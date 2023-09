Les résidents de Yellowknife reviennent, d’autres toujours en cours d’évacuation

Alors que les résidents de Yellowknife s’apprêtent à revenir après des semaines d’absence en raison des incendies de forêt, un homme a partagé ses inquiétudes quant à ce à quoi ils pourraient être confrontés une fois de retour chez eux.

Voici la dernière :

L’ordre d’évacuation est levé à Yellowknife le 6 septembre à midi, heure locale

Hay River et Fort Smith font toujours l’objet d’un ordre d’évacuation

Un incendie brûle à 500 mètres de l’hôpital de Hay River

Les Forces armées canadiennes se retirent du territoire

Après presque trois semaines stressantes, l’ingénieur en bâtiment de Yellowknife, William Gagnon, a hâte de rentrer chez lui.

Il a été l’un des premiers à partir en raison d’un incendie de forêt qui s’est propagé vers la capitale territoriale le 16 août.

« Je suis dehors depuis trois semaines, juste à sauter sur les canapés des gens », a-t-il déclaré. « Je pense que cela m’a permis de mieux comprendre comment les gens peuvent sombrer dans l’itinérance. »

Il s’attend à un « frigo puant » à son retour.

Gagnon s’est enfui à Vancouver et habite chez des amis. Il a déclaré mercredi à l’émission Your Morning de CTV qu’il ressentait beaucoup d’anxiété face à la situation.

Environ deux semaines après le début de l’évacuation, Gagnon s’est rendu compte que sa couverture d’assurance pour couvrir les séjours à l’hôtel était presque épuisée.

« Etre expulsé de chez soi à cause d’un changement climatique comme celui-ci… cela ressemble un peu à 2023 », a-t-il déclaré.

Mercredi à 15 h, le MDT Gagnon et d’autres évacués embarqueront à bord d’un vol à destination de Yellowknife.

« J’adorerais le ciel bleu, pas de fumée et pouvoir simplement aller courir dehors dans le parc à côté de chez moi », a déclaré Gagnon.

Vue depuis un avion du feu de forêt de Hay River qui brûle au loin. (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)

Au cours du long week-end, les travailleurs essentiels sont revenus en ville pour mettre en place la majorité des services. Mais les responsables gouvernementaux affirment que les personnes qui reviennent doivent être autonomes pendant au moins 72 heures.

« Je vais aller à l’épicerie ici à Vancouver, préparer un sac supplémentaire et le mettre dans un avion », a déclaré Gagnon. « Pour moi, cela met en évidence le fait que nous sommes fortement dépendants des chaînes d’approvisionnement… C’est un autre impact du changement climatique. J’emporterai donc un gros sac rempli de fromage dans l’avion. Et puis je pense que je vais je me retrouve avec beaucoup de patience. »

Les FAC AJUSTENT SA MISSION

De nombreux habitants ont été évacués par avion par les Forces armées canadiennes (FAC) lors de l’évacuation de la ville de 20 000 habitants, mais cette fois-ci, les évacués ne recevront pas d’aide des FAC.

Dans un courriel envoyé mercredi, la CAF a déclaré qu’elle n’accorderait pas d’aide supplémentaire aux Territoires du Nord-Ouest.

« Alors que les incendies de forêt se poursuivent aux Territoires du Nord-Ouest, ils sont désormais considérés comme pouvant être pris en compte par les ressources territoriales », indique le courriel. « Ainsi, après trois semaines d’assistance, le soutien des FAC aux Territoires du Nord-Ouest diminue. Les membres des FAC retourneront dans leurs unités d’origine dans les prochains jours.

La Force opérationnelle aérienne a contribué à l’évacuation de 430 personnes et membres du personnel, tandis qu’environ 350 membres de la Force opérationnelle terrestre ont été déployés à Yellowknife et à Hay River pour aider à créer des coupe-feu, à déplacer les broussailles et à arroser les points chauds.

« Jusqu’à présent, aucune demande d’aide n’a été reçue de la part des FAC pour soutenir les vols de retour vers Yellowknife », ont indiqué les FAC.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne.