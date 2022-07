Les résidents d’Indore “donnent” des vêtements à Ranveer Singh après une séance photo virale nue

La séance photo nue de Ranveer Singh s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il a tout mis à nu pour les photos de Paper Magazine, recréant également les photos de l’icône américaine Burt Reynolds. Certaines personnes ont adoré, et comme c’est l’Inde, certains ont été scandalisés. En fait, les habitants de l’Indore du Madhya Pradesh ont pris la nudité de Ranveer sur les photos – qui n’a rien à voir avec elles – un peu trop personnellement. Une ONG aurait lancé une campagne de dons de vêtements pour l’acteur.

Dans les vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des gens faire la queue pour déposer des vêtements dans une boîte portant les photos de Ranveer du tournage, et tenant également un slogan offensant indiquant «manasik kachra» (ordures mentales). Un clip a été partagé par un journaliste de TV9 Bharatvarsh sur Twitter.

Collecte de dons de vêtements organisée pour Ranvir Singh à Indore. pic.twitter.com/VaxC7NIZeX — News Arena (@NewsArenaIndia) 26 juillet 2022

Photo nue de Ranveer Singh sur la poubelle de la rue d’Indore. Être appelé maansik kachra. pic.twitter.com/unl7sqUtMx — Médecin idiopathique (@oshowed) 25 juillet 2022

La séance photo de Ranveer l’a également plongé dans des ennuis juridiques. Une demande a été déposée auprès de la police de Mumbai lundi pour obtenir l’enregistrement d’un premier rapport d’information (FIR) contre Ranveer pour “blesser les sentiments des femmes” à travers ses photographies nues sur les réseaux sociaux, a déclaré un responsable, a rapporté PTI.

La plainte a été déposée au poste de police de Chembur par un responsable d’une organisation non gouvernementale (ONG), également basée dans la banlieue est de Mumbai. La plaignante a déclaré que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes et insulté leur pudeur à travers ses photographies, a déclaré le responsable. Le plaignant a demandé l’enregistrement d’une affaire contre l’acteur en vertu de la loi sur les technologies de l’information et de divers articles du code pénal indien.

Ranveer, à la manière de Ranveer, a déclaré à Paper Magazine, pour lequel la séance photo a été réalisée : “C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été sacrément nu. Vous pouvez voir mon putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est en fait être nu. Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise.

