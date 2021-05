Les résidents des foyers de soins pour personnes âgées ont finalement été autorisés à se promener et à rendre visite aux familles

Les grands-parents âgés enfermés dans des maisons de retraite seront enfin libérés pour aller se promener ou rendre visite à leur famille dans le jardin alors que les ministres déchirent les règles d’isolement strictes aujourd’hui.

Boris Johnson a salué l’assouplissement des règles, ce qui signifie que les résidents pourront quitter leur domicile pour des visites à faible risque, sans avoir à s’isoler à leur retour.

Les résidents âgés pourront quitter leur maison de soins pour se promener Crédit: Alamy

Actuellement, toute personne quittant un foyer de soins doit s’isoler pendant deux semaines entières à son retour pour protéger les autres résidents.

Les règles strictes signifient que les excursions d’une journée – même juste pour une promenade à l’extérieur – sont presque interdites.

Mais les patrons de la santé vont déchirer cette paperasse pour les visites à faible risque comme les promenades dans les parcs ou les plages, ou les réunions en plein air dans les jardins, ce qui ravira des millions de familles qui ont à peine vu des parents depuis un an.

Et ils pourront voter aux prochaines élections locales de jeudi, à condition de respecter les autres règles de Covid.

Ils seront autorisés à sortir avec leur personnel soignant ou leurs visiteurs nommés pour assurer la sécurité des visiteurs, et pourront se glisser dans les toilettes pendant leur absence.

Mais ils devraient éviter les transports en commun dans la mesure du possible et ne seront toujours pas autorisés à se retrouver en groupe en raison de leur statut à risque plus élevé.

Les résidents âgés bénéficieront de l’assouplissement de ses règles par la Grande-Bretagne Crédit: Alamy

Le Premier ministre a déclaré hier soir: «Nous savons à quel point cette période a été difficile pour les résidents des foyers de soins, je suis donc heureux qu’ils puissent maintenant quitter leur domicile pour retrouver leurs proches à l’extérieur.

«Les données continuant à aller dans la bonne direction et à mesure que les restrictions s’atténuent, ma priorité est de continuer à augmenter les visites des résidents dans les semaines à venir de manière sûre et contrôlée.»

95% des résidents des foyers de soins ont reçu leur première dose du vaccin et 71% ont reçu la deuxième.