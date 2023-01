Les résidents d’Esquimalt alarmés par la fermeture de la seule banque de la ville

Les résidents d’Esquimalt s’inquiètent de la fermeture de la dernière banque physique de la ville.

Le RBC sur Esquimalt Road est maintenant définitivement fermé, ne laissant qu’une poignée de guichets automatiques dans la communauté.

«On pourrait penser qu’avec une telle croissance à Esquimalt, les banques chercheraient un emplacement pour ouvrir une succursale», lit-on sur Facebook par Marilyn Day.

La publication sur Facebook a suscité des dizaines de réponses de personnes contrariées par la fermeture, affirmant que les personnes ayant des problèmes de mobilité souffriront car elles ne sont pas nécessairement en mesure de prendre le bus.

« Il y a de moins en moins d’avantages à vivre à Esquimalt. Ils veulent que nous allions à l’extérieur d’Esquimalt pour les nécessités et les divertissements. Ils en retirent la plus grande partie – bientôt il ne restera plus rien. Ils construisent de plus en plus d’appartements et de condos mais il n’y a même pas de restaurant familial… pas pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui refusent d’aller au centre-ville tant que ce n’est pas nettoyé et beaucoup moins dangereux.

Au moins une personne a dit, cependant, qu’avec les services bancaires en ligne, une banque à service complet n’est peut-être pas nécessaire.

“Je fais toutes mes opérations bancaires en ligne depuis des années et je transporte rarement de l’argent liquide”, a écrit une personne. “Ce n’est pas grave pour moi.”

