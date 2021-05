Les résidents d’Odisha se réveillent avec un phénomène céleste rare, les photos deviennent virales

Vendredi, les résidents d’Odisha ont été témoins du Zero Shadow Day, un phénomène céleste rare dans lequel aucune ombre d’un objet ou d’un être n’est observée. Généralement, l’événement se produit deux fois par an lorsque le soleil reste à son apogée dans le ciel. L’événement a lieu lorsque le soleil vient exactement au-dessus de toutes les régions entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Pour cette raison, l’ombre des objets et des êtres disparaît presque pendant la journée et, par conséquent, elle est connue sous le nom de jour Zero Shadow. Le phénomène céleste a commencé à 11h43 à Bhubaneswar et s’est poursuivi pendant une brève période de 3 minutes, Odishatv.in signalé. Cela a suscité l’enthousiasme, en particulier chez les enfants qui sont actuellement confinés dans des maisons au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

Le directeur adjoint du planétarium Pathani Samanta à Bhubaneswar, Subhendu Patnaik a expliqué le phénomène. Selon lui, l’événement a lieu lorsque l’axe de rotation de la Terre est incliné à un angle de 23,5 ° par rapport à l’axe de révolution autour du soleil.

Il a ajouté que lorsque l’emplacement du soleil se déplacera de 23,5 ° N à 23,5 ° S de l’équateur de la Terre, alors «tous les endroits dont la latitude est égale à l’angle entre l’emplacement du Soleil et l’équateur connaîtront des jours d’ombre zéro.

Odisha: Les gens ont été témoins du Zero Shadow Day, un phénomène céleste, à Bhubaneswar hier. pic.twitter.com/7YugRo8H2Y – ANI (@ANI) 22 mai 2021

Patnaik a déclaré que Zero Shadow Day peut être vu en utilisant du papier blanc en le plaçant sur un sol plat, en gardant un objet vertical comme une bouteille dessus et en étudiant le mouvement de son ombre.

Selon les experts en astronomie, lors du mouvement du soleil du nord au sud et du sud au nord, sa déclinaison et la latitude d’un endroit sous les tropiques s’alignent brièvement pendant deux jours par an, au cours desquels les ombres disparaissent momentanément.

Entre ces deux jours, les endroits entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne ne sont témoins d’aucun jour d’ombre certains jours. À Odisha, cette année, les gens peuvent vivre les Zero Shadow Days du 21 mai au 2 juin, selon leurs districts.

