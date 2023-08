Les résidents du comté de Livingston recevront de nouvelles cartes d’inscription des électeurs – Shaw Local

Les électeurs inscrits du comté de Livingston recevront de nouvelles cartes d’inscription des électeurs (cartes postales jaunes) au cours des deux prochaines semaines.

Comme l’exige la loi, le bureau du greffier du comté est en train de terminer une purge des électeurs du comté de Livingston. La greffière du comté, Kristy Masching, a déclaré qu’une purge est effectuée pour aider à maintenir les inscriptions des électeurs en les gardant à jour et à jour, pour éliminer les électeurs décédés ou qui ont quitté le comté de Livingston.

Masching exhorte les électeurs à vérifier leur carte d’électeur et à se familiariser avec leurs districts et lieux de vote, car certains changements peuvent avoir eu lieu. Les électeurs doivent signer leur nouvelle carte et détruire l’ancienne carte.

Masching demande l’aide des électeurs pour retourner les cartes d’inscription des électeurs délivrées aux personnes qui ne vivent plus à l’adresse où la carte a été délivrée. Si un ménage reçoit une carte d’identité d’électeur pour un membre de sa famille ou pour une personne qui résidait autrefois à cette adresse, mais qui ne le fait plus, marquez sur la carte d’identité d’électeur « PAS À CETTE ADRESSE ». Si vous connaissez l’adresse à laquelle la personne a déménagé, indiquez-la également sur la carte. Placez la carte dans le courrier à retourner au bureau du greffier du comté. Aucun affranchissement supplémentaire n’est requis. Il est important que ces cartes soient retournées au bureau du greffier et pas seulement détruites, et qu’elles ne soient pas non plus remises à la personne inscrite sur la carte qui ne vit pas dans ce ménage. Si le destinataire de la carte est décédé, avisez le bureau du greffier du comté par écrit. Le seul but d’une purge est d’avoir des données électorales correctes pour le processus électoral.

De plus, si l’adresse d’un individu a été modifiée par une municipalité ou un bureau de poste, informez le bureau du greffier du comté de ces changements. Masching a déclaré que si une personne avait un numéro de boîte de route rurale qui a été modifié par l’adressage du 911, mais que sa nouvelle carte d’électeur reflète une adresse incorrecte, son bureau doit en être informé.

Les nouvelles cartes seront postées le vendredi 18 août. Les électeurs inscrits qui ne reçoivent pas de carte d’électeur la première semaine de septembre doivent en aviser le bureau du greffier du comté au 815-844-2006.

Masching tient à réitérer l’importance de modifier les informations d’inscription des électeurs chaque fois qu’une personne change de nom ou déménage, même si le déménagement se fait de l’autre côté de la rue. Si le changement d’adresse ou de nom n’est pas effectué en temps opportun avant la tenue d’une élection, l’électeur peut se voir interdire de voter un bulletin de vote complet.

Masching a noté que la prochaine élection sera la primaire générale le 19 mars. Si une personne n’est pas inscrite pour voter, c’est le moment de le faire. L’inscription peut se faire au bureau du greffier du comté de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. Pour plus d’informations concernant les qualifications d’inscription, appelez le bureau du greffier du comté au 815-844-2006. Aller à www.livingstoncountyil.gov (Services du comté, greffier du comté, élections) pour l’inscription en ligne et des informations supplémentaires sur les élections.