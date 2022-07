Les résidents du comté de Kane racontent comment ils font face à une inflation record – Shaw Local

Alors que l’inflation a atteint un sommet en 40 ans cet été, les consommateurs sont confrontés à des choix difficiles concernant la réduction des coûts pour joindre les deux bouts.

L’indice des prix à la consommation du gouvernement a bondi de 9,1 % au cours de la dernière année, la plus forte augmentation annuelle depuis 1981, près de la moitié de l’augmentation étant due à la hausse des coûts de l’énergie. Les prix des loyers et des épiceries sont également à la hausse, ce qui comprime encore plus les consommateurs.

Shaw Local News Network a posé aux lecteurs une série de questions liées à l’inflation dans une enquête non scientifique menée en juin, y compris ce qu’ils pensent de leur situation financière actuelle, ce qu’ils ont fait pour faire face à la flambée des prix et ce qu’ils pourraient faire.

Les répondants n’étaient autorisés à peser qu’une seule fois par appareil ou adresse e-mail. Lorsqu’on leur a demandé si leur situation financière était meilleure ou pire qu’il y a six mois, 39 %, soit 448 des 1 146 réponses, se considéraient comme bien pire. Pendant ce temps, 1%, soit 15 répondants, ont déclaré qu’ils se considéraient beaucoup mieux.

Selon l’enquête, 95 répondants, soit 8 %, ont déclaré qu’eux-mêmes ou un conjoint avaient perdu leur emploi au cours des six derniers mois et 170, soit 15 %, ont déclaré avoir ajusté leurs habitudes de dépenses en raison de la hausse des coûts ou de l’inflation. En ce qui concerne ce qu’ils pensent des six prochains mois, 36 %, soit 411 des 1 146 personnes qui ont répondu, ont déclaré qu’ils pensaient que leur situation financière serait bien pire. Sur le total des personnes qui ont répondu, seulement 2%, soit 18 des répondants, ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils seraient beaucoup mieux lotis.

L’enquête a également demandé aux participants de réfléchir à leurs propres décisions et de classer ce qu’ils étaient le plus susceptibles de couper. Les concerts ou les événements sportifs figuraient en premier sur la liste des choses à couper pour 70 %, soit 807 des 1 146 répondants. Viennent ensuite l’alcool/le tabac/le jeu, 59 % ; voyages, 58 % ; journaux ou magazines, 48 ​​% ; dîner au restaurant, 44 % ; vêtements, 40 % ; services d’épicerie et de streaming, 36 % chacun ; et le gaz était le dernier à 25%, selon l’enquête.

Malgré les coûts plus élevés, Alan Spear ne laisse pas le prix élevé de l’essence l’empêcher d’emmener son camping-car dans le Maine cet été. Le résident de Batavia a reconnu que le voyage lui coûterait plusieurs centaines de dollars de plus cette année, mais envisage toujours d’y aller.

Alan Spear, résident de Batavia, ne laisse pas le taux d’inflation du pays affecter son prochain voyage dans le Maine dans son véhicule récréatif. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

« L’inflation ne m’empêche pas d’y aller. J’y vais tous les ans, pendant un mois », a-t-il déclaré. “Je pense que les gens étaient piégés [during the pandemic] et le fait que les choses coûtent plus cher ne suffit pas à les empêcher d’y aller. Je pense que le facteur déterminant [for the record inflation] c’est que les gens peuvent maintenant sortir et faire des choses et le feront, s’ils en sont capables. Ils peuvent dépenser à nouveau, et ils dépensent plus vite que l’économie ne peut suivre.

Mais pour Elizabeth Clarke, résidente de West Dundee, les prix plus élevés ont eu un impact sur la façon dont sa famille fait ses courses.

“Nous avons limité nos déplacements et nous essayons de limiter nos déplacements à l’épicerie à une fois par semaine pour économiser de l’essence”, a-t-elle déclaré. «Cela aide en ne sortant pas aussi souvent. Si (l’inflation) continue, nous devrons essayer de trouver d’autres sources de revenus pour la compenser.

Colin Campbell de Genève a déclaré que lui et sa femme ne sortaient pas autant pour le dîner, mais dans l’ensemble, l’inflation ne les a pas autant touchés que les autres. Il a dit qu’ils “se contentaient de s’en sortir”.

“Je suis né pendant la Grande Dépression”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu des récessions et de l’inflation et toutes sortes de problèmes économiques depuis, et la façon de gérer cela est de garder son calme et de persévérer et de ne pas prendre de risques inutiles. Ça va finir. Les prix du gaz commencent déjà à baisser maintenant.

Jack McCabe de Batavia a déclaré que lui et sa femme recevaient de la nourriture livrée gratuitement par l’intermédiaire des services supérieurs du comté de Kane, pour lesquels ils pouvaient faire un petit don.

“Ce qui a sauvé la vie”, a déclaré McCabe. “Nous ne sommes que deux et nous avons dépensé 300 $ par mois en produits d’épicerie – céréales, pain, lait, œufs.”

McCabe a déclaré qu’ils faisaient également leurs achats dans l’épicerie à prix réduit Aldi pour obtenir de meilleurs prix.

« Il y a six mois, le beurre coûtait un dollar et demi. Et maintenant, c’est presque 5 $ – ce qui touche tout le monde. Et nous sommes sur un revenu fixe », a déclaré McCabe.

Une chose qu’il n’a pas achetée depuis des semaines est une tête de laitue iceberg.

“Au cours des deux dernières semaines, il est passé de 3 à 4 dollars par tête”, a déclaré McCabe. «J’ai eu des balles de softball de 16 pouces plus grandes que cela. Nous n’avons pas eu de bacon depuis probablement quelques mois.

“Avec de l’essence à 5 $ ou plus le gallon, McCabe a dit qu’ils avaient de la chance que tous leurs achats et les rendez-vous chez le médecin soient à proximité.”