Les résidents du comté de McHenry sont frustrés par le manque de disponibilité des vaccins et le manque de communication – Shaw Local

Lisa Keizer d’Hébron veut juste savoir quand elle pourra se faire vacciner contre le COVID-19.

Travailleur essentiel dans une épicerie, Keiser n’est qu’à quelques années du groupe d’âge des 65 ans et plus qui figure en tête de liste pour le début de la phase 1b dans le comté de McHenry.

Keiser n’est pas seule dans sa frustration.

Le Northwest Herald a entendu des résidents du nord de l’Illinois désireux de se faire vacciner, dont beaucoup ont déclaré que leurs frustrations face au déploiement du vaccin découlaient d’informations confuses ou manquantes sur le processus et son calendrier. Certains ont dit qu’ils avaient l’impression que leur besoin de se protéger et de protéger leurs proches était ignoré.

“Ils devraient nous dire quand nous pouvons vraiment nous attendre à obtenir le coup”, a déclaré Keizer. « Si je ne vais pas me faire vacciner bientôt, alors ils devraient au moins me le dire. Mais ils me disent que je peux l’obtenir, mettre ton nom sur la liste pour n’aller nulle part.

« C’est quand ? Je veux y aller », a déclaré Keiser. “Je vais y aller tout de suite, s’il vous plaît.”

Lisa Keizer d’Hébron pose pour un portrait à l’extérieur de chez elle le jeudi 28 janvier 2021 à Hébron. Keiser est une travailleuse essentielle dans une épicerie et s’inquiète de savoir quand elle pourra recevoir un vaccin contre la COVID-19. Keiser et son mari n’ont que quelques années de moins que le groupe d’âge des 65 ans et plus qui se qualifie pour le vaccin de la phase 1B. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Le département de la santé du comté de McHenry s’efforce de rendre le passage à la vaccination des populations de phase 1b aussi fluide que possible et cherche à intensifier ses efforts de communication pour tenir les résidents au courant, a déclaré Susan Karras, directrice des soins infirmiers en santé publique, dans une interview à la mi-janvier. .

“Nous faisons de notre mieux pour répondre aux besoins de chacun et pour distribuer ce vaccin le plus rapidement possible”, a déclaré Karras. «Nous sommes totalement déterminés à faire en sorte que cela se produise de la manière la plus efficace afin que tout le monde ait la possibilité de se faire vacciner, mais il y a des défis et des obstacles et nous demandons simplement la coopération et la patience de tout le monde.»

Le département s’efforce d’être réactif aux appels qu’il reçoit, mais la meilleure chose à faire est de rechercher des informations sur sa page de vaccin COVID-19, son la page Facebook et des communiqués de presse qu’il publie dans des journaux locaux comme le Northwest Herald.

Une mise à jour vendredi a déclaré que le département de la santé prévoyait d’étendre les vaccinations de phase 1b au cours de la troisième ou quatrième semaine de février – en fonction de la disponibilité des vaccins – pour inclure les enseignants du comté de McHenry. Les enseignants locaux seront vaccinés dans des cliniques gérées par Huntley High School et Woodstock North High School dans le cadre d’un partenariat entre les districts scolaires, les bénévoles et le service de santé.

Les autres questions doivent être adressées à l’adresse e-mail principale du département de la santé à Health@McHenryCountyIL.gov. Un centre d’appels pour les résidents qui n’ont pas accès à Internet est en cours de réalisation.

Keizer a déclaré qu’elle blâmait en grande partie l’État et le niveau fédéral, reconnaissant que de nombreuses variables concernant la distribution des vaccins échappent au contrôle du département de la santé du comté de McHenry, mais elle, et bien d’autres, se tournent toujours vers les responsables locaux de la santé. les seules oreilles à portée de main.

Le «manque d’informations» ou le «manque de communication» des services de santé nationaux et locaux a incité certains résidents à s’inquiéter de l’efficacité et de l’organisation du déploiement, selon les réponses à une enquête menée par le Northwest Herald.

Le gouverneur JB Pritzker a annoncé le vendredi 22 janvier 2021 que certaines pharmacies commenceront à prendre des rendez-vous de vaccination lundi et d’autres suivront en février. Ce lundi-là, le département de la santé du comté de McHenry a annoncé que deux sites Jewel-Osco à Huntley administreraient des injections aux personnes de 65 ans et plus. Les rendez-vous étaient partis le jour même. (Bureau du gouverneur)

Alice McCoy, une résidente d’Algonquin, a déclaré que le déploiement du vaccin dans le comté était «trop lent» et «pas assez organisé».

Son mari John McCoy, qui a 80 ans et a des problèmes pulmonaires, a pu prendre rendez-vous pour obtenir sa première dose de vaccin par l’intermédiaire de l’hôpital Advocate Good Shepherd, qui a déjà commencé à vacciner les patients car il est basé à Lake County.

C’est l’un des principaux défis du département de la santé pour dissiper la désinformation, a déclaré Karras.

Chaque comté a reçu différentes attributions de doses de vaccin à des moments différents et la comparaison entre les comtés ne fera que semer la confusion, a-t-elle déclaré.

