Les résidents des maisons de soins infirmiers et leurs proches poussent à arrêter la vente du centre de soins infirmiers du comté de DeKalb – Shaw Local

Chuck Simpson, un employé de 33 ans au centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb et président de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités n ° 3537, regarde sa mère, Carolyn Simpson, 74 ans, embrasser Mary Roman le 11 juillet 2023 Roman, 88 ans, est résident de la maison de retraite du comté depuis huit ans. (Camden Lazenby)