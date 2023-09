Les résidents du comté de Kane sont divisés sur les projets de suppression des barrages de Fox River – Shaw Local

Plus de 100 résidents du comté de Kane ont assisté cette semaine à la deuxième des trois réunions sur le retrait du barrage organisées par le Corps des ingénieurs de l’armée américainequi détaille leur Étude sur l’habitat et la connectivité de la rivière Fox conclusions et réponses aux préoccupations des résidents.

Le Corps d’armée a tenu la réunion à Elgin à 17 h 30 le 19 septembre dans la salle de bal Heritage du Centre d’Elgin, après avoir mené la première lundi à St. Charles. Une troisième réunion était prévue le 20 septembre au Waubonee Community College à Aurora.

Les responsables du Corps d’armée ont déclaré qu’il y avait plus de 300 personnes à la réunion de lundi soir à St. Charles, et que plus de 100 personnes ont assisté à la réunion d’hier soir à Elgin. Des commentaires publics ont été émis des deux côtés de la question, certains résidents étant favorables à la suppression du barrage et d’autres catégoriquement opposés.

Plus de 100 résidents du comté de Kane ont assisté cette semaine à la deuxième des trois réunions sur le retrait du barrage de Fox River, organisées par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine, qui a détaillé les conclusions de leur étude sur l’habitat et la connectivité de Fox River et a répondu aux préoccupations des résidents lors d’une réunion dans la salle de bal Heritage de au Centre d’Elgin le 19 septembre 2023. (David Petesch)

L’étude du US Army Corps of Engineers fait partie du Programme de restauration du bassin de la rivière Illinois que le Congrès a approuvé en 2000. Les résultats de l’étude recommandent la suppression de tous les barrages de la rivière Fox dans le comté de Kane, du barrage de Carpentersville au barrage de Montgomery, à l’exception du barrage Algonquin.

Le coût total du projet est estimé à 14 135 000 $. L’enlèvement du barrage de la rue Kimball, à Elgin, coûterait 1 423 000 $. L’élimination du barrage est recommandée pour restaurer l’habitat naturel de la faune de la rivière et améliorer la qualité de l’eau.

La baisse du niveau d’eau qui en résulte constitue une préoccupation majeure pour de nombreux résidents, car la rivière pourrait devenir inaccessible aux sports nautiques et aux plus gros bateaux. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors des commentaires publics concernant l’effet que le changement du niveau d’eau pourrait avoir sur la valeur de la propriété, la qualité du rivage et l’approvisionnement en eau.

La réunion a débuté par des remarques du Corps d’armée, du Département des ressources naturelles de l’Illinoiset le Groupe d’étude de la rivière Fox, suivi de présentations du maire de la ville d’Elgin et de l’étude sur la connectivité et l’habitat de Fox River. Les commentaires publics ont commencé après les présentations.

Le colonel Kenneth Rockwell du Corps d’armée a pris la parole le premier et a commencé par dire que l’étude et ses conclusions ne sont qu’un rapport qui sera présenté au Congrès, mais qu’il appartiendra en fin de compte aux dirigeants élus locaux, qu’ils soient ou non, d’agir sur la base des conclusions. Les diapositives de présentation sont disponibles sur le Corps d’Armée site web.

Rockwell a déclaré que le but des réunions est de recueillir les déclarations d’impact des résidents et de fournir aux citoyens une vue complète des conclusions de l’étude et des détails du plan de suppression du barrage.

Département des ressources naturelles de l’Illinois Le chef des études techniques, Wes Cattoor, a déclaré que le DNR soutenait pleinement l’étude et ses conclusions. Il a déclaré que ses conclusions concordent avec la mission du MRN de protéger la rivière Fox et que, même si de nombreuses études soutiennent la suppression du barrage, cela n’est peut-être pas la meilleure solution pour toutes les communautés.

Art Malm, membre du conseil d’administration du Fox River Study Group et Amis de la rivière Foxa déclaré aux résidents que la suppression des barrages était la priorité absolue du groupe et que le processus laisserait un magnifique littoral.

« Toute voie visant à corriger les déficiences de la rivière Fox nécessite la suppression des barrages », a déclaré Melm.

Le directeur des travaux publics d’Elgin, Mike Pubentz, a déclaré que la ville se trouve dans une situation unique car, contrairement aux barrages d’autres villes, Elgin tire 70 % de son eau potable de la rivière Fox, au barrage de la rue Kimball.

Pubentz a déclaré que les trois puits d’eau d’Elgin ne fourniraient pas suffisamment d’eau si la ville perdait son approvisionnement en eau de la rivière Fox. Il a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la suppression du barrage réduirait considérablement le bassin en amont et que leur approvisionnement en eau serait menacé pendant les périodes de faible débit et de sécheresse.

« Bien que nous soutenions la création d’un habitat naturel amélioré et de l’écologie fluviale, nous, en tant que ville, devons être en mesure de fournir à notre public de l’eau potable propre et sûre », a déclaré Pubentz.

Elgin a embauché Stantec Consulting Services Inc. pour réaliser une étude sur l’eau sur la façon dont l’approvisionnement en eau de la ville serait affecté par la suppression du barrage. L’ingénieur hydraulique de Stantec, Wade Moore, a présenté ses conclusions.