Le comté de McHenry a reçu ses premières doses de vaccin un peu plus tard que les autres comtés de colliers, qui ont été priorisés dans la première allocation de l’État sur la base d’avoir signalé des taux de mortalité plus élevés dus au virus par habitant.

Ceci, aggravé par le fait que seule une quantité limitée de vaccins sont disponibles pour être distribués en premier lieu, sera le plus grand défi du département de la santé alors qu’il passe à la vaccination de la population de phase 1b beaucoup plus importante, qui contient environ 75 000 habitants par rapport à la 6 700 personnes vaccinées en phase 1a, a déclaré Karras lors d’une réunion du conseil de santé du comté de McHenry le lundi 25 janvier.

Cependant, le département de la santé a reçu une importante cargaison de doses les 22 et 25 janvier en préparation du déploiement de la phase 1b, a déclaré Karras lors de la réunion. Sur les doses totales que le comté a reçues jusqu’à présent, 45% provenaient de ces deux dernières expéditions.

McCoy, d’Algonquin, s’est inscrite via le formulaire d’inscription au vaccin en ligne du comté de McHenry et a déclaré la semaine dernière qu’elle se sentait «plus calme» sachant qu’il y aura bientôt du mouvement.

La phase 1b, qui comprend les travailleurs essentiels et les résidents de 65 ans et plus, devrait commencer cette semaine dans le comté de McHenry. Le département de la santé a déclaré que les hôpitaux et les pharmacies locaux commenceront avec les personnes de 65 ans et plus tandis que les cliniques du département de la santé termineront de fournir les deuxièmes doses aux populations de phase 1a.

Cela signifie que Keizer et son mari, tous deux des travailleurs essentiels, devront probablement attendre au moins quelques semaines de plus.

En tant qu’employée de Walmart, Keizer a déclaré qu’elle pensait qu’elle devrait pouvoir se faire vacciner plus tôt car elle a dû s’exposer au virus pendant environ un an maintenant pour faire son travail.

“Quand tout le monde a dû rester à la maison, … quand j’ai entendu, après Thanksgiving, ils disaient aux nouvelles” N’allez pas au magasin “, mais je n’ai pas le choix”, a déclaré Keizer. “J’ai dû mettre la vie de ma famille en danger pour gagner ma vie tandis que d’autres gagnaient plus d’argent en restant à la maison.”

La technicienne du service des urgences Krystal Caha reçoit le vaccin Moderna COVID-19 de l’infirmier praticien Charles Samuel le mardi 29 décembre 2020 à l’hôpital Northwestern Medicine Huntley. (Médecine du Nord-Ouest/Médecine du Nord-Ouest)

Keizer et son mari sont dans la fin de la cinquantaine et tous deux ont des conditions préexistantes qui pourraient les rendre plus sensibles aux complications d’une infection à coronavirus. Bien qu’elle ait dit qu’elle comprenait qu’un ordre devait exister dans le processus, Keizer a déclaré qu’elle avait l’impression que des personnes comme elle ne s’inscrivaient pas parfaitement dans les phases de distribution décrites par les Centers for Disease Control and Prevention.

Des sentiments similaires ont été exprimés par Lisa Bergeron, une résidente du comté de DeKalb, qui a choisi de faire appel à un service de soins de santé à domicile pour prendre soin de son père âgé plutôt que de le placer dans une maison de retraite pendant une pandémie.

Bergeron a déclaré que son père n’était pas éligible pour être vacciné avec les résidents des maisons de retraite en phase 1a, même si elle se sent dans une condition tout aussi vulnérable et que la famille a connu de multiples frayeurs lorsque leurs aides à domicile ont contracté le COVID-19.

Dan Carlson de Genève a également déclaré qu’à 64 ans, il estime qu’il n’est pas juste qu’il soit regroupé avec toutes les personnes âgées de plus de 16 ans, qui seront vaccinées plus tard.

En fin de compte, le département de la santé ne peut pas faire grand-chose pour répondre aux frustrations liées au rythme du déploiement du vaccin ou aux phases du vaccin, a déclaré Karras, ajoutant qu’elle ne parlait que pour le comté de McHenry.

Le département essaie d’être transparent tout au long du processus et continuera de se coordonner avec les hôpitaux locaux, les pharmacies et les écoles pour rendre plus de cliniques disponibles, selon les commentaires formulés lors de la réunion de la semaine dernière.

Rosemary Sanders, une résidente d’Algonquin, a déclaré qu’elle se sentait parfois frustrée et qu’elle avait quelques questions auxquelles elle aimerait avoir des réponses, mais qu’elle réservait son jugement alors que le service de santé du comté de McHenry entre dans le vif du sujet. Cela ne signifie pas qu’elle n’a pas hâte d’être vaccinée.

“Nous sommes prêts à recevoir le vaccin pour pouvoir être avec notre famille, en particulier nos 11 petits-enfants et notre arrière-petite-fille d’un an”, a-t-elle déclaré. “Cette dernière année a été très difficile, mais nous avons fait de notre mieux pour suivre les règles, porter un masque et une distance sociale. J’espère que ce vaccin s’avérera être la récompense.