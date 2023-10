Les résidents des Territoires du Nord-Ouest accueillent favorablement la visite du premier ministre dans un hameau ravagé par un incendie de forêt, mais souhaitent également qu’il donne suite

Le premier ministre Justin Trudeau a examiné de près les restes de maisons et de véhicules incendiés mercredi alors qu’il visitait certaines régions des Territoires du Nord-Ouest ravagées par une saison record d’incendies de forêt.

La tournée de Trudeau a commencé par une visite à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, ravagé par un incendie, à environ 40 kilomètres au sud de Hay River. Un incendie de forêt rapide en août a ravagé le hameau d’environ 120 habitants, détruisant presque toutes les structures de la communauté.

Trudeau, accompagné de politiciens locaux, a parcouru les allées résidentielles de la communauté pour voir les restes de maisons incendiés et de véhicules fondus.

Trudeau se promène dans la propriété de Chaal Cadieux à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest. Des incendies de forêt ont ravagé la communauté d’environ 120 habitants en août, laissant moins de 10 maisons debout. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Chaal Cadieux est contremaître chez Enterprise et il vit dans la ville depuis l’âge de sept ans.

Élevant désormais sa propre famille, Cadieux s’est entretenu en tête-à-tête avec le premier ministre alors que tous deux parcouraient ce qui reste de sa propriété incendiée.

« C’est une grosse affaire », a déclaré Cadieux à propos de la visite de Trudeau.

« Lorsque vous parlez avec quelqu’un, en particulier quelqu’un qui a une influence comme le Premier ministre, cela vous donne une certaine assurance que vous êtes entendu ou écouté, et que vous êtes reconnu. »

Chaal Cadieux a rencontré mercredi le premier ministre Justin Trudeau à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Juanita Taylor/CBC)

Rappelant les incendies de forêt et les inondations des dernières années dans la région, Cadieux a déclaré que les conséquences ont été « traumatisantes », appelant le gouvernement à mieux soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe.

Environ 20 personnes sont retournées dans la communauté après l’évacuation des feux de forêt, mais beaucoup restent ailleurs sur le territoire et dans d’autres régions du Canada. La famille Cadieux loue un logement à Hay River.

Le territoire a vu près de 70 pour cent de sa population déplacée pendant la saison des incendies, y compris un ordre d’évacuation de trois semaines qui a forcé environ 20 000 personnes à fuir Yellowknife.

Mercredi, il y avait encore 95 incendies en cours dans les Territoires du Nord-Ouest, avec plus de 4 millions d’hectares touchés cette année.

Trudeau, à gauche, visite la propriété de Chaal Cadieux dévastée par l’incendie de forêt à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, mercredi. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Les habitants de Hay River et de la Première nation voisine de Kátł’odeeche ont été forcés de partir à cause d’incendies en mai et de nouveau en août. Des maisons et le bureau de la bande ont été endommagés à Kátł’odeeche.

C’est le dernier incendie, alimenté par des vents violents, qui a ravagé l’Enterprise. Les autorités ont déclaré que 80 pour cent des structures de la communauté avaient été détruites.

Quelques familles qui n’ont plus de maison restent dans des véhicules récréatifs garés devant la station-service du hameau en attendant de savoir si elles obtiendront une maison temporaire ou si elles pourront commencer à nettoyer les débris de leur propriété.

Ils ont raconté avoir fui le mur de fumée qui s’est rapidement propagé sur leur communauté et la dévastation qu’ils ont ressentie lorsqu’ils ont pu revenir, trouvant les restes noircis des vies qu’ils avaient construites.

Michael St Amour, maire d’Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, a rencontré mercredi le premier ministre Justin Trudeau. (Juanita Taylor/CBC)

Le maire d’Enterprise, Mike St Amour, a déclaré que le premier ministre l’avait remercié pour sa résilience, mais il espère que la visite de Trudeau encouragera le gouvernement à rationaliser le processus de reconstruction de la ville.

« J’espère que ce sera le plus tôt possible car l’hiver arrive », a déclaré St Amour.

Le maire a déclaré qu’il avait le sentiment que les préoccupations de sa communauté étaient « enfin » entendues. Il espère que partager des histoires de la vie avant les incendies avec le premier ministre Trudeau encouragera le gouvernement à soutenir les efforts de reconstruction de la ville.

» Passer par là, lui dire les noms des gens qui vivaient là, et des enfants… Je pense que cela l’a vraiment affecté « , a déclaré St Amour.

« Il nous a entendus, et maintenant il ne lui reste plus qu’à donner suite. »

Mercredi, le chef des pompiers Travis Wright et le premier ministre Justin Trudeau ont examiné des cartes de la propagation des incendies de forêt à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Amy Mercredi, résidente et grand-mère de 80 ans, est récemment revenue à Enterprise et a déclaré avoir pleuré lorsqu’elle a vu la réalité : la maison dans laquelle elle vivait pendant des décennies avait disparu. Elle se souvient avoir dû fuir avec ses deux jeunes petits-fils et avoir appris une fois arrivés dans le nord de l’Alberta que leur maison avait brûlé.

Mercredi a déclaré qu’un petit-fils lui avait posé des questions sur ses Lego, son bien le plus précieux qui avait été laissé derrière lui. La grand-mère retenait ses larmes alors qu’elle continuait à conduire, a-t-elle déclaré.

Mercredi a déclaré qu’elle était revenue pour s’assurer que ses petits-fils pouvaient poursuivre leurs études à Hay River, à proximité, mais qu’ils n’avaient pas de logement permanent.

Trudeau et Chaal Cadieux se tiennent derrière une voiture incendiée sur la propriété de Cadieux à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, juste au sud de Hay River. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

De nombreuses personnes visitant leurs maisons incendiées affirment que les chambres d’hôtel ne constituent pas une solution à long terme. L’hôtel local a également été détruit par l’incendie, de sorte que la plupart restent à Hay River, où les logements sont rares.

Blair Porter, un haut responsable administratif d’Enterprise, a déclaré qu’ils voulaient s’assurer que les gens puissent retourner dans la ville. Ils tentent de trouver des solutions pour ceux qui ont perdu leur maison.

« L’une des choses que nous ne voulons pas, c’est que les gens en aient assez, lèvent les mains en l’air et disent qu’ils ne reviendront pas », a déclaré Porter.

Mais, a-t-il ajouté, ils auront besoin de la coopération des autres niveaux de gouvernement pour y parvenir.

Plus tard, à Hay River, Trudeau a rencontré le chef des pompiers de la ville, Travis Wright, et le maire Kandis Jameson.

Wright a montré à Trudeau une série de cartes illustrant la croissance des incendies qui ont menacé la communauté au cours de l’été.

Trudeau a déclaré qu’il savait ce que l’on ressent lorsqu’on fait face à de multiples crises.

« [Former U.S. president Donald] Trump, la pandémie, la guerre en Ukraine, en Inde, en Israël maintenant – c’est comme si, OK, nous sommes actuellement à une époque où nous apprenons tous comment réagir.