l’endroit où il habite et la valeur de sa propriété.

Ceux de la zone électorale de l’Est paieront le plus à 595 $, tandis que ceux de la région de Kelowna paieront le moins à 188 $.

L’augmentation moyenne de l’impôt foncier augmente de 6,8 %.

Le plan financier de 2023 de RDCO comprend des revenus et des dépenses de fonctionnement de 61,5 millions de dollars, une augmentation de 2 millions de dollars ou 3,4 % par rapport au plan de 2022.

Le plan d’immobilisations proposé par DRCO pour 2023 est de 18,1 millions de dollars, soit une augmentation de 651 000 $ ou 4 % par rapport à 2022.

Le secteur de dépenses le plus important concerne les services des parcs, à 7,5 millions de dollars, soit 41 % du plan total. Il comprend des projets dans sept parcs régionaux et communautaires différents.

Les investissements dans les services d’égouts et les services d’incendie viennent ensuite avec 3,4 millions de dollars et 2,9 millions de dollars respectivement.

Les dépenses pour les services d’égouts permettront d’améliorer les stations de relevage et la station d’épuration des eaux usées. Les dépenses pour les services d’incendie comprennent l’achat d’équipement pour la zone électorale est et la zone électorale ouest.

Un rapport au conseil d’administration de RDCO indique que les niveaux de réserve devraient diminuer à la fin de 2023, dans le but de constituer des réserves au cours des prochaines années.

Les commentaires et les commentaires sur le plan financier peuvent être fournis au conseil régional d’ici le 28 février.

Les détails sont disponibles sur le site Web de RDCO.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Central Okanagan Regional DistrictCity of West KelownaKelownaLake CountryTaxes foncières