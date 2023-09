Les résidents du comté de DuPage invités à façonner l’avenir des réserves forestières – Shaw Local

Le district de Forest Preserve du comté de DuPage invite les résidents de DuPage à participer à une enquête confidentielle conçue pour recueillir des informations précieuses sur les besoins et les préférences de la communauté.

Dans les prochains jours, environ 900 ménages sélectionnés au hasard recevront soit une enquête papier, soit un lien vers un site leur permettant de remplir l’enquête en ligne. Fin octobre, l’enquête sera publiée sur le site Internet du district, dupageforest.org, et ouvert à tous ceux qui souhaitent partager leurs réflexions. La participation est simple et devrait prendre moins de 15 minutes.

La courte enquête, qui est une combinaison de questions d’évaluation et de questions ouvertes, couvre une gamme de sujets concernant les équipements et les infrastructures, les efforts de conservation, les programmes éducatifs, l’accessibilité et l’inclusivité, ainsi que les méthodes de communication préférées. Il pose également des questions conçues pour évaluer les sentiments des résidents concernant le prélèvement fiscal du district de réserve d’Orest et d’autres sources de revenus possibles ainsi que les opportunités d’acquisition de terrains.

Toutes les opinions seront évaluées de manière égale pour recueillir des informations sur la manière dont le district de réserve forestière peut servir au mieux le comté de DuPage.

L’effort vise à favoriser une compréhension plus approfondie des problèmes qui comptent le plus pour les résidents afin d’améliorer les services fournis par le district de préservation forestière. Au service de près d’un million d’habitants du comté, le district des réserves forestières reconnaît que la contribution de ses constituants – qu’ils visitent fréquemment les réserves forestières ou qu’ils ne les aient pas encore découvertes – est inestimable pour façonner ses projets futurs.