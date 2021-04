Les résidents des foyers de CARE disent qu’ils se sentent «piégés» car les règles de Covid signifient qu’ils doivent s’isoler chaque fois qu’ils sortent.

Selon les directives du ministère de la Santé, les personnes vivant dans des maisons de soins doivent s’auto-isoler pendant deux semaines si elles partent.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Sylvia Newsom et sa fille Kay Fossett bénéficient d’une visite après l’assouplissement des règles au foyer de soins Gracewell of Sutton dans le sud de Londres. Certains résidents de foyers de soins disent qu’ils se sentent « pris au piège » en raison des conseils d’isolement Crédit: PA

Mike Padgham rend visite à sa mère de 93 ans, Phyllis Padgham, à la maison de soins infirmiers St Cecilia à Scarborough, Yorkshire du Nord Crédit: PA

Cela signifie qu’ils doivent passer 14 jours seuls pour se promener ou visiter un café avec leur famille.

Les règles s’appliquent toujours même si la plupart des personnes âgées ont maintenant reçu les deux doses d’un vaccin Covid.

Les résidents des foyers de soins sont également régulièrement testés pour le bogue.

Les directives signifient qu’ils devront s’auto-isoler s’ils veulent voter en personne aux élections locales du mois prochain.

Les militants veulent que les règles d’isolement soient abandonnées – mais le gouvernement affirme qu’elles sont nécessaires pour « gérer le risque que les résidents reviennent de visites introduisant l’infection dans l’environnement de la maison de soins ».

Les directives du ministère de la Santé indiquent: « Nous reconnaissons que dans la pratique, cela signifie probablement que de nombreux résidents ne souhaiteront pas faire une visite à l’extérieur de leur domicile. »

Diane Mayhew de Rights for Residents fait campagne contre la règle.

Elle a déclaré au Daily Mail: «Les gens sont enfermés dans leurs maisons de retraite depuis 13 mois.

«Ils ont maintenant presque tous reçu deux doses du vaccin, mais même si le verrouillage est levé, ils sont effectivement emprisonnés à l’isolement.

«Si des proches veulent emmener leurs proches se promener par une belle journée de printemps, au parc ou prendre un café, ils seront punis de 14 jours en isolement.

« Cela signifie que les résidents sont effectivement bannis des jours de congé que les familles chériraient vraiment et amélioreraient leur santé mentale. »

RÈGLE « FOU »

Elle a ajouté qu’il était «absolument fou» que le personnel des maisons de soins n’ait pas à s’isoler une fois qu’ils ont quitté les lieux, mais que les résidents le doivent encore.

Jenny Morrison, qui est également membre de Rights for Residents, a déclaré à la commission des droits de l’homme du Parlement: «Les conseils du gouvernement sur les visites hors des maisons de retraite… constituent vraiment une violation flagrante des droits de l’homme.

«Les gens se réunissent maintenant par groupes de six, dans les parcs, se coupent les cheveux et vont aux gymnases, y compris les soignants.

«Et pourtant, nos proches qui ont passé 13 mois en isolement ne peuvent pas sortir et profiter d’un après-midi de printemps pendant deux heures à moins qu’ils n’acceptent de revenir au foyer de soins et de s’isoler seuls pendant 14 jours.

Les résidents des foyers de soins peuvent désormais recevoir deux visiteurs après l’assouplissement des règles de verrouillage lundi.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: « Nous comprenons que le contact avec la famille et les amis est vital pour la santé et le bien-être des résidents et nous faisons tout ce que nous pouvons pour offrir des occasions de se rencontrer en toute sécurité. Les conseils sur les visites hors des maisons de soins seront constamment réexaminés. »