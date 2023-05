Les résidents du comté de Will partageront leurs histoires – Shaw Local

La fête des mères peut être une journée compliquée pour les mères qui pleurent la mort d’un enfant, surtout lorsque la mort a été violente ou inattendue.

Certains pourraient connaître une mère en deuil et ne pas savoir quoi dire. Quelle que soit la manière dont les gens choisissent d’aborder le deuil, une chose reste vraie, selon Patrice Martin, directeur du soutien au deuil au Lightways Hospice and Serious Illness Care à Joliet.

« Le chagrin exige d’être ressenti », a déclaré Martin.

Trois parents du comté de Will qui ont perdu des enfants adultes étaient disposés à partager leur chagrin et leur sagesse durement acquise avec des mères dans des situations similaires.

« La douleur commence à peine à s’installer »

Sharyl Mathews de Joliet a déclaré que sa fille Holly Mathews, 22 ans, avait été tuée le 31 octobre 2021 lors d’une fête d’Halloween trois semaines après la mort de la mère de Sharyl Matthews le 6 octobre. Dimanche est la deuxième fête des mères de Sharyl Matthews sans Holly Mathews.

« C’est difficile », a déclaré Sharyl Mathews. « Tous les jours fériés le sont. »

Sharyl a déclaré que les vacances étaient autrefois « amusantes et pleines de vie », mais maintenant, elles sont simplement calmes.

« [Holly] adoré les vacances. Elle adorait le printemps. Elle adorait être dehors », a déclaré Sharyl. « C’est difficile aussi parce que nous avons eu un incendie dans notre maison juste avant que tout cela n’arrive, juste avant la pandémie… donc tout ce que je trouve qui lui appartenait est un trésor. »

Sharyl a déclaré que Holly était devenue infirmière auxiliaire certifiée avant d’obtenir son diplôme du lycée Minooka en 2019, et que Holly hésitait entre devenir arboriste ou infirmière.

Holly avait été éclaireuse, avait travaillé comme infirmière auxiliaire certifiée à Alden Estates ainsi que sauveteur au parc aquatique Splash Station. Finalement, elle a accepté un emploi d’arboriculteur chez Arbor Tek Services à Joliet tout en s’adonnant parallèlement au ballet, à la peinture et à l’équitation.

« Il semble que l’année dernière, j’étais juste engourdi par tout. Maintenant, la douleur commence à peine à s’installer », a déclaré Sharyl, ajoutant:« Elle ne rentrera pas à la maison.

Sharyl a rappelé comment Holly lui a tenu la main lors de la perte de cinq bébés – dont un ensemble de triplés – suite à une fausse couche et à l’ablation d’une grosse tumeur dans l’utérus de Sharyl.

Sharyl a rappelé l’excitation de Holly en apprenant qu’elle serait enfin une grande sœur. Elle a dit que Holly était allée à tous les rendez-vous prénataux, ne sachant pas si sa sœur, Marci Mathews, « s’en sortirait ».

L’art réalisé par Holly Mathews lorsqu’elle était enfant est toujours accroché au réfrigérateur familial. Holly, 22 ans, a été tuée par balle lors d’une fête d’Halloween en 2021. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« Elle n’arrêtait pas de dire que c’était son bébé », a déclaré Sharyl. « Elle voulait l’appeler Pétunia parce que j’adore les pétunias roses. »‘

Sharyl pense que les gens devraient prendre le temps de faire leur deuil.

« Allez lentement et essayez d’avoir autant d’amis que possible autour de vous », a déclaré Sharyl. « C’est ce qui nous a aidés : avoir nos amis et notre famille autour de nous. »

« Nous n’avions aucune idée qu’il avait du mal »

Bien que dimanche soit la quatrième fête des mères de Marianne Searing depuis qu’elle a perdu son fils, Nate Searing, 25 ans, par suicide le 9 février 2020, gérer le sentiment de perte n’a pas été plus facile. Marianne a dit qu’elle ne pouvait pas deviner ses sentiments envers la fête des mères jusqu’à ce que le jour arrive.

« J’étais vraiment bonne l’année dernière jusqu’à ce que les filles commencent à me faire des cadeaux », a déclaré Marianne à propos de ses filles, Ashley et Hailey. « Ils m’en ont donné un de Nate et je l’ai perdu. »

Marianne a dit qu’elle pensait qu’Ashley et Hailey manquaient autant à Nate, sinon plus, parce qu’il était leur frère.

