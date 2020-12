Une première série de vaccinations contre les coronavirus est en cours dans une poignée d’États cette semaine avant le programme fédéral à grande échelle via CVS et Walgreens, qui devrait être déployé dans les installations lundi.

Les installations de Virginie-Occidentale ont commencé à vacciner les résidents mardi. L’Ohio commençait également tôt, le Connecticut et le Delaware devant commencer d’ici la fin de la semaine. En Floride, environ 21 450 doses de vaccins seront distribuées aux maisons de retraite cette semaine pour donner un coup de pouce aux vaccinations.

Les vaccins ont été les bienvenus car les maisons de soins infirmiers ont subi le poids de la gravité de Covid-19. Au moins un tiers des plus de 305 000 décès que compte le pays ont été signalés parmi les résidents et les employés des maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée pour personnes âgées, et plus de 787 000 membres du personnel et résidents ont été infectés.

Lors d’entretiens cette semaine, les administrateurs des foyers de soins ont déclaré qu’ils n’étaient pas certains que le nombre de résidents qui acceptaient de se faire vacciner refléterait leur population générale. Ils ont également averti que les mesures préventives mises en place à cause du Covid-19 ne devraient pas disparaître simplement parce que les habitants commençaient à être vaccinés.

«Nous devons être tout aussi prudents qu’avant la vaccination jusqu’à ce que le risque que quelqu’un leur transmette le virus soit réduit», a déclaré le Dr Richard Feifer, médecin-chef de Genesis HealthCare, l’un des plus grands fournisseurs de services à long terme soins avec plus de 325 établissements dans 24 états.

La question de l’obtention du consentement des résidents, y compris de ceux qui ne sont pas en mesure de prendre la décision sans la participation des membres de la famille, a été un obstacle qui a ralenti le déploiement du vaccin dans certains endroits.