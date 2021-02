Les résidents des foyers de soins recevront des visiteurs à l’intérieur à partir du 8 mars dans le cadre de la feuille de route pour la sortie du confinement

Les visiteurs devront passer des tests avant chaque réunion et porter des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des masques, mais seront autorisés à tenir la main de leur parent ou ami.

Cette décision fait suite à des mois d’appels pour que les résidents âgés et malades chroniques des maisons de soins soient libérés de l’isolement effectif de leurs proches.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Je sais à quel point il est important de rendre visite à un être cher et je suis heureux que nous soyons bientôt en mesure de permettre aux gens d’être soigneusement et en toute sécurité réunis avec leurs proches qui vivent dans des maisons de soins.

«Ce n’est que la première étape pour revenir là où nous voulons être. Nous devons nous assurer de maintenir le taux d’infection à un niveau bas, afin de permettre une plus grande quantité de visites étape par étape à l’avenir. «

Cette décision est intervenue après que le premier ministre gallois Mark Drakeford ait annoncé que les ordonnances de maintien à la maison dans la principauté devaient être prolongées de trois semaines jusqu’au 15 mars, afin de permettre un retour à l’école en toute sécurité pour les plus jeunes élèves à partir de lundi.

M. Drakeford a déclaré qu’un nouvel assouplissement des restrictions était à l’étude à temps pour Pâques, y compris l’accueil du tourisme de retour.

Le plan tant attendu du Premier ministre pour faciliter le verrouillage en Angleterre ne devrait offrir qu’un assouplissement limité des restrictions dans les semaines à venir, les écoles étant susceptibles d’être invitées à ouvrir leurs portes à plus d’enfants le 8 mars.

Les magasins, pubs et restaurants devront attendre plus longtemps pour réadmettre les clients, les représentants du secteur de l’hôtellerie le disant L’indépendant que M. Johnson ne nommera même pas une date indicative de réouverture. On s’attend plutôt à ce qu’il dise que le moment des relaxations dépendra des «données et non des dates», les étapes ultérieures étant dictées par le taux de vaccinations, la réduction des infections et des hospitalisations et la baisse du taux crucial de reproduction de la maladie.

Les travaillistes ont averti aujourd’hui que les emplois de plus d’un million de personnes travaillant dans l’industrie hôtelière sont en jeu si le gouvernement ne prolonge pas les congés aussi longtemps que les restrictions demeurent.

La ministre fantôme des Affaires, Lucy Powell, a appelé M. Johnson à prolonger le programme de maintien de l’emploi au-delà de sa date d’expiration du 31 mars, et a confirmé que les entreprises ne perdraient pas les allégements d’urgence sur les taux commerciaux et les paiements de TVA.

«Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​présidé la pire crise économique de toutes les grandes économies», a déclaré Mme Powell. «Ils doivent soutenir nos entreprises et soutenir les emplois au fur et à mesure que le vaccin est déployé, pour sécuriser notre économie et remettre la Grande-Bretagne sur la voie de la reprise.

«Ce serait une négligence économique pour eux de rester les bras croisés et de regarder les entreprises tomber au mur.»

Les derniers chiffres ont montré que 16875536 Britanniques ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus, avec 589 591 recevant le deuxième rappel.

Le chiffre R est tombé entre 0,6 et 0,9 – son plus bas depuis mai – tandis que le décompte quotidien de 533 décès et 12027 tests positifs signifiait que les totaux sur sept jours pour les décès étaient en baisse de 27,7% et pour les infections de 20,3% par rapport à la semaine précédente. .

La baisse des cas, ainsi que l’offre de vaccins à tous les résidents et membres du personnel des foyers de soins d’Angleterre, ont motivé la décision d’assouplir les restrictions sur les visites.

À partir du 8 mars, chaque résident des foyers de soins pourra désigner une personne pour des visites répétées à l’intérieur, dans des conditions soigneusement conçues pour assurer la sécurité des résidents, du personnel et des visiteurs.

Tous les visiteurs recevront un test d’écoulement latéral à rotation rapide et devront suivre toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections.

Les soins de proximité continueront d’être réservés aux visiteurs qui fournissent une assistance – comme une aide à s’habiller, à manger ou à se laver – qui est essentielle à la santé et au bien-être immédiats d’un résident dans des circonstances exceptionnelles.

Les visites en extérieur, en pod et en écran pourront se poursuivre conformément aux directives publiées qui ont été mises en place pendant le verrouillage, ce qui signifie que les résidents auront des chances de voir plus que la seule personne qu’ils désignent.

L’infirmière en chef des soins sociaux pour adultes, la professeure Deborah Sturdy, a déclaré: «Je sais à quel point les gens veulent visiter, embrasser et embrasser leurs proches, mais cela peut mettre des vies en danger, nous demandons donc aux gens de continuer à suivre les règles.

«C’est un premier pas vers la reprise des visites en salle et nous espérons tous être en mesure de prendre de nouvelles mesures à l’avenir. Je suis heureux que tant de personnes respectent les règles que nous sommes en mesure d’augmenter les visites et j’espère que ce n’est que le début. »

La ministre travailliste des soins fantômes, Liz Kendall, a déclaré: «Au cours des sept derniers mois, soutenues par les travaillistes et les organisations caritatives, les familles ont appelé à recommencer les visites à domicile et à être traitées comme des travailleurs clés ayant accès à tous les EPI et aux tests dont elles ont besoin.

«Au cours de cette période, les ministres ont à maintes reprises omis de saisir l’importance des familles pour la santé physique et mentale des résidents des foyers de soins, et l’impact effroyable que la prévention des visites a causé.