« Nous avons nos bons et nos mauvais jours », a déclaré la mère de Joliet. « Nous avons beaucoup plus de bons jours que de mauvais jours maintenant parce que cela fait quatre ans. Mais il nous manque toujours beaucoup. Et il se passe chaque jour des choses qui nous rappellent lui. C’est dur. »

Ashley Searing de Joliet ouvrant RejuveNate – Plants & Wellness LLC à Crest Hill a énormément aidé la famille, a déclaré Marianne.

Marianne Searing tient une photo de son fils, Nate, debout avec ses filles, Ashley, à gauche, et Hailey dans leur boutique RejuveNate à Crest Hill le vendredi 12 mai 2023. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Le magasin associe des plantes purificatrices d’air cultivées localement à des pièces de poterie peintes à la main sur mesure, avec le l’objectif étant de favoriser la santé mentale et de sensibiliser à la santé mentale.

« Si vous m’aviez demandé il y a 10 ans si je ferais ça, j’aurais répondu: » Vous vous moquez de moi? « , A déclaré Marianne.

Comment RejuveNate aide-t-il la famille de Nate à s’adapter à sa perte ?

« Nous essayons de faire passer le message que la santé mentale est un problème et qu’elle doit être plus ouverte », a déclaré Marianne. «Je crois que les médecins doivent prendre cela plus au sérieux. Je pense que les médecins ne le prennent pas aussi au sérieux que le cancer. Je veux dire, vous pouvez mourir de l’un ou l’autre.

Marianne Searing a déclaré que le besoin d’éducation en santé mentale est réel. Les gens ont besoin de savoir quand une aide est nécessaire, a-t-elle dit, ajoutant que certaines personnes qui souffrent « montrent un visage heureux. Ils le cachent si bien qu’on n’en avait aucune idée [Nate] luttait.

Elle veut que les personnes en deuil sachent que vivre avec cela devient plus facile.

« Je sais que les gens disent ça », a déclaré Marianne. « Au début, je n’y croyais pas, mais c’est la vérité. »

« C’était une bonne maman »

Bob Cawthon de Pennsylvanie et ancien président de la commission de planification de Bolingbrook dit qu’il ne peut pas prédire comment il se sentira le jour de la fête des mères.

Sa fille, Jenna Cawthon, 30 ans, de Bolingbrook était une mère célibataire de deux garçons avant d’être tuée par un véhicule en mouvement le 22 février. Elle avait poussé son véhicule en panne hors de la route, a déclaré Bob.

Bob a dit qu’elle se rendait au travail et que c’était dans son genre de s’occuper de son propre véhicule.

« C’était la fille de papa », a déclaré Bob. « Et je l’ai élevée pour qu’elle soit indépendante. »

Bob a déclaré que Jenna avait tout investi dans ses fils, Donvan, 13 ans, et Devyn, 4 ans – en particulier Donovan, qui était enfant unique pendant les neuf premières années de sa vie, a-t-il déclaré.

Jenna Cawthon de Bolingbrook est photographiée avec ses fils Devyn (à gauche) maintenant âgé de 4 ans et Donvan (à droite), maintenant âgé de 13 ans. Cawthon, une mère célibataire, a été tuée le 22 février 2023, lorsqu’un véhicule l’a heurtée alors qu’elle la poussait. voiture handicapée hors de la route. (Photo gracieuseté de Bob Cawthon)

« Si Donovan voulait faire du sport, il faisait du sport. Nous venons de trouver un moyen de le faire », a déclaré Bob. «Ce sera un gros problème pour Donovan de ne pas avoir sa mère pour la fête des mères. Sa mère était son monde.

Bob a dit qu’il avait envoyé des fleurs à la grand-mère paternelle des garçons, car c’est sa première année en tant que grand-parent gardien. Il a dit que les garçons vivent maintenant avec leur père, qui reste avec sa mère et sa grand-mère.

« Les garçons iront bien », a déclaré Bob.

Bob Cawthon a également créé un compte GoFundMe pour ses petits-fils afin de les aider à assurer leur avenir maintenant que leur mère ne le peut plus.

« C’était une bonne mère », a déclaré Bob. « Mais elle n’était pas seulement une bonne mère, c’était une bonne personne. »

Bob a déclaré que deux versets bibliques l’aidaient à faire face à la perte de sa fille.

Job 1:21 : « L’Éternel a donné, et l’Éternel a repris ; béni soit le nom du Seigneur.

Job 13 : 15 : « Même s’il me tue, je me confierai en lui. »

Bob Cawthon a déclaré que Job avait tout perdu, y compris les 10 enfants.

« Alors j’ai prié ceci: ‘Dieu, je sais que tu as un plan plus grand' », a déclaré Bob. « J’attendrai. »

Pour faire un don à « Help Jenna Cawthon’s Boys », visitez gofund.me/a85b522a.