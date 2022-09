Les résidents du condo du centre-ville de Kelowna menacent de poursuites judiciaires concernant le permis d’alcool proposé pour le lieu – Kelowna Capital News

Certains résidents des condos The Madison au centre-ville de Kelowna se retrouvent à nouveau en train de se battre contre un projet de lieu de divertissement dans leur quartier.

Le développement le plus récent, The Revelry à côté sur Ellis Street, pourrait entraîner un procès. Le résident de Madison, Lloyd Pederson, a plaidé la cause des résidents pour refuser le soutien d’un permis principal d’alcool pour The Revelry lors de la réunion du conseil municipal du 20 septembre.

Cependant, le conseil a approuvé à l’unanimité de transmettre la demande à la marque de réglementation des alcools et du cannabis de la province. Pederson a lancé une page GoFundMe à la recherche d’un soutien pour une éventuelle bataille juridique.

The Revelry est présenté comme un centre de restauration et de musique par le candidat Lee Simon. Pederson et d’autres résidents de Madison pensent que ce sera davantage une boîte de nuit.

“La ville de Kelowna a approuvé un permis principal d’alcool d’une capacité de 685 personnes, à 1 h du matin, pour le Revelry immédiatement adjacent à un immeuble résidentiel de 57 suites et à moins de 200 m de deux autres immeubles en copropriété résidentielle”, lit-on dans le message GoFundMe. “Ce sera extrêmement perturbant pour les habitants de ce quartier.”

Le message indique également que les fonds collectés seront utilisés pour retenir un conseil juridique pour déposer une action devant la Cour suprême.

Simon a déclaré au conseil que The Revelry fonctionnera comme un établissement de restauration pendant la journée, ainsi qu’un espace pour les réunions et les rassemblements communautaires. En soirée, il accueillera de la musique live et d’autres événements artistiques et culturels.

En 2016, plusieurs résidents de The Madison se sont opposés à un lieu axé sur l’alcool proposé pour le toit du centre d’innovation, qui se trouve en face de leur immeuble. Le Conseil de l’époque n’a pas appuyé cette demande. L’espace a accueilli le Perch Cafe pendant une courte période avant qu’il ne ferme finalement. La zone sur le toit est maintenant disponible à la location pour des rassemblements.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

commerce d’alcoolCondosKelownapoursuite