Moore a déclaré que le niveau de la rivière baisserait, ce qui pourrait affecter le débit de la prise d’eau de la ville. Il a présenté aux résidents plusieurs mesures que la ville pourrait prendre à l’avenir si l’admission était affectée.

Moore a présenté les options suivantes et leurs prix estimés : installation d’épis rocheux dans le lit de la rivière (1,8 millions de dollars), installation d’un nouveau système de prise d’eau (4,4 millions de dollars), installation d’une nouvelle station de pompage (18,2 millions de dollars) et blindage du lit de la rivière pour empêcher tout changement de débit. (2 à 6 millions de dollars).

Le maire d’Elgin, Dave Kaptain, a également pris la parole lors de la présentation, affirmant que cela prenait du temps. Il a déclaré que chaque municipalité doit avoir ces discussions pour montrer ce qui est important pour sa ville et particulièrement à Elgin, où elle dépend de la rivière pour son eau potable.

Frank Veraldi, biologiste des poissons et écologiste de la restauration du Corps d’armée, a détaillé les avantages environnementaux de la suppression des barrages, notamment la restauration de la faune, la qualité de l’eau, l’abordabilité, l’atténuation des inondations et la sécurité.

Veraldi a déclaré qu’une fois les barrages retirés, il n’y aurait plus de frais d’exploitation ou d’entretien, de sorte que le prix de retrait de 14 135 000 $ donnerait aux municipalités « le meilleur rapport qualité-prix ».

Nicholas Laluzerne, spécialiste de l’immobilier dans l’armée, a brièvement parlé de l’impact que la suppression du barrage aurait sur les propriétés et a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve dans ses études que la valeur de la propriété serait affectée négativement. Tout en conseillant aux résidents de parler à leurs experts fiscaux locaux, il a suggéré que la valeur des propriétés à Elgin pourrait augmenter en raison de la restauration de la rivière que permettrait la suppression du barrage.

Certains habitants ne partagent cependant pas le même sentiment. Marcia Rodriguez, une résidente d’Elgin, vit sur la rivière Fox et n’est pas favorable à la suppression du barrage. Elle a évoqué les inquiétudes liées à la perte de l’approvisionnement en eau pour les services d’urgence, à la perte des activités récréatives et à la diminution de la valeur des propriétés, entraînant une diminution des recettes fiscales pour la ville.

« Pour nous, c’est plus qu’une étude », a déclaré Rodriguez. « C’est notre maison, c’est notre gagne-pain, et utiliser un verbiage comme » pour votre argent « est vraiment offensant. »

Jim Breunlin est administrateur du conseil d’administration du village de South Elgin, mais il a déclaré qu’il s’exprimait lors des commentaires publics en tant que citoyen vivant au bord de la rivière et non au nom du village. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations des représentants de l’USCOE selon lesquelles la valeur de la propriété ne serait pas affectée.

Breunlin a déclaré que la suppression du barrage entraînerait une diminution de 25 à 50 % de la largeur de la rivière au-dessus du barrage et que le rivage nouvellement exposé constituerait une dégradation significative par rapport aux berges actuelles. Il a également déclaré que l’histoire des travaux industriels le long de la rivière à Elgin a laissé des sédiments toxiques dans la boue du lit de la rivière qui seront potentiellement dangereux une fois exposés.

« La boue exposée sera un gâchis laid et puant », a déclaré Breunlin. « Ça sentira mauvais pendant deux ans, et cela aura un impact important sur la valeur de ma propriété. »

Alors que les représentants du corps d’armée ont déclaré que la suppression des barrages réduirait les problèmes de sécurité, Breunlin a fait valoir que l’augmentation du débit d’eau ne ferait que créer un nouveau risque pour la sécurité.

L’eau se précipite sur le barrage de la rivière Fox à Batavia. (Marc Foster)

Le président du conseil d’administration des Amis de Fox, Gary Swick, s’est prononcé en faveur de la suppression du barrage, affirmant qu’il s’agit de l’alternative la plus économique pour répondre aux exigences de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois. Il a déclaré que le barrage était désormais obsolète et a évoqué le risque de noyade qui a coûté plusieurs vies.

« Veuillez en apprendre davantage sur les faits concernant la suppression du barrage », a déclaré Swick. « Cela n’entraînera pas la disparition des aigles, ni des inondations, ni un assèchement. Ce sont de fausses tactiques alarmistes.

En plus des commentaires publics formulés lors des réunions de cette semaine, les résidents peuvent soumettre leurs commentaires et préoccupations par courrier électronique à [email protected] ou par courrier au US Army Corps of Engineers Chicago District, ATTN : Planning, 231 S. LaSalle, St., Ste. 1500, Chicago. La période de commentaires publics sur l’étude se terminera le 6 novembre.

Les prochaines étapes du projet seraient l’approbation provisoire du rapport de faisabilité en janvier 2025, suivie d’accords de partenariat pour le projet et de la planification de la construction. En fonction des délais d’approbation de chaque barrage, les contrats de construction devraient être attribués en 2027 et la suppression des barrages achevée d’ici 2030.